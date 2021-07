Buone notizie: la portabilità dell’auto impedisce il prelievo dei fondi pensione

Quando le persone invecchiano, è imperativo mantenere una sufficiente indipendenza e salute per continuare la propria vita. Quindi qual è il percorso finanziario per raggiungere questo obiettivo?Nel corso degli anni, la maggior parte di noi

Considera il risparmio per la pensione.

Getty

Fai un errore finanziario da cui possiamo recuperare. Ma qui vogliamo parlare di un grosso problema che fanno molte persone e che ha un impatto duraturo: spendere soldi dai loro conti pensionistici prima della pensione.

A volte, sappiamo tutti che la vita accadrà, le difficoltà colpiranno, devi affrontarle nel migliore dei modi. L’anno scorso, il Congresso ha approvato il CARES Act, uno dei quali consente alle persone di prelevare fino a $ 100.000 dai propri risparmi 401 (k) senza le solite sanzioni. A causa della pandemia e delle chiusure, sono consentiti passaggi insoliti.

Tuttavia, ciò di cui stiamo discutendo qui sono quelle volte in cui in realtà “non abbiamo bisogno” di prelevare fondi dal conto pensionistico. Lo facciamo ancora. Come mai? Perché non capiamo davvero le conseguenze di ciò.

Le persone spesso scelgono di svuotare i conti della pensione quando lasciano o cambiano lavoro. Oh, sembrava una buona idea in quel momento. Sentono che possono fare molte cose con il denaro per ripagare i debiti è una di queste, e un’altra cosa particolarmente popolare è pagare per il matrimonio imminente dei loro figli adulti. Ad esempio, il mio amico Ben usa i suoi risparmi per la pensione per il matrimonio di sua figlia. Sfortunatamente, dopo aver prelevato i fondi, ha scoperto che doveva pagare l’imposta sul reddito sull’importo prelevato, inoltre, ha dovuto pagare una penale del 10% di prelievo anticipato perché non aveva ancora 59 anni e mezzo.

La senatrice del Maine Susan Collins (Susan Collins) sapeva direttamente come prendere decisioni poco sagge per utilizzare i risparmi per la pensione. In qualità di presidente della commissione speciale sull’invecchiamento del Senato, ha affermato all’audizione del 2019, “La peggiore decisione finanziaria che abbia mai preso è stata quando ho lasciato Hill con quasi 12 anni di contributi pensionistici come membro dello staff. Sono andato in pensione Tutti I soldi per la macchina… lo giuro, se solo una persona mi dicesse… ‘Vuoi davvero farlo? Hai già acquisito e l’impatto è enorme Non c’è niente di sbagliato nell’ottenere un prestito auto. …Questa è davvero una pessima decisione. “

Le persone hanno preso migliaia di dollari di protezione per la pensione dai loro sé futuri e se hanno lasciato i soldi investiti o se hanno cambiato lavoro e hanno trasferito i fondi al piano di risparmio del nuovo datore di lavoro, avrebbero potuto avere queste protezioni. Ciò è particolarmente vero per le persone che cambiano spesso lavoro e incassano più di una volta.

Fortunatamente, per le persone che potrebbero aver commesso questo errore in passato durante il cambio di lavoro, sta per emergere una soluzione migliore. Si chiama portabilità dell’auto, una soluzione basata sulla tecnologia sviluppata da Retirement Clearinghouse. Questa è una funzione di risparmio previdenziale abbastanza nuova che garantisce che quando qualcuno cambia lavoro (14,8 milioni di lavoratori lo fanno ogni anno), i loro risparmi 401 (k) vengono automaticamente trasferiti dal piano del precedente datore di lavoro al piano del nuovo datore di lavoro, anche se i loro beni sono meno di $ 5.000. Ciò consente ai loro risparmi di continuare a crescere in un conto di investimento completo e facile da monitorare.

Gli studi hanno dimostrato che in 40 anni, Portabilità in auto Le spese in contanti possono essere ridotte in una certa misura, il che può aumentare i risparmi per la pensione americani da 1,5 trilioni a 2 trilioni di dollari USA.

La maggior parte dei risparmi apparterrà a coloro che ne hanno più bisogno. Senza la portabilità dell’auto, il 50% dei lavoratori che guadagnano tra $ 20.000 e US $ 30.000 incasserebbe entro un anno quando cambiano lavoro. Il 63% dei neri e il 57% dei lavoratori ispanici fanno lo stesso. Il 41% delle donne lo fa. Il 71% delle donne di 25-34 anni lo farà. Ma la portabilità dell’auto cambia questo. Quando la portabilità dell’auto è una caratteristica del piano, i gruppi di popolazione che affrontano maggiori sfide economiche – quelli con saldi più piccoli – possono abbassare i loro tassi di riscatto più di altri gruppi.

Naturalmente, l’obiettivo finale è che tutti noi veniamo istruiti su come prepararci finanziariamente per la pensione, non solo aspettarci che il sistema prenda decisioni sagge per noi. In questo spirito, tutti qui possono accedere alle informazioni di cui hanno bisogno per diventare un intellettuale in pensione. Conoscere l’età migliore per iniziare a ricevere i benefici della sicurezza sociale.Questo è un Socio Include un calcolatore che mostra quanto possono crescere i risparmi di una persona se investe saggiamente, incluso il non incassare quando si cambia lavoro.

