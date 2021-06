Canale 4 in fila per la privatizzazione già nel 2022

Il governo britannico sposterà Channel 4 alla privatizzazione già il prossimo anno e i ministri avvieranno consultazioni formali sul futuro di questa emittente pubblica di 38 anni entro poche settimane.

Secondo le persone che hanno familiarità con il piano, il ministro della Cultura Oliver Dowden ha deciso di ridiscutere il “miglior modello” dell’emittente di proprietà del governo, finanziata da privati, comprese le vendite dirette.

La responsabilità di Channel 4 è quella di produrre spettacoli d’avanguardia per un pubblico giovane e diversificato.È stato un trampolino di lancio per i talenti britannici per decenni, facendo pause iniziali per Sacha Baron Cohen e i registi vincitori di Oscar Steve McQueen e Danny Boyle.

Dagli anni ’80, i ministri hanno esplorato molte volte la privatizzazione del canale, ma sono stati esclusi perché potrebbe avere un impatto sulla programmazione e sul settore televisivo indipendente.

L’ultima volta che la vendita delle azioni del governo Channel 4 è stata respinta è stato nel 2016, quando Boris Johnson non ha promesso di vendere nel manifesto elettorale del Partito Conservatore.

Ma i ministri ritengono che il mercato televisivo in rapida evoluzione, l’aumento dei servizi di streaming globali come Netflix e la necessità di riparare le finanze pubbliche rendano urgente riesaminare questo problema. Le opzioni aperte al governo includono la quotazione, la vendita ad acquirenti privati, la vendita di quote di minoranza o il passaggio a un modello di proprietà congiunta.

La consultazione sarà supervisionata da John Whittingdale, l’attuale ministro dei media ed ex segretario privato di Margaret Thatcher. Ha sostenuto per la prima volta la privatizzazione di Channel 4 nel 1996 e ha supervisionato l’ultima esplorazione delle vendite private quando era ministro della Cultura nel 2016.

Secondo persone che hanno familiarità con la questione, Dawden e Whittingdale sperano di prendere una decisione sulla struttura più sostenibile di Channel 4 entro la fine dell’anno, con l’obiettivo di approvare una legislazione per implementare questi cambiamenti entro la fine del 2022.

Se Channel 4 viene venduto nel 2016, i banchieri si aspettano che il governo raccolga fino a 1 miliardo di sterline per l’emittente, molto probabilmente da acquirenti americani. Ma da allora, l’emergere dei media in streaming ha eroso i modelli di business delle tradizionali società televisive e ha messo sotto pressione qualsiasi prezzo di vendita.

L’emittente ha generato entrate per 985 milioni di sterline nel 2019, principalmente dalla pubblicità, e ha registrato una perdita ante imposte di 26 milioni di sterline, attribuita al costo dell’apertura di una nuova sede a Leeds. Si prevede che entro il 2020 verrà ripristinato un surplus record, con un aumento significativo del pubblico di visualizzazione e streaming.

Channel 4 ha rifiutato di commentare. Il CEO Alex Mahon ha precedentemente affermato che anche nelle mani del pubblico, l’emittente è “assolutamente finanziariamente sostenibile”.

L’enorme importanza dello streaming per gruppi come ViacomCBS, proprietario di Channel 5 e Discovery, che sta per fondersi con il proprietario di HBO WarnerMedia, potrebbe restringere la gamma di potenziali acquirenti per le attività finanziate solo dalla pubblicità.

Channel 4 mantiene poca o nessuna proprietà di programmi popolari (come “The Great British Bake Off”) © Channel 4



In qualità di cosiddetta società di trasmissione di editori, Channel 4 ha poca o nessuna proprietà di programmi popolari, come Ottima cucina britannica o custodia per gli occhiali — Proprietà intellettuale di valore che ha guidato la recente ondata di fusioni dei media.

La consultazione sul futuro di Channel 4 procede parallelamente alla promozione di riforme del più ampio quadro normativo sui media di servizio pubblico, che potrebbero includere misure per rafforzare il valore commerciale di Channel 4.

I ministri stanno esplorando riforme per garantire la posizione di rilievo dell’emittente pubblica sulla piattaforma digitale e riformare a fondo le cosiddette “clausole commerciali” tra produttori indipendenti e commissari.

Il sistema normativo è essenziale per determinare se il nuovo proprietario di Canale 4 continuerà a ottenere vantaggi commerciali come emittente di servizio pubblico. La licenza di Channel 4 scadrà nel 2024 e gli oppositori della privatizzazione sostengono che la sua autorità pubblica gli impedirà di fatto di realizzare profitti sostanziali.

I dipartimenti digitali, culturali, media e sport hanno rifiutato di commentare.

Patrick Barwise, professore alla London Business School, ha scritto un rapporto sulla privatizzazione per Channel 4 nel 2016. Ha affermato che la proposta è stata abbandonata perché “i possibili benefici sono piccoli e i benefici dichiarati sono in larga misura illusori”.

“Tutti questi fattori si applicano ancora oggi, se ce ne sono, anche di più”, ha affermato, rilevando i rischi affrontati dai produttori britannici indipendenti e dagli obblighi di servizio pubblico C4. “In particolare, i possibili guadagni ora potrebbero essere inferiori”.