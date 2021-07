La società di big data medica Zerokrypton Technology originariamente prevedeva di essere quotata al Nasdaq il 9 luglio. Tuttavia, il relativo piano di IPO è stato urgentemente sospeso e il piano di quotazione è stato rinviato.

LingKr Technology ha aggiornato il suo prospetto alla US Securities and Exchange Commission in precedenza e prevede di emettere 10,825 milioni di azioni ADS a un intervallo di prezzo compreso tra 17,5 e 19,5 dollari USA.

Il National Internet Information Office ha annunciato il 9 luglio che 25 app di proprietà della società madre di Pechino Didi Chuxing avevano una grave raccolta illegale e l’uso di informazioni personali e ha notificato all’app store la rimozione in conformità con le normative. Il 10 luglio è stata pubblicata la “Cyber ​​Security Review Measures (Revised Draft for Solicitation of Comments)” e si propone di richiedere agli operatori con più di 1 milione di informazioni personali di utenti di riferire alle agenzie competenti per le revisioni della sicurezza della rete quando vanno sui mercati esteri.

Zerokrypton Technology è la prima azienda cinese a ritirarsi dal piano di quotazione negli Stati Uniti dopo l’incidente di Didi. Una forte supervisione ha anche innescato una svendita di titoli cinesi quotati negli Stati Uniti.

Zerokrypton Technology, con sede a Pechino, fornisce servizi sanitari incentrati sul cancro. Le entrate della società nel primo trimestre del 2021 sono aumentate del 41% su base annua; tuttavia, la sua perdita è aumentata di quasi 1,2 volte su base annua a 135 milioni di yuan.