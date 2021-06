Calcola il PV di una rendita in Excel

Usare Microsoft Excel per calcolare il valore attuale di una rendita è un esercizio abbastanza semplice, a patto di conoscere il valore di una data rendita tasso d’interesse, Importo del pagamento e scadenza. Ma è importante precisare che il calcolo di questo valore è fattibile solo quando si tratta di rendite fisse.

Lo stesso calcolo non si può fare per le rendite variabili perché il semplice fatto è che la loro tasso di risposta Volatilità, solitamente sincronizzata con indici di borsa o indici di mercato monetario. Ciò rende le rendite variabili più difficili da valutare con precisione e mette gli investitori in una posizione insostenibile in cui devono indovinare alla cieca i tassi di interesse futuri.

Imposta un prezzo di rendita fisso in Excel

Il prezzo di una rendita fissa è il valore attuale di tutti i futures flusso di cassaIn altre parole, gli investitori devono conoscere l’importo che devono pagare oggi per ottenere il tasso di rendimento richiesto durante il periodo di rendita.

Ad esempio, se un individuo desidera ricevere $ 1.000 al mese per i prossimi 15 anni e il tasso di rendita prescritto è del 4%, può utilizzare Excel per determinare il costo di installazione di questo prodotto.

Questo calcolo non tiene conto Tassa sul reddito Pagamento delle rendite dovute.

(Se il grafico è difficile da leggere, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare “Visualizza immagine”.)