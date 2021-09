BYD, sostenuto da Warren Buffet, ha quadruplicato le vendite di veicoli elettrici ad agosto. Il prezzo delle azioni è salito alle stelle.

dimensione del font

BYD è un importante produttore di veicoli elettrici in Cina.

Secondo il rapporto, il mese scorso c’è stato un impressionante aumento delle entrate dei veicoli elettrici e le vendite di autovetture elettriche e veicoli commerciali ad agosto sono aumentate di oltre quattro volte rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Le azioni BYD sono aumentate di oltre il 9% nelle contrattazioni di Shenzhen lunedì, mentre le azioni quotate della società a Hong Kong sono aumentate di quasi l’8%. Dall’inizio di quest’anno, le azioni di Hong Kong sono aumentate di oltre il 22%.

Il gruppo è supportato da Warren Buffet

Berkshire Hathaway,

Segnala le vendite Ci sono stati 61.409 veicoli a nuova energia (NEV) ad agosto, rispetto ai 15.283 dello stesso mese del 2020, con un aumento del 302%.

I veicoli a nuova energia sono una categoria di veicoli a energia pulita in Cina che possono beneficiare di sussidi. Per BYD, i veicoli di nuova energia includono veicoli passeggeri puramente elettrici e ibridi plug-in, nonché veicoli elettrici commerciali come camion, autobus e carrelli elevatori.

L’azienda produce anche auto alimentate da motori a combustione interna, anche se ora rappresentano solo il 10% delle sue vendite dichiarate, in calo rispetto al 58% di un anno fa.

La crescita di agosto è stata trainata dai veicoli ibridi plug-in, che il mese scorso hanno venduto 30.126 veicoli ibridi, con un aumento del 556% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. BYD ha venduto 30.832 veicoli esclusivamente elettrici ad agosto, rispetto ai 9.414 di un anno fa.

La Cina è il più grande mercato mondiale di veicoli elettrici e BYD è uno dei principali attori

Tesla

Principale concorrente.I suoi dati di vendita di agosto sono coerenti con i dati di consegna della scorsa settimana, che provengono da un gran numero di piccoli ma Aziende cinesi di veicoli elettrici che hanno ricevuto molta attenzione Includere

Wei Lai,

XPeng,

insieme a

macchina forzata.

Negli Stati Uniti, Tesla è il più grande produttore di auto elettriche.