Canadian Pacific chiede agli azionisti di Kansas City di rifiutare l’accordo nazionale canadese Reuters

Nel maggio di quest’anno, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha dichiarato che l’offerta del Partito nazionalista canadese per Kansas City sembrava rappresentare un rischio maggiore per la concorrenza.

Canadian Pacific ha dichiarato in un documento normativo che gli azionisti di Kansas City dovrebbero rifiutare l’offerta da $ 33,6 miliardi di Canadian Nationals perché comporta rischi normativi, aggiungendo che l’acquisizione proposta può essere decisa in seguito.

(Reuters)- Pacifico canadese (NYSE:) Railroad Co., Ltd. ha chiesto agli azionisti di Kansas City Southern (NYSE:) di votare contro l’accordo con la Canadian National Railway Company in una riunione il mese prossimo.

