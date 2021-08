Bukalapak è salito del 25% mentre la più grande IPO dell’Indonesia ha suscitato entusiasmo tecnologico Reuters

© Reuters. Accanto al grafico azionario mostrato in questa immagine illustrata scattata il 14 luglio 2021, puoi vedere il logo dell’app della società di e-commerce indonesiana Bukalapak sul tuo telefono cellulare. REUTERS/Firenze Lo/Illustrazione



Autori: Anshuman Daga e Fanny Potkin

JAKARTA (Reuters)-Il prezzo delle azioni di PT Bukalapak.com, il primo unicorno tecnologico quotato in Indonesia, è salito del 25% nel suo primo giorno di quotazione venerdì, mentre gli investitori si sono affrettati a prendere una quota del settore in forte espansione.

Il prezzo delle azioni di Bukalapak è salito a IDR 1.060 (US $ 0,0738) dopo aver raggiunto il limite del 25%. Decine di migliaia di investitori hanno acquistato azioni su piattaforme online come Ajaib e Stockbit. La società ha precedentemente raccolto 1,5 miliardi di dollari nella più grande IPO indonesiana. 6 miliardi di dollari.

Willson Cuaca, co-fondatore e managing partner di East Ventures, una società di venture capital focalizzata sull’Indonesia, ha dichiarato: “Questo evento avrà un effetto valanga e aprirà la strada a più elenchi in Indonesia”.

La quotazione di questa piattaforma di e-commerce vecchia di 10 anni (i cui sostenitori includono Ant Group e il fondo sovrano di Singapore GIC) ha acceso l’entusiasmo di una fiorente comunità imprenditoriale nella regione con oltre 400 milioni di utenti Internet.

Al momento di questa IPO, il mercato dell’e-commerce da 40 miliardi di dollari in Indonesia è guidato dai consumatori domestici e più aziende si stanno rivolgendo alle vendite online durante la pandemia.

Prima dell’IPO multimiliardaria pianificata da GoTo, anche l’interesse degli investitori era alto: GoTo è la startup più preziosa dell’Indonesia, nata dalla fusione della società di trasporti e consegne di cibo Gojek e il leader dell’e-commerce Tokopedia.

“Inizialmente abbiamo avuto roadshow senza accordi per 10 giorni consecutivi. In realtà ho tenuto 11-12 incontri ogni giorno dalle 20:00 alle 23:00. A causa del mio forte interesse, questi incontri hanno dovuto essere prolungati”, ha affermato il presidente di Bukalapak ed ex banchiere Teddy. Oetomo ha detto in un’intervista a Reuters.

L’eccezionale debutto ha spinto il valore di mercato di Bukalapak a 7,5 miliardi di dollari, rendendola una delle 15 aziende di maggior valore in Indonesia.

I sostenitori di questa società di e-commerce includono anche i media locali e i conglomerati Emtek Group e Microsoft (Nasdaq:) La società ha riferito che le entrate del 2020 sono aumentate del 26% a 96 milioni di dollari USA, con un aumento del 26% su base annua. Ci sono 105 milioni di utenti registrati.

Bukalapak significa “bancarella aperta” in lingua Bahasa. Funziona con 7 milioni di agenti o “mitra”, principalmente chioschi di strada e negozi a conduzione familiare, che stabiliscono connessioni con distributori di beni di consumo, restringendo le loro catene di approvvigionamento e riducendo i loro costi delle materie prime .

Si concentra su aree al di fuori delle città di primo livello dell’arcipelago, seconda solo a Tokopedia, Shopee di Sea Ltd e Alibaba (NYSE:) La quota di mercato di Lazada e il valore totale della merce nel campo dell’e-commerce.

“L’IPO di Bukalapak mostra che gli unicorni locali dell’Indonesia hanno un mercato ampio e vivace”, ha affermato Antonio Puno, capo della finanza aziendale per il sud-est asiatico presso la Bank of America (NYSE:), che è congiuntamente responsabile della questione con il coordinatore globale di UBS.

Bukalapak ha aumentato le dimensioni dell’IPO in più round di finanziamento e ha ricevuto circa 6,5 ​​miliardi di dollari di interessi da investitori istituzionali e al dettaglio. La quota al dettaglio dell’IPO è raddoppiata al 5%.

Due fonti che hanno familiarità con la questione hanno affermato che la società ha fissato il prezzo dell’IPO a 16 volte il valore aziendale e le vendite in base alle vendite stimate per il prossimo anno.

Nicolo Magni, Head of Global Banking for Southeast Asia and India di UBS, ha dichiarato: “L’IPO mostra anche che le aziende tecnologiche del sud-est asiatico possono ottenere valutazioni premium in un’enorme crescita della domanda”.

Ha detto: “Questo crea una piattaforma per altre società da quotare in indonesiani o altri scambi regionali e ottenere un gran numero di prodotti di grande successo”.

(1 USD = 14,365,0000 Rupia indonesiana)