BTC, ETH, ADA, BNB, XRP, DOGE, DOT, SOL, UNI, BCH di Cointelegraph

Un altro segno di crescente interesse istituzionale è che BlackRock (NYSE:) depositato presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha mostrato di possedere il 6,71% di Marathon Digital Holdings e Riot Blockchain (NASDAQ).Codice azionario:) 6,61% delle azioni. L’investimento totale di BlackRock La valutazione delle due società minerarie di Bitcoin quotate in borsa è di circa $ 384 milioni.

banca FuGuo (NYSE:) In collaborazione con NYDIG e la società di gestione patrimoniale alternativa FS Investments, Registra un nuovo fondo di investimento Conosciuto come “FS NYDIG BITCOIN FUND I”, fornirà ai clienti facoltosi della banca l’opportunità di contattarli indirettamente (Bitcoin).

