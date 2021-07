Campo di addestramento all’empatia?La Banca d’Inghilterra cerca di rimborsare 105 miliardi di dollari in prestito COVID Reuters

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

© Reuters. Foto del file: il 6 settembre 2017, le banconote e le monete della sterlina britannica possono essere viste in un registratore di cassa in un bar a Manchester, in Inghilterra. REUTERS/Phil Noble/Foto d’archivio



Autori: Lawrence White e Ian Withers

LONDRA (Reuters) – Con l’avvicinarsi del rimborso di oltre 75 miliardi di sterline (104 miliardi di dollari) di prestiti di emergenza garantiti dallo Stato, le banche britanniche devono intraprendere un percorso delicato per supportare le imprese durante la pandemia.

Di fronte al tentativo di limitare le proprie perdite e le perdite dei contribuenti evitando di ripetere le conseguenze della crisi finanziaria del 2008, quando le banche furono calunniate per le loro severe strategie di rimborso del debito e costrette a pagare milioni di sterline a titolo di risarcimento, il prestatore ha promesso che questa volta avrebbe essere qualcosa di diverso.

Con il rimborso del primo lotto di prestiti COVID in scadenza, le quattro principali banche del Regno Unito hanno assunto più di 750 esperti di recupero crediti e li hanno formati su come trattare con i clienti in modo sensibile.

“Abbiamo condotto dei campi di addestramento per assicurarci che fossero tutti pronti”, ha detto Hannah Bernard, capo delle banche commerciali. Barclays (Lang:).

Essendo uno dei primi principali mercati a iniziare a raccogliere prestiti garantiti dallo stato dalla pandemia, il mondo presterà attenzione alla performance delle banche britanniche.

Le prime stime del governo erano che, dati i problemi di credito e le frodi, la perdita del programma di prestito di rimbalzo più popolare potrebbe raggiungere il 60%, il che consente alle piccole imprese di prendere in prestito fino a £ 50.000 con pochi problemi.

Sebbene i prestiti siano garantiti al 100% o all’80% dal governo, limitando il potenziale dolore finanziario delle banche, devono fare ogni sforzo per recuperare i prestiti prima che lo stato li rimborsi.Alcuni banchieri dicono che questi costi possono significare che causano un perdita complessiva per il Programma della banca.

Affrontare le controversie

Finora, i banchieri senior intervistati da Reuters hanno affermato che i casi di frode a titolo definitivo sembrano essere inferiori alle attese. Esistono anche piani che consentono alla maggior parte dei mutuatari di prolungare i pagamenti, ma stanno emergendo prove di controversie con i mutuatari.

Post sui social media di clienti insoddisfatti, interviste a piccole imprese e copie di lettere inviate dalle banche ai clienti e viste da Reuters mostrano che alcuni mutuatari sono insoddisfatti del loro trattamento.

“Questo sarà un test importante per il rapporto 2008”, ha affermato Kevin Hollinrake, legislatore e presidente del gruppo di partito della Fair Commercial Bank. “Sono molto preoccupato, perché le parole entusiaste della banca… i massimi dirigenti non si riflettono sempre nelle azioni dei giacimenti di carbone”.

Un medico del Servizio sanitario nazionale che aveva richiesto un prestito di ritorno per una clinica privata ha detto a Reuters di aver spuntato il modulo della banca HSBC per chiedere se avesse difficoltà finanziarie e ha detto a Reuters di essere frustrato nel vedere l’estensione della speranza rifiutata dalla banca. Paga subito per intero.

HSBC ha dichiarato di aver provato a contattare il cliente tre volte attraverso vari canali e il suo modulo online ha chiaramente affermato che la selezione di questa casella escluderà automaticamente l’estensione.

Secondo una copia della lettera inviata loro ed esaminata da Reuters, altri clienti della banca hanno ricevuto l’intera richiesta di prestito di £ 50.000 entro 14 giorni e gli è stato detto che avevano commesso un errore nella loro richiesta o non erano ammissibili in primo luogo.

Il banchiere ha affermato che solo in caso di sospetta frode si verificherà un’elaborazione improvvisa e una richiesta di rimborso immediato. Non vogliono rischiare di dissipare la percezione che la Banca d’Inghilterra abbia vissuto una “buona crisi”.

Andrew Harrison, il capo ad interim delle banche commerciali, ha affermato che dei circa 60.000 prestiti iniziali che NatWest dovrebbe rimborsare, solo una percentuale a una cifra non è riuscita a effettuare il primo pagamento.

Tuttavia, i leader aziendali hanno affermato che la rimozione di centinaia di sportelli bancari negli ultimi anni non aiuterà a risolvere eventuali controversie.

“Poiché sempre più aziende iniziano a mettersi nei guai, è tempo che le banche diventino consulenti affidabili. Non credo che le aziende le guarderanno in questo modo. È tutto fatto attraverso algoritmi, quindi non importa”, Richard · Said Birch, CEO della Camera di Commercio di Londra.

“Formazione empatica”

Il vero dolore potrebbe ancora venire.

Harrison di NatWest ha dichiarato: “Non dobbiamo sottovalutare l’alto livello di supporto che il governo continua a fornire. La domanda dopo la chiusura è quante aziende possono davvero sopravvivere”.

Ha affermato che la banca ha ribattezzato il suo dipartimento “Debt Management Business” “Financial Health and Support” e ha assunto altri 150 esattori e ha utilizzato la scienza e la tecnologia comportamentali per comprendere meglio la capacità di lettura dei clienti ed eliminare il gergo. .

Amanda Murphy, capo delle banche commerciali di HSBC, ha affermato che HSBC ha anche assunto circa 200 dipendenti aggiuntivi e li ha formati per entrare in sintonia con i clienti.

“Quello in cui siamo migliori ora non sono solo le banche, ma penso che la società stia imparando di più sulle vulnerabilità, le pressioni delle persone e la connessione tra affari e vita personale”, ha detto.

Murphy ha detto: “Se qualcuno ti dice che la mia schiavitù è finita”, non è solo una frase”.

Ha affermato che i dipendenti hanno ricevuto una formazione su come gestire tali casi e sottoporli a un team di esperti, oltre a far conoscere ai clienti le risorse di terze parti indipendenti.

Compaiono delle crepe

Poiché i piani per istituire agenzie di riscossione a livello di settore crollano, le banche dovranno affrontare un esame approfondito su come riscuotere i prestiti e, in alcuni casi, quanto addebitare.

La maggior parte dei prestiti viene emessa a bassi tassi di interesse, il che rende relativamente facile per l’azienda rimborsare il debito, compresi i prestiti di rimbalzo fissati al 2,5%, ma gran parte di esso viene emesso anche nell’ambito di altri piani che non hanno un prezzo fisso.

Secondo i dati ottenuti dall’attivista anonimo per le piccole imprese Mr. Rebound sulla base dei requisiti di libertà di informazione, quasi 17.000 aziende hanno più di 3 miliardi di sterline di fondi addebitati a tassi di interesse a due cifre.

Questi tassi di interesse più elevati sono raccolti principalmente da istituti di credito non bancari che non possono beneficiare dei fondi economici della Banca d’Inghilterra.

Secondo Reuters, il fornitore di conti bancari commerciali Tide ha recentemente dichiarato ai clienti delle piccole imprese che non fornirà pagamenti differiti per i prestiti di ritorno perché non può permetterselo.

“Vogliamo davvero aiutare, ma siamo delusi come chiunque altro”, ha detto il CEO di Tide Oliver Prill, esortando la Banca d’Inghilterra ad aprire i suoi fondi economici a istituzioni non bancarie.

Poiché l’industria è riuscita in gran parte a trasferire rapidamente fondi alle aziende che ne hanno bisogno, la sfida ora è evitare di annullare tutto il lavoro in sospeso durante il processo di riscossione.

Murphy di HSBC ha dichiarato: “Nessuna banca vuole la reputazione di questo settore 13 anni fa, nessuno lo vuole”.