BT nomina Adam Crozer nuovo presidente

BT nominerà l’ex CEO di ITV e Football Association Adam Crozier come nuovo presidente.

Dopo che Jan du Plessis si è inaspettatamente dimesso, BT ha iniziato a cercare un nuovo presidente a marzo, dopo che l’amministratore delegato della società Philip Jansen ha minacciato di dimettersi a meno che il veterano del consiglio sudafricano non si fosse trasferito.

Secondo persone che hanno familiarità con la questione, il 57enne Crozer ha vinto la corsa per succedere a Du Plessis. British Telecom ha dichiarato che il processo non è ancora stato completato e “non commentiamo gli affari in corso del consiglio di amministrazione”.

Questa decisione significa che l’ex CEO di Royal Mail assumerà la guida del consiglio di amministrazione di British Telecom 40 anni dopo che la società di telecomunicazioni si è ufficialmente separata dall’ufficio postale.

“The Times” ha riportato per primo l’appuntamento, la notizia ha detto che a causa della mossa di British Telecom, Crozier si ritirerà dal rivenditore di moda Asos.

Crozier è uno scozzese, si occupa di pubblicità presso Saatchi & Saatchi, sotto la guida di Jansen, BT è a un punto di svolta nella sua ripresa ed è entrato in BT.

L’azienda ha aggiornato la sua rete a banda larga alla fibra completamente ottica con soli 15 miliardi di sterline e sta rimodellando la propria attività per concentrarsi sullo sviluppo dei servizi digitali.

Negli ultimi mesi ha superato molti ostacoli. Il regolatore Ofcom ha sviluppato un nuovo sistema progettato per incoraggiare massicci investimenti online e la società ha raggiunto accordi con i suoi fiduciari pensionistici e sindacati. Da quando ha toccato un minimo di 11 anni lo scorso anno, il prezzo delle azioni è rimbalzato dell’80%.

Tuttavia, il miliardario Patrick Drahi è diventato il maggiore azionista di BT a giugno, il che ha portato incertezza sulla struttura futura del business. La strategia di Drahi è quella di rilevare le attività di telecomunicazioni attraverso il debito. Alcune persone nella società vedono la sua quota del 12,1% come un potenziale punto d’appoggio per futuri tentativi di acquisire o dividere British Telecom.