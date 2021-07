Buffett e Soros: strategia di investimento

Maestro degli investimenti leggendario Warren Buffett con George Soros Sono le due figure di Wall Street più famose e di successo della storia. Sebbene i due abbiano indiscusso raggiunto la ribalta nel settore finanziario, i loro modi per raggiungere questo obiettivo sono piuttosto diversi. Questo articolo introduce ciascuna delle loro storie uniche.

Punti chiave George Soros e Warren Buffett sono considerati gli investitori di maggior successo della storia.

Buffett utilizza una strategia di investimento di valore per trovare società con fondamentali solidi.

Soros è più simile a un investitore speculativo, si affida alle tendenze del mercato a breve termine e al trading con leva elevata.

Soros e Buffett hanno lanciato con successo il proprio fondo di investimento multimiliardario.

Warren Buffett

Warren Buffett ha fatto il suo primo investimento quando aveva 11 anni. Poco più che ventenne, studiò alla Columbia University sotto la guida del suo tutor personale, Benjamin Graham, Come tutti sappiamo, suo padre investimento di valore. Graham crede che ogni sicurezza regga Valore intrinseco Questo è indipendente da esso Prezzo di mercatoQuesto concetto alla fine è diventato la filosofia di investimento di base del primo fondo di Buffett, Buffett Partnership, Ltd., che ha lanciato nel 1956 con un investimento iniziale di US $ 105.100.

Nei successivi 13 anni, il patrimonio del fondo è cresciuto rapidamente fino a superare i 105 milioni di dollari USA. Buffett ha finalmente utilizzato questo successo per creare Berkshire Hathaway, Una holding con molte attività.Al 18 luglio 2021, vale più di 635 miliardi di dollari USA, di cui ogni azione vale fino a 417.601 dollari USA Ciò è dovuto principalmente al rifiuto di Buffett di eseguire Frazionamento azionario Per quanto riguarda le quote di proprietà della sua azienda.

In qualità di value investor, Buffett è sempre alla ricerca di opportunità di investimento, Può trarre vantaggio dagli squilibri di prezzo per un periodo di tempo più lungo. E come ArbitroCome tutti sappiamo, Buffett ha insegnato ai suoi seguaci a “temere quando gli altri sono avidi e ad essere avidi quando gli altri hanno paura”. La maggior parte del suo successo può essere ricondotta alle tre regole di base di Graham:

Investi in uno confine di sicurezza Profitto dalla volatilità Conoscere se stessi

Con questi tre principi, Warren Buffett può prendere decisioni di investimento razionali di fronte alle fluttuazioni economiche.

Warren Buffett: Investire Trivia Parte 1

George Soros

Il magnate finanziario George Soros è nato a Budapest nel 1930. Sopravvisse all’occupazione nazista dell’Ungheria e si trasferì nel Regno Unito nel 1947. Molti anni dopo, dopo essersi laureato alla London School of Economics, Soros ha iniziato la sua carriera, lavorando in diverse banche commerciali nel Regno Unito e negli Stati Uniti, per poi lanciare il suo primo hedge fund Double Eagle nel 1969.

Con i profitti di questo sforzo, Soros è stato in grado di fornire semi per il suo fondo speculativo successivo Soros Fund Management Company nel 1970. Da quando è stato ribattezzato Quantum Fund, ha operato dal 1973 al 2011, durante i quali ha restituito circa il 20% agli investitori ogni anno.

Secondo Soros, ha chiuso il fondo principalmente perché era troppo severo Securities and Exchange Commission Requisiti di registrazione.Ma Soros ha continuato a svolgere un ruolo attivo nella gestione della Soros Fund Management Company, e successivamente Hedge Fund Era stabilito.

Sia Soros che Buffett sono noti filantropi. Soros ha donato più di 32 miliardi di dollari USA a varie cause. Buffett si è impegnato a donare il 99% della sua ricchezza in beneficenza .

A differenza dell’investimento di Buffett basato sul valore intrinseco dell’azienda, Soros si basa sulla volatilità a breve termine e Trading con leva elevataIn breve, Soros è un Speculatore Chi non presta attenzione ai fondamenti dell’azienda.Ad esempio, nei primi anni ’90, ha scommesso miliardi di dollari La sterlina si deprezzerà drasticamente Nel corso di una giornata di negoziazione.

In sostanza, Soros sta combattendo direttamente il sistema bancario centrale britannico per mantenere artificialmente la competitività della sterlina. Mercato dei cambiSoros ha guadagnato $ 1 miliardo da questa transazione, guadagnandosi un soprannome: “The Deadlock Breaker”. Banca d’Inghilterra.”

Linea di fondo

Warren Buffett e George Soros saranno sempre considerati le due menti di investimento più eccezionali al mondo. Sebbene adottino strategie di investimento completamente diverse, entrambi hanno ottenuto un grande successo nei rispettivi campi.