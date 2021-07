Calcio L’Italia incorona i campioni d’Europa dopo aver sconfitto l’Inghilterra ai rigori Reuters

Share it

5/5 © Reuters.Calcio-Finale Euro 2020-Italia vs. Inghilterra-Wembley Stadium, Londra, Inghilterra-11 luglio 2021, l’Italia festeggia con un trofeo dopo aver vinto Euro 2020 tramite Reuters/Michael Reagan



2/5

Autore: Mitch Phillips

LONDRA (Reuters)-L’Italia ha vinto un Europeo per la prima volta dal 1968. L’Inghilterra è stata ancora una volta turbata dai rigori di domenica a Wembley: Gianluigi Donnarumma ha parato due volte l’1-1 degli Azzurri. ha vinto i calci di rigore 3-2.

Dopo che Marcus Rashford ha colpito il palo, il portiere gigante sarà salvato da Sancho e Bukayo Saka, Federico Bernardeschi, Leonardo Bonucci e Do Menico Belladi hanno segnato per gli italiani ai rigori.

Lukeshaw ha regalato all’Inghilterra un inizio fantastico con un gol brillante due minuti dopo, ma l’Italia ha reagito a malapena nel primo tempo, prendendo gradualmente il sopravvento e un degno pareggio con Bonucci al 67′.

Questa è stata la prima finale di rigore da quando la Cecoslovacchia ha sconfitto la Germania Ovest nel 1976, ed è stata ampiamente celebrata in Italia dopo aver perso la finale nel 2000 e nel 2012.

Per l’allenatore dell’Inghilterra Gareth Southgate (Gareth Southgate), hanno perso contro la squadra tedesca nelle semifinali degli Europei 96, ma per lui questo è un altro spettacolo horror di sparatorie.

Considerando il calcio di rigore, entrambi i suoi giocatori in ritardo per i tempi supplementari hanno mancato i rigori: il 19enne Saka è caduto a terra sotto la pressione del calcio finale.

L’Italia ora ha vinto 5 dei suoi 10 rigori principali e ne ha persi 6, tra cui 1 vittoria e 1 sconfitta nella fase finale della Coppa del Mondo, mentre il triste record dell’Inghilterra è ora di 7 sconfitte su 9.

Ma i tifosi dell’Inghilterra sognavano di vincere il loro secondo titolo nella Coppa del Mondo del 1966. Non potevano certo lamentarsi di essere stati derubati questa volta.Anche se la loro squadra aveva il sostegno della maggior parte dei 67.000 spettatori, hanno rinunciato.

Lo raccontano le statistiche di gioco, perché l’Italia ha il 66% di possesso palla e 19 tiri, i 6 tiri dell’Inghilterra, fino ai rigori, Donnarumma ha sfiorato appena il pallone.

L’Italia è rimasta imbattuta in 34 partite, il che sottolinea il sorprendente cambiamento nella successione dell’allenatore Roberto Mancini dopo la vergognosa incapacità del paese di qualificarsi per la Coppa del Mondo 2018.

“È impossibile anche solo pensare a questo, ma queste persone sono fantastiche”, ha detto Mancini. “Non ho niente da dire, questa è una grande squadra. Siamo grandi. Abbiamo preso un pallone in anticipo e abbiamo avuto qualche problema, ma poi siamo passati in vantaggio”.

Inizio luminoso

Quando Harry Kane ha passato la palla a Kieran Trippier, tutto è iniziato senza intoppi in Inghilterra.Ha immediatamente ripagato la fiducia dell’allenatore Southgate nel richiamarlo e ha inviato un passaggio a spirale profondo.Shaw Ha incontrato il suo primo colpo in un tiro al volo a metà tempo. Obiettivi internazionali.

L’Inghilterra è passata in vantaggio all’inizio della semifinale dei Mondiali 2018 contro la Croazia, poi è stata eliminata e persa ai supplementari, ma per un po’ è rimasta in vantaggio. punto d’appoggio.

La difesa ben allenata dell’Inghilterra, subendo un gol su punizione danese nelle prime sei partite, sembrava abbastanza sicura, ma i giocatori in vantaggio hanno gradualmente iniziato a ricevere sempre più palloni.

Jordan Pickford ha dovuto salvare da Lorenzo Insigne e Federico Chiesa perché l’Italia ha aumentato la pressione e il portiere ha segnato un colpo di testa di Andrea Bellotti Dopo il palo, Bonucci è stato premiato quando ha fatto un’incursione da distanza ravvicinata.

Dopo aver invitato gli avversari e offerto quasi senza offesa, la squadra inglese non può lamentarsi.

Una storia simile è successa negli straordinari, anche se la squadra inglese è tornata forzatamente al gioco per un breve periodo, sebbene non abbia creato troppe folle di ricompensa a causa del loro trambusto.

Quando Pickford ha salvato da Belotti, l’Inghilterra ha sentito brevemente la gloria ai rigori, Kane e Harry Maguire hanno dato loro un vantaggio per 2-1. Il portiere ancora una volta ha tenuto in partita i padroni di casa quando ha parato su Jorginho, solo quando Donnarumma ha bloccato il tiro debole di Saka ha avuto l’ultima parola.

“I tiri liberi sono il mio dovere”, ha detto Southgate. “Sappiamo che sono i migliori ricevitori che rimaniamo in campo e cerchiamo di portare questi giocatori in campo.

“I giocatori hanno dato tutto, non solo stasera, ma per tutta la partita. Dovrebbero essere spavaldi… ma la distruzione così vicina è difficile da contestualizzare.

“Il dolore del fallimento è enorme. Vogliamo regalare al nostro Paese una notte più speciale e il primo Europeo, ma non siamo ancora riusciti a farlo”.