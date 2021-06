Caihua Insights | Storia di Baijiu: chi controlla gli alti e bassi di Baijiu?

Condividi questo articolo!

Prefazione:

La cultura dei liquori in Cina ha una lunga storia, durante la quale l’industria ha conosciuto alti e bassi. Nel 1979, quattro principali tipi di sapore furono formalmente proposti e stabiliti alla Third National Liquor Appraisal, vale a dire sapore di salsa, sapore forte, sapore leggero e sapore di riso, che ha anche creato un precedente per la differenziazione del sapore del liquore.

Più tardi, quando la tecnologia di identificazione divenne più sofisticata, apparvero uno dopo l’altro nuovi tipi di fragranze. Al momento, il liquore può essere suddiviso in 12 gusti principali, tra cui salsa, forte, fresco, fenice, Dongxiang/medicina, riso, sesamo, soia, Jianxiang, Laobai secco, ricco e speciale.Il più diffuso sono i tre tipi di salsa , fragranza forte e fragranza delicata.

Basandosi sulla storia degli ultimi 40 anni, l’industria dei liquori ha messo in scena un dramma in cui il tipo di fragranza domina i fiumi e i laghi, il tipo di fragranza forte è seguito e il tipo di fragranza di salsa ha scatenato un’impennata. il tipo di fragranza è stato per un po’ ed è anche il leader.

“Fen Boss” guida l'”era profumata”

Prima degli anni ’80, il tipo di fragranza ha conquistato la quota maggiore di mercato nel mercato dei liquori. Nel 1980, la produzione annua di liquori ha raggiunto 2,15 milioni di tonnellate, di cui il tipo di fragranza rappresentava il 70%, ed era il meritato re in quel momento.

Il cosiddetto tipo fragrante è anche chiamato tipo Fenxiang. Le caratteristiche di questo tipo di liquore sono fragranza pura, dolcezza e morbidezza suadenti, armonia naturale e retrogusto rinfrescante, che possono essere riassunte in cinque parole: Qing, Zheng, Sweet, Clean e Long.

L’aroma principale del corpo del vino è l’acetato di etile e il lattato di etile e anche il contenuto di acido succinico è elevato.

Il liquore profumato utilizza cereali come il sorgo come materie prime e il Daqu a media temperatura a base di orzo e piselli come saccarificazione e antipasto.Utilizza il processo di fermentazione delle fecce al vapore, fermentazione allo stato solido e liquore al vapore, sottolineando “al vapore e pulito . , Cioè, tutti gli sforzi dovrebbero essere fatti sulla parola “Qing”, e non dovrebbero esserci forti fragranze o salse e i suoi odori estranei e malvagi.

Prima degli anni ’80, perché il tipo di fragranza si distingueva dall’industria dei liquori?

Le ragioni non sono solo l’influenza dell’ambiente esterno, ma anche i suoi vantaggi.

Nell’era in cui domina il tipo di fragranza, la fornitura di cibo è relativamente breve e non sono molti gli alimenti che possono essere utilizzati per la vinificazione. A causa del processo di fermentazione e di altri motivi, il liquore profumato ha solo le caratteristiche di un ciclo di produzione breve, basso costo, basso consumo di cereali e alta resa di liquore, che soddisfa solo la domanda di consumo di liquori in rapida espansione sullo sfondo della carenza di cibo.

In questo modo, il liquore profumato è diventato una scelta popolare per il momento in tutto il paese.

E quello che guida la “Fragrant Fragrant Era” è Shanxi Fenjiu (600809.SH), noto come il “Fen Boss”. Inoltre, il campo delle fragranze ha anche marchi noti come Niulanshan Erguotou e Highland Barley Wine sotto Shunxin Agriculture.

Sebbene esista un noto marchio nazionale di Fenjiu, il campo delle fragranze è ancora leggermente sottile.

Tipo fragrante congelato

Come si suol dire, i tempi fanno gli eroi. Il tipo di fragranza una volta occupava il 70% della quota di mercato del mercato dei liquori in virtù di fattori sia interni che esterni. Tuttavia, gli eroi hanno occasioni in cui non sono liberi.

I dati mostrano che nel 1984, la produzione di liquore è aumentata a 3,5 milioni di tonnellate, di cui il tipo al gusto Luzhou ha avuto una quota di mercato unica del 55%. Guidato da Wuliangye (000858.SZ), è diventato il più grande tipo di sapore nel liquore mercato, superando il tipo profumato. .

Il liquore al sapore di Luzhou ha le caratteristiche di aroma ricco, dolcezza morbida, aroma coordinato, dolcezza in bocca, bocca morbida e coda lunga.Questa è anche la base principale per giudicare la qualità di questo liquore aromatico.

Il corpo principale dello stile tipico del liquore al gusto di Luzhou è l’etil caproato, che ha un alto contenuto aromatico e un aroma eccezionale.

Le materie prime utilizzate nella produzione del liquore al gusto Luzhou sono principalmente il sorgo, ma alcune aziende vinicole utilizzano una varietà di materie prime di grano per produrre vino, utilizzando il grano come materia prima per il koji o una miscela di grano, orzo e piselli come materie prime per il koji, che è richiesto nel processo di produzione e coltivazione del koji La temperatura è medio-alta, per trattenere più sostanze aromatiche, il vino prodotto è corposo e ricco di aromi.

L’ascesa del tipo al gusto Luzhou e la sostituzione del tipo al gusto fragrante come signore supremo dell’industria dei liquori è ancora il risultato di fattori interni ed esterni.

Da un lato, lo sviluppo dell’economia interna e un raccolto eccezionale di grano; dall’altro, negli anni ’80 e ’90, il liquore al gusto di Luzhou ha gradualmente coltivato un’ampia base di consumo con “bere vino migliore” e la sua fascia di prezzo coperto di fascia alta e sub-high-end , di fascia medio-bassa, per soddisfare la domanda dei consumatori di tutti i gradi, il profitto delle aziende vinicole Luzhou è anche più alto.

Perché si dice che il tipo dal sapore Luzhou sia un gruppo di eroi?

Il motivo principale è che la distribuzione del liquore al gusto di Luzhou è estremamente ampia e, a seconda della regione, può essere approssimativamente suddivisa in fazione del Sichuan, fazione del Jianghuai e fazione del nord.

Tra questi, la fazione del Sichuan è caratterizzata dall’odore di stantio o salsa dal forte aroma, rappresentato da Wuliangye, Luzhou Laojiao, Jiannanchun, Tuopai Liquor e così via.

Il liquore al gusto di Luzhou della fazione di Jianghuai è anche chiamato “Chunnongpai” o “Sapore elegante di Luzhou”. Non ha il sapore antico o di salsa come la fazione del Sichuan. I rappresentanti includono Yanghe Daqu, Gujing Gongjiu e Shuanggou. Daqu e presto.

Il liquore al sapore di Luzhou della fazione settentrionale è principalmente tra la fazione Sichuan e la fazione Jianghuai.Il suo aroma di cantina è più debole del primo, ma più forte del secondo.I rappresentanti includono vino Yilite, vino re Hetao e vino re mongolo.

Tuttavia, Wuliangye della fazione del Sichuan si è assicurata il secondo posto nell’industria dei liquori, e anche le azioni di Luzhou Laojiao e Yanghe della fazione di Jianghuai sono state in competizione per la terza posizione. La forza e la popolarità di queste due fazioni superano di gran lunga le fazioni del nord.

Maotai, il re dei ceppi, scatena una “tempesta di salse e vino”

Vale la pena notare che, sebbene il tipo al gusto Luzhou occupi ancora il trono dell’egemonia dei liquori e abbia la base di consumo più ampia, il mercato sta scatenando una “tempesta di vino di soia” negli ultimi anni.

Dal 2015, nel contesto di un nuovo ciclo di miglioramento della struttura dei consumi, la consapevolezza della diversificazione e dell’individualizzazione è aumentata e rafforzata e anche la domanda dei consumatori è cambiata.A causa del processo responsabile e della produzione/conservazione più lunga del vino al gusto Maotai , insieme all’effetto dimostrativo di Moutai, ha formato la percezione dei consumatori del “costo elevato, valore elevato e prezzo elevato” del vino salsa, che si è gradualmente evoluto negli ultimi anni nel boom del vino salsa.

Il tipo al sapore di salsa è anche noto come tipo al sapore di erba, che è caratterizzato da un colore leggermente giallastro (tranne quelli aggiunti artificialmente con pigmenti) e ha un odore simile alla salsa, al bruciato e all’aroma di pasta dei fagioli quando vengono fermentati .

Il liquore al sapore di Maotai è fatto di koji di grano ad alta temperatura.La composizione del suo aroma non è stata ancora determinata, ma si ritiene generalmente che il sapore di Maotai sia un aroma composto composto da sostanze acide ad alto punto di ebollizione e alcoli a basso punto di ebollizione.

Attualmente, le aree di produzione del vino di soia sono concentrate principalmente nelle due province di Qianchuan e Sichuan.Attualmente, la capacità produttiva totale di vino di soia è di circa 600.000 kilolitri.Si stima che la capacità produttiva totale di vino di soia nella produzione di Guizhou l’area è vicina all’80%, l’area di produzione del Sichuan è vicina al 20% e il resto è Xiangguilu.Aspetta il posto.

L’area di produzione dell’oro del vino Maotai si riferisce principalmente all’area di produzione di Jinsha del bacino del fiume Chishui, all’area di produzione di Renhuai, all’area di produzione di Erlang Xijiu Town e all’area di produzione di Tucheng.

Nel complesso, questo liquore aromatizzato ha le caratteristiche di lungo ciclo di fermentazione e bassa resa in vino, e la produzione ha requisiti speciali per la posizione geografica.

Il rappresentante più importante del vino da salsa è Kweichow Moutai (600519.SH), che è conosciuto come il re delle azioni A, Xijiu e Langjiu nel secondo livello, e Guotai, Jinsha, Diaoyutai e altri marchi nel terzo livello.

Vale la pena ricordare che qualche tempo fa, Hainan Yedao ha annunciato che avrebbe costituito una joint venture con Maotai Town Hutu Liquor (Group) Co., Ltd., Renhuai City, provincia di Guizhou, per creare un marchio di liquori al gusto di salsa.

Poco dopo, Zhongxing Mushroom ha anche annunciato che avrebbe acquisito il 100% del capitale di Shengjiao Wine Co., Ltd., Moutai Town, Guizhou, per produrre vino transfrontaliero.

Con l’annuncio della notizia, i corsi azionari di queste due società quotate sono saliti alle stelle.

L’industria vinicola fangosa e l’industria vinicola Shengjiao producono tutte vino da salsa. La situazione recente riflette anche l’attuale mania per salsa e vino in una certa misura.

Osservazioni conclusive

Secondo i dati del Prospective Industry Research Institute, lo stato del tipo di sapore Luzhou è ancora incrollabile oggi, e il tipo di sapore di salsa e il tipo di sapore fresco sono anche gli attuali tipi di sapore tradizionali e popolari.

Tuttavia, questo non significa che altri liquori aromatizzati siano impopolari. Al contrario, il resto delle fragranze, tra cui Fengxiang, Fuyuxiang e Laobaiganxiang, hanno adottato strategie differenziate per molti anni e hanno anche conquistato le proprie torte nel mercato dei liquori e le loro vite sono state molto umide.

In ultima analisi, sebbene l’industria dei liquori abbia vissuto molti colpi di scena dopo tanti anni, la situazione generale è una tendenza al rialzo dei colpi di scena. Ogni azienda vinicola, quindi, deve solo scoprire le proprie caratteristiche e dare pieno gioco ai propri vantaggi, e può trovare la propria posizione in questo mercato vastissimo.

Successivamente, questo argomento utilizzerà diversi articoli per presentare in modo specifico le aziende vinicole quotate con vari gusti.

