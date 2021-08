Box office: “Paw Patrol” ha vinto $ 13 milioni al botteghino, “Remembrance” ha aperto con un tragico $ 2 milioni

Prospetti: Chase (doppiato da Ian Armitage) e Ryder (doppiato da Will Brispin). Sfondo LR: Skye (doppiato da Lily Bartram), Rocky (doppiato da Callum Shanik), Rubble (doppiato da Kegan Hedley), Zuma (doppiato da Shel Simmons), e Marshall (King (Sri Marshall doppiato) in “Paw Patrol: The Film” alla Paramount Pictures. Fonte immagine: fornita da Spin Master.

In un cupo esempio dell’industria cinematografica di oggi, tre opere originali di alto livello guidate da star (mi piacciono queste opere originali a vari livelli) sono state smantellate questo fine settimana mentre il pubblico si è riversato sulla versione cinematografica della Paramount e su Nick International Children’s Channel Paw pattuglia. Film di paw patrol Questo fine settimana è stato aperto in Cina al prezzo di 12,7 milioni di dollari, sebbene sia anche “gratuito” su Paramount+. Ancora una volta, soprattutto per i filmati domestici (Tom e Jerry, crociera nella giunglaEcc.), i genitori o non sanno o non si preoccupano della trovata del duello, o (come abbiamo visto nel post del duello) Spugna in esecuzione (Su PVOD e Paramount+) preferirebbe pagare per un singolo contenuto piuttosto che iscriversi a un altro servizio di streaming, anche se l’affitto del PVOD è il doppio del prezzo dell’abbonamento mensile.

L’adattamento cinematografico da 26 milioni di dollari e Teen Titans GO!Andare al cinema Nell’estate del 2018. (Meglio, con tutto il rispetto) Il sequel del film ha aperto con 10 milioni di dollari e un’uscita di 62 milioni di dollari Mission: Impossible-Radiazioni E alla fine ha guadagnato 52 milioni di dollari USA in tutto il mondo. Paw pattuglia Ovviamente non sto giocando Spugna di mare Film, ma considerando tutti i fattori, è abbastanza buono. Ancora una volta, il personaggio principale è una “star del cinema” che è più grande della vera star del cinema o anche di un IP piuttosto noto.Notizie da MGM Duel La famiglia Adams 2 (Nei cinema e PVOD il 1 ottobre) Ha senso in questo caso.Persone che vogliono vedere Paw pattuglia Lo sta ancora facendo nei cinema, se non fosse per la situazione “Yeah Cinema!” o “Hush Paramount +!”.

65 milioni di dollari Nostalgia (Recensione) È un film molto buono. Detective ambiziosi e spietati giocano sempre “per amore dei giochi”. Questo è il tipo di film (originale, orientato agli adulti, non in franchising, guidato dalle star, visivamente ambizioso, regista donna, ecc.), tutti si lamentano che Hollywood non l’ha mai fatto, ma non è apparso quando hanno fatto esso.Triste come ho dato alla Warner Bros. Squadra suicida, Questo è un “morto che cammina” fuori budget fin dal concepimento, o Space Jam 2 (Spendendo 150 milioni di dollari USA invece di 90 milioni di dollari USA), pubblicano ancora “film reali” come Sull’altura, il macho piangente, Giuda e il Messia nero insieme a Piccole cose. Hanno rilasciato un gran numero di programmatori della vecchia scuola (Accecato dalla luce, Richard Jewell, la via del ritornoecc.) a fine 2019/inizio 2020. “Noi” appare solo in Capitolo due insieme a clown.

Nostalgia (interpretato da Rebecca Ferguson e Sandyway Newton) era destinato al fallimento prima di Covid e HBO Max.Ma sì, il fine settimana da 2 milioni di dollari del film è in parte dovuto alle attuali variabili pandemiche, e così anche Angelina Jolie Coloro che desiderano che io muoia Metà maggio.Questa è anche la seconda peggiore apparizione sullo schermo di 2.000 WB dopo il lancio di Zac Efron al prezzo di 1,7 milioni di dollari USA. Siamo tuoi amici agosto 2015. Hugh Jackman è ancora una delle ultime “nuove” star del cinema ad acquisire diverse carriere al di fuori del suo famoso franchise, e l’unico il cui “dall’oscurità alla star del franchise” è in realtà affascinante al di fuori della sua IP. carattere di selezione specifico. Tuttavia, non è mai stato un pareggio stabile.anche Il più grande interprete Prima dell’incendio di Natale del 2017, ha aperto con un’offerta soft (13,5 milioni di dollari da mercoledì a domenica).

Martin Campbell protetto (Recensione) Fornito da Lionsgate. Questo titolo dal tono basso e dal basso impatto, interpretato da Maggie Q., interpreta l’assassino contro Michael Keaton e vendica la morte del suo mentore (Samuel Jackson). protetto Il weekend di debutto ha guadagnato $ 2,935 milioni di entrate. Questo è ovviamente un brutto risultato, ma in questi tempi difficili nessuno si aspetta di meglio.Luc Besson Anna È stato aperto nell’estate del 2019 per 3,6 milioni di dollari USA, quindi si può dire che sia una “delusione di successo”. Mi è piaciuto molto, ma poi ero un fan di Campbell.Come previsto, la maggior parte della pubblicità si è concentrata su Keaton’s veloce Discutere di cosa è andato storto con Campbell Lanterna verdeAhimè, Summer of Sam (Jackson) di Lionsgate è stato deludente, anche se fanno soldi La guardia del corpo della moglie dell’assassino insieme a spirale.

Faro di ricerca casa notturna Ha anche aperto ieri e ha guadagnato $ 2,8 milioni durante il weekend di apertura. La discreta (ma ampiamente acclamata) Rebecca Hall ha mostrato che una donna che è stata turbata dal suicidio accidentale del marito (letteralmente e metaforicamente) non sarebbe mai stata vera nemmeno in tempi migliori. Questo è un film infernale con uno dei migliori shock della memoria recente e un insolito senso di ansia e paura durante tutto il processo, ma per ora è abbastanza. La gente lo scoprirà su HBO Max in pochi mesi e si chiederà perché nessuno glielo ha detto quando è stato mostrato nelle sale.di Sean Penn Il giorno della Bandiera È stato mostrato in 24 sale per $ 40.000.voglio solo dire giuramento, con Jack Nicholson, meravigliosa.

