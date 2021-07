Bruxelles mira a imporre una tassa sul carburante per aerei per ridurre le emissioni di carbonio

Bruxelles formulerà un piano questa settimana per aumentare le tasse sui carburanti inquinanti e imporre una tassa sul cherosene per aviazione per la prima volta all’interno dell’Unione europea, una mossa progettata per metterla in prima linea negli sforzi globali per ridurre le emissioni di carbonio.

La Commissione europea proporrà di modificare il suo manuale sulla tassa sul carbonio, vecchio di 15 anni, per incentivare i combustibili a basse emissioni e imporre una tassa sull’energia altamente inquinante utilizzata dalle industrie aeronautiche e navali. Questa misura è una delle dozzine di politiche annunciate mercoledì per garantire che l’UE possa raggiungere il suo obiettivo di ridurre le emissioni medie di carbonio del 55% entro il 2030.Altre misure includono l’estensione dell’UE Schema di scambio di quote di emissione, Difficile Normative sulle emissioni di CO2 delle automobili con uno Imporre una tassa sul carbonio su alcuni beni importati.

La bozza del testo legislativo della Direttiva sulla tassazione dell’energia visto dal “Financial Times” britannico propone di aumentare gradualmente l’aliquota minima per i combustibili più inquinanti (come benzina, diesel e kerosene) utilizzati come carburante per aerei entro 10 anni. Secondo il sistema proposto, il carburante a emissioni zero, l’idrogeno verde e il carburante per l’aviazione sostenibile non saranno tassati per dieci anni.

Il pacchetto “Fit for 55” mette l’UE in prima linea negli sforzi di decarbonizzazione, ma queste proposte potrebbero suscitare una forte opposizione da parte di alcuni governi e dell’opinione pubblica.

L’introduzione di tasse ambientali può essere una delle misure politicamente più delicate nel piano del comitato. A differenza della maggior parte delle nuove politiche verdi a Bruxelles, la direttiva aggiornata sulla tassa sull’energia richiede il sostegno unanime dei 27 Stati membri dell’UE per diventare realtà.

Il commissario economico di Bruxelles Paolo Gentiloni (Paolo Gentiloni) ha definito le riforme “ora o mai più”.

“Il paradosso è [the current energy taxation directive] Incoraggiare l’uso di combustibili fossili invece di combustibili rispettosi dell’ambiente. Dobbiamo cambiare questa situazione”, ha detto Gentiloni alla riunione dei ministri delle Finanze del G20 questo fine settimana.

Secondo il testo, le regole della tassa energetica dell’UE possono essere fatte risalire al 2006 e, a causa di una serie di esenzioni e scappatoie per l’energia sporca in diversi Stati membri, è stato creato un sistema che “facilita l’uso dei combustibili fossili”. La direttiva mira a fissare una serie di aliquote fiscali minime per i prodotti energetici dell’intero gruppo.

Uno dei principali cambiamenti proposti è la fine dell’esenzione per i combustibili altamente inquinanti come il cherosene per aviazione. I funzionari hanno affermato che la bozza affermava che la nuova aliquota fiscale minima dovrebbe essere applicata al carburante per aerei utilizzato nei voli all’interno dell’UE e che i dettagli specifici non sono ancora stati determinati. Tuttavia, secondo il progetto, queste regole dovrebbero esentare i voli cargo e applicare tariffe inferiori ai voli non commerciali.

Sebbene la tassa sul cherosene sia stata accolta con favore da molti paesi dell’UE, ha anche suscitato la resistenza dell’industria aeronautica. Bruxelles prevede inoltre di eliminare gradualmente i crediti di carbonio gratuiti forniti all’industria nell’ambito del suo ETS. Con l’introduzione di norme fiscali, la graduale abolizione delle quote gratuite aumenterà notevolmente la pressione sull’industria aeronautica per ridurre le emissioni o pagare le tasse sull’inquinamento.

La bozza affermava che un graduale aumento dell’aliquota minima durante il periodo di transizione di dieci anni aiuterà a evitare problemi di “doppia imposizione” nei settori marittimo e aereo, in quanto potrebbero essere soggetti a due forme di tariffazione dell’anidride carbonica.

Il gruppo aereo A4E ha dichiarato che la nuova tassa sul carbonio del settore è “ecologicamente ed economicamente controproducente”.

“La tassa sul cherosene all’interno dell’UE può causare distorsioni nel mercato interno europeo e nella concorrenza globale”, ha affermato A4E. “La tassa sul cherosene, che può fissare l’aliquota fiscale più bassa per i voli intra-UE, potrebbe avere il maggiore impatto negativo perché potrebbe aprire la porta a aliquote fiscali diverse all’interno del mercato unico”.