Che cos’è il calcolo del rischio/rendimento?

Sei un avventuriero?Quando sei un singolo trader in borsa, uno dei pochi dispositivi di sicurezza che hai è Calcolo del rischio/rendimentoI calcoli effettivi per determinare il rischio e il rendimento sono molto semplici. Devi semplicemente dividere il tuo profitto netto (premio) per il tuo prezzo di rischio massimo.

Purtroppo, Investitore al dettaglio Quando cercano di investire i propri soldi, potrebbero finire per perdere molti soldi. Ci sono molte ragioni per questa situazione, ma una di queste è che i singoli investitori non possono gestire il rischio. Rischio/rendimento è un termine comune nel vernacolo finanziario, ma cosa significa?

Punti chiave Calcola il rischio e il rendimento dividendo il tuo profitto netto (rendimento) per il prezzo al quale sei più rischioso.

Per incorporare i calcoli del rischio/rendimento nella tua ricerca, seleziona un’azione, imposta e riduci gli obiettivi in ​​base ai prezzi correnti e calcola il rischio/rendimento.

Se il rischio/rendimento è inferiore alla tua soglia, aumenta il tuo obiettivo di ribasso per cercare di raggiungere un rapporto accettabile; se non riesci a raggiungere un rapporto accettabile, inizia con un investimento diverso.

Calcola rischio e rendimento

Comprendi i rischi e i benefici

Mettere capitale nel mercato è molto rischioso e se vuoi correre questo rischio, dovresti essere ricompensato. Se qualcuno di cui ti fidi leggermente chiede un prestito di $ 50 e si offre di pagarti $ 60 in due settimane, potrebbe non valere la pena rischiare, ma cosa succede se si offrono di pagarti $ 100? Il rischio di perdere $ 50 per guadagnare $ 100 può essere allettante.

Si tratta di un rapporto rischio/rendimento di 2:1, che è un rapporto a cui molti investitori professionali iniziano a interessarsi perché consente agli investitori di raddoppiare i propri fondi. Allo stesso modo, se l’avversario punta $150, il rapporto diventerà 3:1.

Vediamo ora questo dal punto di vista del mercato azionario. Supponiamo che tu abbia fatto ricerche e trovato un titolo che ti piace. Noti che il prezzo di negoziazione delle azioni XYZ è $ 25, che è inferiore al recente massimo di $ 29.

Credi che se acquisti ora, XYZ salirà a $ 29 nel prossimo futuro e puoi incassarlo. Hai $500 disponibili per questo investimento, quindi hai acquistato 20 azioni.Hai fatto tutte le ricerche ma conosci il tuo Rapporto rischio/rendimentoSe sei come la maggior parte degli investitori individuali, potresti non farlo.

articoli di attenzione speciale

Prima di capire se il nostro trading XYZ è una buona idea dal punto di vista del rischio, dovremmo ancora capire questo rapporto rischio/rendimento?Prima di tutto, anche se un po’ Economie comportamentali Nella maggior parte delle decisioni di investimento, il rischio/rendimento è completamente obiettivo. Questo è un calcolo, i numeri non mentiranno.

In secondo luogo, ognuno ha la propria tolleranza al rischio. Potrebbe piacerti il ​​bungee jumping, ma altri potrebbero avere attacchi di panico a pensarci.

In secondo luogo, il rischio/rendimento non fornisce alcuna indicazione di probabilità. E se prendessi 500 dollari per giocare alla lotteria? Dal punto di vista del rischio/rendimento, utilizzare $500 per guadagnare milioni di dollari è un investimento migliore rispetto all’investimento in borsa, ma in termini di probabilità è una scelta peggiore.

Nel processo di detenzione di azioni, mentre continui ad analizzare nuove informazioni, i numeri in aumento potrebbero cambiare. Se il rischio/rendimento diventa sfavorevole, non aver paura di uscire dalla transazione. Non trovarti mai in una situazione in cui il rapporto rischio/rendimento non è buono per te.

Come calcolare il rischio/rendimento

Ricorda che per calcolare il rischio/rendimento, devi dividere l’utile netto (rendimento) per il prezzo del rischio maggiore. Utilizzando l’esempio XYZ sopra, se il tuo titolo sale a $ 29 per azione, guadagnerai $ 4 ogni 20 azioni, per un totale di $ 80. Hai pagato $ 500 per questo, quindi puoi dividere 80 per 500 per ottenere 0,16.

Ciò significa che il tuo rischio/ricompensa per questa idea è 0,16:1. La maggior parte degli investitori professionali non prenderà più in considerazione un rapporto rischio/rendimento così basso, quindi questa è una cattiva idea. O è?

Usa il calcolo del rischio/rendimento

Per incorporare i calcoli del rischio/rendimento nella tua ricerca, segui questi passaggi:

1. Utilizza una ricerca dettagliata per selezionare un titolo.

2. Impostare obiettivi su e giù in base ai prezzi correnti.

3. Calcola rischio/rendimento.

4. Se è al di sotto della tua soglia, aumenta il tuo obiettivo di ribasso per cercare di raggiungere un rapporto accettabile.

5. Se non riesci a raggiungere il rapporto accettabile, ricomincia da capo con una filosofia di investimento diversa.

Una volta che inizi a pensare al rischio/rendimento, noterai rapidamente che è difficile trovare un buon investimento o un’idea di trading. I professionisti a volte passano in rassegna centinaia di grafici ogni giorno, alla ricerca di idee che si adattino al loro profilo di rischio/rendimento. Non evitarlo. Più sei dettagliato, maggiori sono le tue possibilità di fare soldi.

Limita il rischio e ferma la perdita

A meno che tu non sia un investitore azionario inesperto, non lascerai mai che i $ 500 si deprezzino fino a zero. Il tuo rischio effettivo non è tutto 500 USD.

Ogni buon investitore ha uno stop loss o un prezzo ribassato per limitare il proprio rischio. Se imposti il ​​limite di vendita di $ 29 come rialzo, potresti impostare $ 20 come massimo ribasso.una volta che sei Stop loss ordine Quando raggiungi $ 20, lo vendi e cerchi la prossima opportunità.

Poiché abbiamo limitato le nostre carenze, ora possiamo modificare leggermente i nostri numeri. Il tuo nuovo profitto rimane lo stesso a $ 80, ma il tuo rischio è ora solo $ 100 (la perdita massima di $ 5 moltiplicata per le 20 azioni che possiedi), che è 80/100 = 0,8:1. Questo non è ancora l’ideale.

Cosa succede se aumentiamo il prezzo di stop loss a $ 23 e rischiamo solo $ 2 per azione o una perdita totale di $ 40? Ricorda, 80/40 è 2:1, che è accettabile. Alcuni investitori non investiranno denaro in nessun investimento inferiore a 4:1, ma la maggior parte delle persone pensa che 2:1 sia il più basso. Certo, devi decidere da solo cosa è accettabile per te.

Si prega di notare che per ottenere un profilo rischio/rendimento 2:1, non abbiamo modificato il numero massimo.Quando fai le tue ricerche e giungi alla conclusione che il rialzo massimo è $ 29, si basa su analisi tecnica E ricerca di base. Se dobbiamo modificare il numero massimo, al fine di ottenere un rischio/rendimento accettabile, ora contiamo sulla speranza piuttosto che su una buona ricerca.

Linea di fondo

Ogni buon investitore sa che fare affidamento sulla speranza è una proposta fallita. È sempre meglio essere più prudenti sul rischio che più aggressivi sui premi. Il calcolo del rischio/rendimento è sempre realistico, ma conservativo.