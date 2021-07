Cambiare lavoro?Reinvesti il ​​tuo fondo pensione

Quando i lavoratori cambiano lavoro, i loro risparmi per la pensione Schema di finanziamento del datore di lavoro (I piani del datore di lavoro) tendono ad essere ritirati e spesi. Questo è un fenomeno comprensibile, anche se spiacevole.Ti mostreremo come evitare la trappola di incassare i tuoi risparmi per la pensione e come farlo Trasferisci i tuoi fondi Quando cambi lavoro.

Le statistiche parlano

Secondo una ricerca condotta dal Boston College Retirement Research Center, gli americani stanno tagliando le spese o rispettando i loro piani pensionistici, riducendo i loro soldi rimanenti quando raggiungono l’età pensionabile di circa il 20-25%.

Il motivo principale per il pagamento? Cambia lavoro o vattene. Infatti, secondo la Federal Reserve Board of Consumer Finance Survey, quasi la metà dei lavoratori americani ritira questi soldi dai loro piani pensionistici e li spende quando cambiano lavoro.

In breve, molte persone esauriscono completamente i propri risparmi per la pensione quando cambiano lavoro. I dati concreti sui cambiamenti di lavoro sono sfuggenti, ma molti sondaggi mostrano che i lavoratori ordinari cambiano lavoro sette volte nella loro vita.

“Il Bureau of Labor Statistics prevede che il lavoratore medio avrà 10 posti di lavoro prima dei 40 anni, mentre Forrester Research prevede che la persona media avrà dai 12 ai 15 posti di lavoro nella sua vita”, ha osservato. Kirk Chisholm, Gestore patrimoniale Gruppo consultivo per l’innovazione A Lexington, Massachusetts.

Perché le persone trascorrono la pensione

Ci sono diversi motivi per cui le persone spendono i risparmi per la pensione. In primo luogo, di solito c’è un ritardo tra la ricezione dell’ultimo assegno dal precedente datore di lavoro e il primo assegno dal nuovo datore di lavoro per le persone che cambiano lavoro.

In secondo luogo, molte persone si prendono una pausa tra un lavoro e l’altro. Se non hanno abbastanza risparmi in fondi di emergenza, spesso utilizzeranno i risparmi per la pensione per pagare le bollette fino all’arrivo del primo assegno per un nuovo lavoro.

Terzo, quando c’è l’opportunità di spendere una grande quantità di cambiamento, molte persone semplicemente non possono resistere a questo impulso. In quarto luogo, organizzare il trasferimento e il reinvestimento di fondi può essere problematico, soprattutto se non si ha familiarità o si è a disagio con l’idea di prendere decisioni di investimento.

“Ho alcuni clienti che vogliono utilizzare i loro risparmi per la pensione prima di depositare nel loro conto di risparmio perché è più difficile depositare denaro nel loro conto di risparmio”, ha affermato Lars Brachtka, CFP®, Consigliere delegato Vestnomics gestione patrimoniale A Campbell, in California, “risparmiare sul loro 401(k) e IRA è così automatico e quindi indolore. Credono che la perdita fino al 50% dei loro fondi pensione per tasse e multe sia molto inferiore ai dolorosi risparmi in banca Account.”

Purtroppo, fallito rotolare Depositare l’avere di vecchiaia nel piano di un nuovo datore di lavoro o nel conto pensionistico individuale (IRA) è di solito un grosso errore e può causare problemi ancora più grandi. Trasferisci il saldo del tuo conto pensione all’IRA Oppure il piano del tuo nuovo datore di lavoro ti aiuterà a evitare di spendere i tuoi risparmi.

Non lasciare che la crisi del tempo diventi una crisi

L’elevato rapporto tra incassi e rinnovi ha spinto i legislatori ad agire per incoraggiare i lavoratori a rinnovare i loro saldi di piani qualificati all’IRA o ad altri piani pensionistici qualificati quando cambiano lavoro. Prima del 28 marzo 2005, se il saldo del piano di qualificazione dell’ex dipendente è pari o inferiore a $ 5.000, il datore di lavoro può chiudere automaticamente l’account del piano di qualificazione e inviare un assegno all’ex dipendente.

Questo Legge sulla crescita economica e sugli sgravi fiscali e sui regolamenti del 2001 (EGTRRA) ha modificato queste regole per costringere i datori di lavoro a inviare automaticamente il saldo del piano all’IRA quando il saldo del conto è compreso tra $ 1.000 e $ 5.000, a meno che i dipendenti non forniscano l’autorizzazione scritta per pagarli.Sebbene questo sia un buon inizio, non risolve il problema perché i rollover vengono solitamente inviati a Conto del mercato monetario, che offre poche opportunità di crescita.

Perché non dovresti incassare e spendere

È una cattiva idea utilizzare i risparmi per la pensione per qualcosa di diverso dalla pensione. Una volta che il denaro è esaurito, non puoi più accumulare i tuoi risparmi.

Opportunità di crescita perse complesso Non può mai essere ripreso ed è particolarmente distruttivo per i lavoratori più anziani che non hanno tempo per ricostituire il loro gruzzolo. Per i giovani lavoratori che sono ancora lontani decenni dalla pensione, anche questo è distruttivo. Se spendi $ 5.000 oggi, un lavoratore a 40 anni dalla pensione potrebbe sprecare $ 80.000 in pensioni di vecchiaia (supponendo che i soldi spesi raddoppino ogni otto anni).

Indipendentemente dal fatto che tu abbia lavorato per 5 anni o 15 anni, spendi i soldi nel tuo piano pensionistico invece di trasferirli e non avrai alcun risparmio pensionistico per dimostrare che hai lavorato per tutti questi anni. Quando inizi il tuo nuovo lavoro, inizierai da zero nel reparto gruzzolo. Per aiutarti a recuperare i soldi che spendi, se vuoi qualche speranza di recuperare i tuoi risparmi per la pensione perduti, allora qualsiasi aumento di stipendio che ottieni dal cambio di lavoro potrebbe dover essere investito nel tuo nuovo piano pensionistico.

Se ritieni che una vita di pensione comoda e ben finanziata non sia sufficiente per impedirti di spendere i risparmi per la pensione, la prospettiva di perdere denaro a causa di tasse e multe ti convincerà a riconsiderare. Tieni presente che le distribuzioni idonee per il rinnovo pagate a te dal tuo account del piano qualificato saranno soggette a una ritenuta d’acconto federale del 20%. Inoltre, se il prelievo avviene prima che tu abbia 59 anni e mezzo e a meno che tu non abbia diritto a un’eccezione, l’importo può essere soggetto a una penale di distribuzione anticipata del 10%.

Rollover e ritenuta d’acconto

Quando cambi lavoro, di solito hai diritto a trasferire il saldo del tuo piano qualificante a un IRA tradizionale o ad un altro piano sponsorizzato dal datore di lavoro, a condizione che l’importo soddisfi i criteri di trasferimento.Se questo è come un Capovolgimento diretto, Nessuna imposta verrà trattenuta dall’importo.alcunialcuni

Se cambi l’importo pagato a te, verrà trattenuto il 20% della tassa federale e avrai 60 giorni per portare tale importo. Inoltre, se intendi estendere l’intero importo, dovrai coprire fino al 20% della ritenuta alla fonte di tasca tua.alcunialcuni

Per semplificare il processo, “contatta il responsabile delle risorse umane del tuo ex datore di lavoro per ottenere tutti i documenti necessari per avviare la transizione”, afferma Mark Hebner Fondatore e Presidente Società di consulenza su fondi indicizzati., Irvine, California, autore di “Fondi indicizzati: un piano di recupero in 12 fasi per investitori attivi”.

“Fai un piano in base a dove vuoi che le tue risorse vadano”, ha aggiunto Hebner. “Se si tratta del piano 401 (k) del tuo nuovo datore di lavoro, parla con il tuo attuale responsabile delle risorse umane per assicurarti che tutto sia organizzato per ricevere il trasferimento. Se si tratta di un IRA di rollover, crea un account per ricevere le risorse. Crea una transizione graduale per il rollover.”

Linea di fondo

Idealmente, cambiare lavoro dovrebbe portare ad aumenti salariali e migliori opportunità di sviluppo di carriera. In tal caso, utilizzare parte dell’aumento di stipendio per migliorare il tenore di vita e l’altra parte per risparmiare per la pensione.

Inoltre, aggiungi alcuni fondi al fondo di emergenza, che può aiutarti a superare le difficoltà durante i periodi di reddito basso o nullo.Questo ti aiuterà a prevenire Usa i tuoi risparmi per la pensione Nei giorni a venire.

Indipendentemente dal motivo per cui cambi lavoro, la responsabilità di proteggere i tuoi risparmi per la pensione è nelle tue mani. Approfittane e porta soldi con te ogni volta che cambi lavoro.