ByteDance inizia a vendere l’intelligenza artificiale di TikTok ad altre aziende

ByteDance sta vendendo parte della tecnologia di intelligenza artificiale che alimenta la sua app di video virali TikTok a siti Web e app al di fuori della Cina, poiché amplia le sue fonti di entrate in vista della sua tanto attesa IPO.

Un nuovo dipartimento chiamato BytePlus è stato fondato in silenzio a giugno e i suoi clienti si sono diffusi in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti.

Secondo il suo sito web, i primi clienti includono l’app di moda americana Goat; WeGo, un sito web di prenotazione di viaggi a Singapore; e la startup indonesiana di shopping online Chilibeli. TikTok è anche elencato come uno dei suoi clienti.

BytePlus offre alle aziende l’opportunità di sfruttare alcuni degli ingredienti segreti di TikTok: un algoritmo che fa scorrere gli utenti consigliando video che secondo lui piaceranno. Possono utilizzare questa tecnologia per personalizzare le loro applicazioni e servizi per i clienti.

L’altro software fornito include la traduzione automatica di testo e voce, effetti video in tempo reale e una serie di strumenti di analisi e gestione dei dati.

Quando l’utente balla o fa dei gesti davanti alla fotocamera, la sua tecnologia di visione artificiale è in grado di rilevare e tracciare 18 punti intorno al corpo dalla testa ai piedi.BytePlus consiglia di utilizzarlo per applicazioni di bellezza o moda.

Secondo i profili LinkedIn dei dipendenti, il nuovo dipartimento ha reclutato dipendenti da società tecnologiche aziendali come Microsoft e IBM nel suo hub principale Singapore, nonché a Londra e Hong Kong.

He Tianyi, un veterano del sesto anno di ByteDance che si è laureato alla Tianjin University nel 2014 con una specializzazione in informatica, è stato indicato come capo di Singapore ByteDance su LinkedIn da giugno.Un video promozionale di 15 secondi intitolato “Hello, World!” è stato pubblicato su LinkedIn lo scorso mese.

Il set di strumenti di BytePlus sembra competere con i servizi di intelligenza artificiale di aziende come Amazon Web Services, Google, IBM e Microsoft, così come altri gruppi cinesi come Alibaba, Baidu e Tencent.

Il debutto internazionale di BytePlus è arrivato dopo il lancio di servizi business-to-business simili in Cina. I clienti di Volcano Engine o Volcengine includono JD.com, Vivo e Geely.

Il primo prodotto aziendale di Bytedance è un’applicazione di collaborazione aziendale chiamata Lark, lanciata nel 2019 come alternativa a Slack o Microsoft Teams. Con la rapida crescita di TikTok e del suo avatar cinese, Douyin, e la saturazione del pubblico online, la sua promozione approfondita della tecnologia aziendale potrebbe raggiungere il suo apice. ByteDance sta testando una serie di nuovi prodotti per ottenere una diversificazione oltre TikTok in Cina e a livello internazionale, inclusi giochi per dispositivi mobili e applicazioni di editing video.

I registri online mostrano che ByteDance ha cercato di registrare i marchi relativi a BytePlus e Volcano Engine negli Stati Uniti, ma non è chiaro se la società abbia aperto un ufficio negli Stati Uniti.

L’informativa sulla privacy di BytePlus afferma che l’azienda è indipendente da TikTok nel Regno Unito e in Europa. Nel Regno Unito, ha sottolineato che il suo rappresentante GDPR designato è Cosmo Technology Private Limited, mentre in Europa l’organizzazione responsabile è Mikros Information Technology Ireland Limited a Dublino.

Cosmo e Mikros sono state registrate come nuove società rispettivamente a febbraio e marzo di quest’anno. Sebbene Zhang Yiming, il fondatore di ByteDance, sia elencato come “persona con un controllo significativo” in Cosmo, il deposito presso il Registro delle imprese britannico e irlandese non menziona pubblicamente BytePlus o la sua discendenza comune con TikTok.

ByteDance ha rifiutato di commentare il suo piano BytePlus.