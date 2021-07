Branson di Virgin Galactic vola nello spazio su un razzo Reuters

Share it

10/10 © Reuters. L’11 luglio 2021, l’aereo a razzo passeggeri VSS Unity di Virgin Galactic trasporta l’imprenditore miliardario Richard Branson e il suo equipaggio ai margini dello spazio sopra lo spazioporto degli Stati Uniti vicino alla verità o alle conseguenze nel New Mexico, negli Stati Uniti, dopo la caduta.Reuters/Joe



2/10

Steve Gorman

Verità o conseguenze, New Mexico (Reuters) – Domenica, il miliardario britannico Richard Branson ha sorvolato più di 50 miglia nel deserto del New Mexico a bordo di un aereo missilistico Virgin Galactic ed è tornato sano e salvo al primo volo di prova con equipaggio del veicolo. Questo è un traguardo simbolico. Ha iniziato la sua attività 17 anni fa.

Branson è uno dei sei dipendenti di Virgin Galactic Holdings. Ha propagandato la missione come pioniere in una nuova era del turismo spaziale. La società che ha fondato nel 2004 è pronta per iniziare le operazioni commerciali il prossimo anno.

Branson, 70 anni, ha dichiarato poco dopo il volo: “Siamo qui per rendere lo spazio più facile per tutti”. “Benvenuti all’alba della nuova era spaziale”.

Il successo di questo volo ha anche permesso allo splendido imprenditore di vantarsi in una competizione ampiamente pubblicizzata con il miliardario Jeff Bezos, che è Amazon (NASDAQ).Codice azionario:) Gigante della vendita al dettaglio online, aveva sperato di volare nello spazio sul razzo di prima la sua compagnia aerospaziale.

“Congratulazioni per questo volo”, ha detto Bezos su Instagram. “Non vedo l’ora di entrare nel club!”

Dirigenti aerospaziali, futuri clienti e altri sostenitori hanno partecipato a una festa sul posto per assistere al lancio.La dimostrazione condotta dal comico televisivo a tarda notte Stephen Colbert è stata trasmessa in diretta. Tra i partecipanti c’era il miliardario e pioniere dell’industria aerospaziale Elon Musk, che è anche il fondatore del produttore di auto elettriche Tesla (NASDAQ:) Inc..

Il cantante R&B Khalid, nominato ai Grammy, è salito sul palco per eseguire il suo prossimo singolo “New Normal” dopo il volo.

Domenica, quando questo luccicante aereo spaziale bianco è decollato dallo spazioporto degli Stati Uniti, è stato collegato alla parte inferiore del jet a doppia fusoliera VMS Eve (dal nome della defunta madre di Branson).Questa è una vera verità situata nelle strutture statali di Or vicino alla città. Virgin Galactic ha affittato la maggior parte del sito di 18.000 acri.

Dopo aver raggiunto un sito di lancio ad alta quota di circa 46.000 piedi, l’aereo passeggeri VSS Unity è stato rilasciato dalla nave madre e si è schiantato quando l’equipaggio ha acceso il razzo, facendolo salire a un’altezza di circa 53 miglia (85,9 chilometri) a velocità supersonica .

L’aereo spaziale è chiaramente visibile da terra mentre si libra nell’atmosfera superiore ed è chiaramente visibile dalle acclamazioni della folla sottostante.

Al culmine della salita, quando il razzo era spento, l’equipaggio ha sperimentato alcuni minuti di microgravità, quindi la navetta è passata alla modalità di rientro e ha iniziato a planare sulla pista di ritorno allo spazioporto. L’intero volo, dal decollo all’atterraggio, è durato circa un’ora.

Branson ha detto a centinaia di sostenitori acclamati sul palco fuori dallo Spaceport Virgin Galactic Space Gateway: “Ho sognato questo fin da quando ero bambino. Non c’è niente che possa prepararti per quello che vedi dallo spazio. Usa lo champagne.

Questo audace dirigente aveva precedentemente battuto il record mondiale con l’impresa di attraversare l’oceano in mongolfiera.

L’astronauta canadese in pensione Chris Hadfield ha appuntato le ali dell’astronauta Virgin Atlantic alle tute di volo blu indossate da Branson e dal suo team. Un portavoce della compagnia ha affermato che i perni alari ufficiali della Federal Aviation Administration saranno disponibili in un secondo momento.

Biglietto caro

Virgin Atlantic ha dichiarato che prevede di condurre almeno altri due voli di prova della navetta spaziale nei prossimi mesi prima di iniziare le normali operazioni commerciali nel 2022.

Centinaia di ricchi astronauti che vogliono diventare cittadini hanno già prenotato biglietti aerei, ciascuno del costo di circa 250.000 dollari.

UBS, la banca d’investimento con sede in Svizzera, stima che entro il 2030 il valore potenziale del mercato del turismo spaziale raggiungerà i 3 miliardi di dollari all’anno.

Dimostra che il viaggio con i razzi è la chiave per la sicurezza pubblica.

Nel 2014, un primo prototipo dell’aereo a razzo Virgin Galactic si è schiantato durante un volo di prova sul deserto del Mojave in California, uccidendo un pilota e ferendone gravemente un altro.

Corsa allo spazio

Il suo autostoppista ha anche sconfitto la compagnia rivale di viaggi astronomici Blue Origin e il suo fondatore Bezos, un gioco noto come “Billionaire Space Race”.

Bezos ha in programma di volare sul suo razzo suborbitale, il New Shepard, alla fine di questo mese.

Branson insiste sul fatto che lui e Bezos sono avversari amichevoli, non una competizione personale per sconfiggersi a vicenda nello spazio.

Tuttavia, Blue Origin sminuisce Virgin Galactic, pensando che non abbia una reale esperienza di volo spaziale, dicendo che, a differenza di Unity, il nuovo Shepard di Bezos si trova a 100 chilometri di altezza e si chiama Carmen Line. il confine tra l’atmosfera terrestre e lo spazio.

“Il nuovo Shepard è stato progettato per sorvolare la linea Carmen, quindi non c’è nessun asterisco accanto al nome del nostro astronauta”, ha detto Blue Origin in una serie di post su Twitter venerdì.

Tuttavia, sia la NASA che la US Air Force definiscono un astronauta come chiunque abbia un’altitudine di volo superiore a 50 miglia (80 chilometri).

Il terzo partecipante alla corsa allo spazio, SpaceX di Musk, prevede di inviare in orbita il suo primo equipaggio interamente civile (senza Musk) a settembre, dopo aver già lanciato un gran numero di carichi utili e carichi utili per la NASA sulla Stazione Spaziale Internazionale. astronauta.

I due piloti di questo aereo spaziale sono Dave McKay e Michael Masucci. Gli altri tre esperti di missione sono Beth Moses, capo istruttore astronauta della compagnia; Colin Bennett, capo ingegnere operativo, Virgin Galactic; e Sirisha Bandla, vice presidente delle operazioni di ricerca e degli affari governativi.

(Illustrazione: veicolo spaziale con equipaggio Virgin Galactic-https://graphics.reuters.com/SPACE-EXPLORATION/VIRGINGALACTIC/xklpyxlkwvg/Virgin-galactic.jpg)