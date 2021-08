Candeliere senza ombra

Una specie di Candeliere no ombra È considerato un forte segnale di fiducia da parte di acquirenti o venditori, a seconda che la direzione della candela sia al rialzo o al ribasso. Questo tipo di candela viene creato quando il comportamento del prezzo del titolo non supera l’intervallo dei prezzi di apertura e chiusura.

Una candela è un grafico utilizzato dai trader per calcolare le potenziali variazioni di prezzo di un titolo valutando i modelli precedenti. La candela mostra quattro punti di prezzo: il prezzo di apertura, il prezzo di chiusura, il prezzo più alto e il prezzo più basso entro un periodo di tempo specifico specificato dal trader.

Punti chiave I trader tecnici utilizzano grafici a candele per tracciare tendenze a breve termine per 10 giorni di negoziazione o meno.

Il grafico a barre guarda il prezzo di chiusura del titolo per due giorni consecutivi, mentre il grafico a candele guarda i prezzi di apertura e chiusura di un giorno.

L’ombra o stoppino è una piccola linea nella parte superiore o inferiore di ogni candela che mostra gli alti e i bassi della giornata.

Una candela senza ombra significa che i prezzi di apertura e chiusura sono uguali ai prezzi più alti e più bassi durante la sessione di trading.

Questo tipo di candela indica un trend rialzista o ribassista, a seconda che la candela sia in un trend rialzista o ribassista.

Candeliere e ombra

In generale, quando Guarda il grafico a candele, Il trader noterà che una piccola linea verticale è posizionata nella parte superiore o inferiore di ogni candela. Questa linea è chiamata linea dello stoppino o linea d’ombra e rappresenta il massimo o il minimo di un dato giorno. Quando il prezzo di apertura e il prezzo di chiusura sono uguali al prezzo più alto e al prezzo più basso, questa ombra verrà omessa.I trader tecnici hanno iniziato a chiamare una candela lunga senza ombre superiori e inferiori come Maru Conservazione, Questo è “primo piano” in giapponese.

Quando questo tipo di candela appare in Tendenza al rialzo, Viene utilizzato per indicare che i rialzisti stanno acquistando attivamente asset e per indicare quantità di moto Può continuare a salire.Una candela marubozo rialzista (aperta uguale a bassa e alta uguale a chiusa) può segnalare inversione Quando si trova alla fine di a Tendenza al ribasso Poiché mostra che il sentimento è cambiato, i rialzisti potrebbero continuare a spingere verso l’alto gli asset. D’altra parte, un marubozo ribassista trovato in un trend ribassista (apertura uguale ad alto e basso uguale a chiusura) può inviare ulteriori segnali di pressione di vendita, specialmente nella parte superiore di un trend rialzista.

marubozo è un lungo candelabro senza ombre. Marubozo significa “near cut” in giapponese.

Tieni traccia delle posizioni aperte e chiuse

Il grafico a candele è stato sviluppato dai giapponesi ed è ora ampiamente utilizzato nel trading tecnico. Questo è un sistema molto difficile da capire, ma è molto utile per disegnare tendenze a breve termine – 10 sessioni di trading o meno.Sono diversi dai tipici Istogramma La relazione tra il prezzo di apertura e il prezzo di chiusura. Un tipico grafico a barre si concentra sulla relazione tra i prezzi di chiusura di due giorni consecutivi, mentre un grafico a candele si concentra sulla relazione tra i prezzi di apertura e chiusura di un singolo giorno di negoziazione.

Ma tieni presente che i grafici a candele rappresentano solo la relazione tra i prezzi di apertura e chiusura di un singolo giorno di negoziazione; non ti daranno informazioni sugli eventi che si sono verificati durante il giorno di negoziazione.Nessuna intuizione volatilitàAd esempio, una lunga candela bianca indica che il prezzo è aumentato costantemente durante tutta la sessione di negoziazione, ma in realtà potrebbero esserci uno o due forti cali, indicando che questa situazione è meno ottimistica rispetto ai periodi di continua pressione di acquisto.