Buoni per stimolare la crescita dei consumi privati ​​e migliorare l’occupazione: FS Chan

L’effetto dei buoni consumatori apparirà questo mese.

Il segretario alle finanze, Chen Maobo, ha dichiarato domenica che i buoni per i consumatori stimoleranno i consumi privati ​​e miglioreranno l’occupazione in alcuni settori.

Chen ha affermato che la situazione occupazionale in diversi settori è migliorata: il tasso di disoccupazione e il tasso di disoccupazione nelle industrie di consumo e legate al turismo sono scesi da un picco dell’11% all’inizio dell’anno all’attuale 7,6%.

“Vale la pena notare che, sebbene la situazione occupazionale in vari settori sia gradualmente migliorata, non si è completamente ripresa al livello prima dello scoppio dell’epidemia all’inizio dello scorso anno”, ha affermato nel suo blog.

Ha preso come esempio i settori della vendita al dettaglio, degli alloggi e dei servizi di ristorazione e ha sottolineato che il tasso di disoccupazione nelle industrie correlate è ancora superiore al livello del 5,2% prima dell’epidemia.

“Ci aspettiamo che, quando l’effetto dei buoni per i consumatori inizierà ad apparire ad agosto, stimolerà ulteriormente la crescita dei consumi privati ​​e migliorerà ulteriormente la situazione occupazionale nelle industrie correlate”, ha affermato Chen.

La domanda per il buono da 5.000 USD è stata chiusa il 14 agosto.

Tuttavia, ha affermato che il miglioramento dell’economia e del mercato del lavoro dipende dalla situazione epidemica e dall’efficacia delle misure di prevenzione e controllo. È anche legato alle attività di vaccinazione.

Allo stesso tempo, ha anche sottolineato che il settore dei servizi finanziari è il “collegamento più forte” nell’economia di Hong Kong e deve essere in prima linea nel consolidamento dello status di Hong Kong come centro finanziario internazionale. Ha detto che è necessario garantire che lo sviluppo finanziario possa servire “l’economia reale”.

“Non possiamo concentrarci solo sulle scorte e sulla gestione delle risorse, ma dobbiamo esaminare il progetto di sviluppo dell’intera catena e dell’intero settore, pianificare nel suo insieme, procedere passo dopo passo e fare progressi costanti”, ha affermato.

Ha sottolineato che la cosa più importante per l’allocazione del capitale delle istituzioni finanziarie è “l’investimento preciso e la gestione del rischio” per ottenere un uso efficace del capitale e guadagni di leva finanziaria a costi controllabili.

Una delle principali direzioni di sviluppo del settore è l’espansione del pool di fondi in RMB offshore di Hong Kong e dei relativi prodotti di investimento, consentendo alle società e alle istituzioni che detengono fondi in RMB offshore di utilizzare un approccio “one-stop” a Hong Kong.

Chen ha affermato che il 14° piano quinquennale della Cina supporta anche il rafforzamento dello sviluppo di Hong Kong come centro commerciale globale offshore in RMB, centro internazionale di gestione patrimoniale e centro di gestione del rischio e fornisce un modello per lo sviluppo.

Ha detto: “Lo sviluppo socio-economico di Hong Kong è sempre stato strettamente correlato allo sviluppo e alle esigenze del continente”, ha aggiunto, aggiungendo che “una comprensione più profonda” della situazione di sviluppo e del dispiegamento del paese offrirà opportunità a Hong Kong. Sviluppo nel continente.

