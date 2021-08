Calano i mercati asiatici, cade Kabul, aumentano i contagi da COVID

I mercati azionari asiatici di TOKYO sono scesi lunedì a causa delle preoccupazioni per un aumento delle infezioni da coronavirus nella regione e delle preoccupazioni per l’impatto a lungo termine della caduta del governo afghano.

Punto di riferimento giapponese Nikkei 225

Una generazione,

-1,87%

Nei primi scambi, è sceso dell’1,9%, mentre l’S&P/ASX australiano è sceso di 200

XJO,

-0,41%

È sceso dello 0,4%.Hang Seng

Indice Hang Seng,

-0,88%

È sceso dello 0,8%, mentre l’indice Shanghai Composite

Shanghai CommScope,

+0,37%

È stato aggiunto lo 0,3%. Il mercato coreano è chiuso per il National Day Liberation Day.Il mercato azionario di Taiwan è crollato

Y9999,

-0,93%,

Singapore

Malattie veneree,

-0,29%

e l’Indonesia

Jakid,

-0,93%.

Gli analisti hanno affermato che la relativa lentezza della vaccinazione in Asia sta deprimendo il sentimento degli investitori. Paesi come il Giappone, la Thailandia e la Malesia hanno recentemente segnalato diversi nuovi casi giornalieri record e l’aumento in alcuni paesi ha superato o altrimenti ostacolato la promozione della vaccinazione.

Venkateswara Lavanya della Mizuho Bank di Singapore ha dichiarato: “Questo estende il programma di immunità di gregge già allungato e richiede blocchi regolari per impedire l’aumento del tasso di infezione”.

“L’Asia è ancora il centro di trasmissione e il numero di casi di COVID in Vietnam, Filippine e Thailandia è aumentato durante il fine settimana”.

Gli analisti hanno affermato che l’invasione della capitale afghana da parte dei talebani può sembrare un evento lontano, ma senza dubbio influenzerà i mercati di altri luoghi, compresa l’Asia.

“Sì, il mercato cercherà di cancellare questo terremoto geopolitico: questo è solo l’Afghanistan; questa è ancora una lunga strada da percorrere”, ha detto Rabobank nel suo commento quotidiano sul mercato. “Questo incubo geopolitico è quasi certamente solo l’inizio”.

In Giappone, Il governo riporta un tasso di crescita economica annuale dell’1,3% Da aprile a giugno, le persone sperano di riprendersi gradualmente dalla devastazione causata dalla pandemia. Alcuni analisti si aspettavano una contrazione. Il miglioramento dei consumi privati ​​e degli investimenti residenziali e la crescita delle importazioni e delle esportazioni sono le principali ragioni della crescita.

Wall Street ha chiuso leggermente in rialzo la scorsa settimana e l’S&P 500 e il Dow Jones Industrial Average hanno raggiunto nuovi massimi.

Indice di riferimento S&P 500

Arpione,

+0.16%

È aumentato dello 0,2% ed è aumentato per la seconda settimana consecutiva.Dow

giù,

+0,04%

Nasdaq

confrontare,

+0,04%

Un leggero aumento inferiore allo 0,1%.

Nel commercio di energia, il petrolio greggio statunitense di riferimento

CLU21,

-1,10%

È sceso di 80 centesimi a 67,64 dollari al barile.greggio Brent

BRNV21,

-1,08%,

Secondo gli standard internazionali, è sceso di 80 centesimi a 69,79 dollari USA al barile.

Nelle transazioni valutarie, il dollaro USA

dollaro USA contro yen giapponese,

-0,20%

È sceso da 109,56 yen a 109,36 yen.