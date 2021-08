Calcola il ritorno sull’investimento in Excel

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

Qual è il ritorno sull’investimento?

Ritorno sull’investimento (ROI) È un calcolo che mostra come Investire o risorse È stato implementato per qualche tempo. Esprime guadagno o perdita in percentuale.

La formula per calcolare il ritorno sull’investimento è semplice:

(Valore attuale valore di partenza) / Valore iniziale = ritorno sull’investimento

Il valore corrente può essere una delle due seguenti situazioni: indipendentemente dall’importo dell’investimento venduto (la sua Realizza valore) O qualsiasi valore di investimento corrente (ad es. Prezzo di mercato di scorta).Il valore iniziale è un numero storico: il prezzo inizialmente pagato per l’investimento, oppure Prezzo di costo.

Calcola il ROI in Excel

Le migliori pratiche di modellazione finanziaria richiedono calcoli semplici e trasparenti verificabileSfortunatamente, quando si accumulano tutti i calcoli in un’unica formula, non è possibile vedere facilmente quali numeri vanno dove o quali numeri vengono inseriti o codificati dall’utente.

Come impostare questo? Fogli di calcolo È mettere tutti i dati in una tabella e quindi scomporre il calcolo riga per riga.

Si desidera creare spazio per i valori di inizio e fine e quindi utilizzare i riferimenti di cella per determinare il ROI.

Pro e contro del ROI

Un aspetto positivo del ritorno sull’investimento come misura delle prestazioni è che puoi facilmente confrontare i rendimenti totali di diversi investimenti.

Tuttavia, ci sono alcune avvertenze da tenere a mente. A volte nella formula del ROI di base, il “valore corrente” è espresso come “reddito da investimenti”. Questo non è del tutto esatto. Se inizi con 100 USD e finisci con 140 USD, il tuo reddito da investimento sarà di 40 USD. Ma il valore attuale è l’intero 140 dollari.

Un’altra cosa importante è il ritorno sull’investimento se solo Misura da qualsiasi punto finale.Non considera Valore temporale del denaro, Questo è il fattore chiave del rendimento. Ciò è particolarmente evidente se si osserva il ritorno sull’investimento del -18% nel 2020 nella tabella sopra. Questa non è una variazione annuale rispetto al valore precedente nel 2019. È invece la variazione totale misurata dal 2017.Sebbene rifletta accuratamente il rendimento totale per il periodo, non viene mostrato Profitto annuale, o Tasso di interesse composto La modifica.