Bubble Mart (09992.HK) L’utile provvisorio degli azionisti aumenta del 153,8% a 359 milioni di RMB

Data: 27 agosto 2021 alle 13:09

[Caihua News Agency]Bubble Mart (09992.HK) ha annunciato che per il semestre conclusosi il 30 giugno 2021, le entrate sono state di circa 1,773 miliardi di RMB, con un aumento su base annua del 116,8%. L’utile attribuibile agli azionisti è stato di circa 359 milioni di RMB, con un aumento su base annua del 153,8%. L’utile per azione è di 26,04 RMB; non viene pagato alcun dividendo.

I ricavi delle vendite dei negozi al dettaglio sono aumentati da 313 milioni di RMB nella prima metà del 2020 a 675 milioni di RMB nella prima metà del 2021, con un aumento su base annua del 115,5%. Principalmente a causa dell’efficace controllo dell’epidemia domestica nel 2021, tutti i negozi al dettaglio funzionano normalmente e l’impatto dell’epidemia nella prima metà del 2020 è stato grave, il che ha un impatto maggiore sulle vendite dei negozi al dettaglio; e da giugno Al 30 giugno 2021, ci sono 215 negozi al dettaglio in totale, che è superiore al 30 giugno 2021. Il numero totale di negozi al 30 giugno 2020 era 136, con un aumento di 79.

I ricavi delle vendite del negozio di robot sono aumentati da 106 milioni di RMB nella prima metà del 2020 a 228 milioni di RMB nella prima metà del 2021, un aumento su base annua del 115,7%, principalmente a causa dell’efficace controllo dell’epidemia domestica nel 2021. L’epidemia semestrale è stata gravemente colpita e ha un impatto maggiore sui negozi di robot; e al 30 giugno 2021, c’erano un totale di 1.477 negozi di robot, con un aumento di 476 rispetto al totale di 1.001 negozi di robot al 30 giugno , 2020.

I ricavi online sono passati da 334 milioni di RMB nella prima metà del 2020 a 678 milioni di RMB nella prima metà del 2021, con un aumento del 102,9%. Di seguito è riportato un dettaglio del reddito online.

Le entrate online di Pao Mart includono il flagship store Tmall, il box drawer Pao Mart, il flagship store JD e altri canali online. Tra questi, la macchina per l’estrazione delle scatole di Bubble Mart è passata da 162 milioni di RMB nella prima metà del 2020 a 325 milioni di RMB nella prima metà del 2021, con un aumento del 101%; il fatturato del flagship store Tmall è aumentato da 147 milioni di RMB nel prima metà del 2020 Aumentato a 219 milioni di RMB nella prima metà del 2021, con un incremento del 49,1%; I ricavi del flagship store di Jingdong sono aumentati da 8,1 milioni di RMB nella prima metà del 2020 a 46,8 milioni di RMB nella prima metà del 2021, con un aumento del 480,1%. La crescita dei canali online è dovuta principalmente all’influenza del marchio, all’aumento del numero di membri e all’aggiunta di altri canali di e-commerce.

Il reddito all’ingrosso e di altro tipo della società comprende principalmente il reddito dalla Cina continentale e il reddito dall’esterno della Cina continentale. I ricavi all’ingrosso e altri sono aumentati da 64,7 milioni di RMB nella prima metà del 2020 a 192 milioni di RMB nella prima metà del 2021, con un aumento del 195,9%.

Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti della società includono principalmente liquidità bancaria. Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti sono diminuite da 5,68 miliardi di RMB al 31 dicembre 2020 a 1,504 miliardi di RMB al 30 giugno 2021, principalmente a causa di depositi fissi di liquidità nelle banche.

