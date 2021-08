Buffet di Bollywood chiuso: la Svizzera calcola il costo delle perdite del turismo asiatico

Ad un’altitudine di 3.640 m, la cima d’Europa della Svizzera è in estate. Tuttavia, il ristorante Bollywood ha chiuso.

In estate normale, il 70% dei turisti del complesso turistico del Passo alpino della Jungfrau sono asiatici. Due anni fa, solo in India c’erano 126.000 persone. Il buffet indiano nei ristoranti di Bollywood è più popolare del piatto caldo.

In tutta Europa, la pandemia di coronavirus ha colpito duramente l’industria del turismo. Tuttavia, poiché la Svizzera si promuove attivamente come destinazione turistica asiatica, il Covid-19 ha colpito ancora più duramente l’industria turistica svizzera.

Nell’ultimo decennio, poiché il franco svizzero ha eroso i turisti dal tradizionale mercato nordico in Svizzera, più turisti sono venuti dall’Asia. Ma con la pandemia che sta investendo l’Asia, i viaggi internazionali in Cina sono quasi vietati e poiché Pechino adotta un approccio di tolleranza zero alla diffusione della variante del delta coronavirus, l’industria turistica svizzera inaugurerà il secondo anno di crisi.

“Questo è un momento molto impegnativo”, ha affermato Urs Kessler, CEO di Jungfraubergbahnen, che supervisiona le funivie, le ferrovie e le stazioni di montagna intorno alla Jungfrau. “Siamo passati dall’anno migliore di sempre nel 2019 alla crisi più grave”.

La ricca Svizzera ha resistito all’impatto economico della pandemia meglio di molti paesi: secondo i dati della Banca nazionale svizzera, il PIL dovrebbe crescere del 3,5% quest’anno, rispetto a una contrazione di solo il 3% lo scorso anno. Ma l’industria del turismo è un’eccezione.

Rappresenta circa il 3% del PIL svizzero e il 4,4% dei posti di lavoro, il che lo rende uno dei settori economici più importanti del paese e le sue dimensioni sono circa il doppio dell’industria orologiera.

“Il primo anno della pandemia sarà ricordato come Dose terribile Per l’industria turistica svizzera”, ha affermato Martin Nydegger, CEO di Swiss Tourism. “Pernottamento in hotel. [stays] Torna a un livello che era noto solo durante la seconda guerra mondiale. ”

Niederger ha detto che quest’anno non va molto meglio. Altrove in Europa, incoraggiati dagli alti tassi di vaccinazione e dal pass digitale Covid dell’UE, i turisti sono tornati nelle spiagge e nelle città dell’Europa continentale, fornendo incentivi tanto necessari per il turismo in paesi come l’Italia e la Spagna.

Ma con i mercati asiatici quasi chiusi, la Svizzera soffre ancora. Nydegger prevede che il numero di pernottamenti in Svizzera diminuirà del 40% rispetto al 2020, un calo del 5%. “Potrebbero essere necessari fino a due anni per raggiungere il livello di pernottamenti dei turisti asiatici in Svizzera prima della pandemia”, ha affermato.

Nell’estate del 2019, la visita in Asia ha raggiunto il suo obiettivo. piccoQuell’anno i turisti cinesi hanno trascorso in Svizzera 1,8 milioni di notti, un aumento di quasi il 400% rispetto a dieci anni fa, e hanno superato quelli francesi. Gli indiani hanno trascorso 793.000 notti nel paese, rispetto alle 392.000 del 2010.

Alcuni svizzeri anche guaio Troppi tour asiatici. Nel maggio di quest’anno, Jeunesse Global ha introdotto 12.000 dipendenti dalla Cina come parte del piano di incentivi per i dipendenti. Le foto dei media svizzeri ritraggono un gran numero di vacanzieri cinesi che attraversano il ghiacciaio del Titlis sulle strade acciottolate di Lucerna.

Turisti cinesi a Lucerna nel 2019 © Arnd Wiegmann/Reuters



Kessler ha affermato che la Svizzera è molto più avanti degli altri paesi europei nel riconoscere l’enorme mercato potenziale per i turisti asiatici. Ha iniziato a visitare l’Asia nel 1987 e si è recato in Cina e in India diverse volte all’anno per incontrare agenzie di viaggio prima della pandemia.

“La globalizzazione ha solo una cosa per me: partecipare alla crescita dell’Asia”, ha detto.

I turisti dall’India sono particolarmente attraenti perché la loro stagione turistica di punta, di solito in primavera, coincide con la bassa stagione in montagna. In passato, per gli albergatori svizzeri, i mesi tra la chiusura delle piste e l’apertura dei sentieri sono diventati obsoleti.

Pertanto, la vicina Engelberg è famosa per il suo antico monastero e un altro favorito asiatico.Questo è un segno di un’epoca, e uno dei più grandi hotel di recente apertura quest’anno si promuove maggiormente sul mercato locale.

Quasi il 90% degli ospiti del Kempinski Palace Hotel Engelberg, aperto a giugno, è svizzero. Il direttore dell’hotel Andreas Magnus prevede che anche se la pandemia si attenua, questa alta percentuale continuerà.

L’hotel è stato ristrutturato con legni chiari e uno stile modernista per attrarre la “mentalità svizzera”, ha detto Magnus.In questa mentalità, il low-key è importante. Pertanto, è diverso da altri hotel di lusso svizzeri di recente apertura, come l’Andermatt’s Chedi, che si rivolge consapevolmente ai gusti asiatici e ai budget enormi.

“Nel periodo di massimo splendore del 19° secolo, Engelberg aveva circa 12 migliori hotel di lusso. Da allora, l’industria del turismo in Svizzera è cambiata molto, ma speriamo di fornire qualcosa di simile a quelli che hanno visitato Engelberg in passato L’esperienza acquisita,” ha detto Magno.

Tuttavia, si aspetta che un gran numero di turisti asiatici tornerà presto a visitare il vicino ghiacciaio del Titlis. “Penso che il 2022-2024 sarà un anno importante”, ha detto.

Alla Jungfrau ci contano. Il traffico passeggeri nell’area negli ultimi sei mesi è stato basso, il che ha spinto la ferrovia della Jungfrau ad accelerare il suo piano di sviluppo. Ora, i visitatori del Top of Europe inizieranno la loro ascesa da un enorme terminal con tutta l’atmosfera di un piccolo aeroporto e boutique.

“Come abbiamo visto in Europa, una volta che le persone possono viaggiare, lo fanno”, ha detto Kessler. “L’Asia sarà lo stesso. Sono ottimista”.