“Candy Man” vince il botteghino di “Freeman”

“Candy Man” è un remake della sanguinosa serie di film degli anni ’90. Ha dominato il botteghino del fine settimana negli Stati Uniti con un botteghino di 22,37 milioni di dollari in 3.569 sale nei primi tre giorni dalla sua uscita.

cosa è successo: Film vietato ai minori del regista Il nostro Da Costa E produttore scrittore Jordan Peel Ha anche portato 5,23 milioni di dollari da 51 mercati internazionali, recuperando efficacemente un budget di 25 milioni di dollari durante il weekend di apertura. “Candy Man” di MGM E rilasciato a livello nazionale Comcast (Nasdaq: CMCSA) Universal Pictures è anche l’unico nuovo film uscito a livello nazionale nei fine settimana.

“Free Man” viene da Compagnia Walt Disney (Borsa Valori di New York: DIS) È sceso al secondo posto due settimane dopo, diventando il film con il maggior incasso negli Stati Uniti. Questa commedia di fantascienza ha generato $ 13,5 milioni di entrate al botteghino in 3.940 sale.

Tra i primi cinque film al botteghino, il terzo posto è “PAW Patrol: The Movie”. Viacom CBS (Nasdaq: Di più) Paramount Pictures ha vinto 6,6 milioni di dollari al botteghino durante la seconda settimana di uscita in 3.189 sale; “Jungle Parade” della Disney è ora entrata nella quinta settimana di uscite cinematografiche, con 3.370 schermi che hanno guadagnato 5 milioni di dollari; e Sony (Borsa Valori di New York: Sony) “Don’t Breathe 2” è uscito per la terza settimana, in 2.703 sale, con un botteghino di 2,8 milioni di dollari USA.

Quello che è successo dopo: “Shangqi e la leggenda dei dieci anelli” della Disney è l’unico film che uscirà a livello nazionale nel fine settimana del 3 settembre, come con “Freeman”, lo studio utilizzerà questo film come teatro entro 45 giorni La versione è rilasciata in esclusiva prima che venga fornito al servizio di streaming Disney+.

Immagini della Porta dei Leoni (Borsa Valori di New York: LGF-A) Il thriller poliziesco “The Gateway” sarà proiettato contemporaneamente in sale limitate e proiezioni in loco il 3 settembre e l’uscita in streaming esclusiva è prevista per il 3 settembre di Amazon (Nasdaq: Amazon) La nuova versione musicale di “Cenerentola” e Netflix (Nasdaq: NFLX) Lanciato il ruolo da protagonista nella serie TV “Worth” ispirata all’11 settembre Michael Keaton Il film è stato presentato in anteprima al Sundance Film Festival 2020, ma non è mai stato distribuito da un distributore teatrale.

Altri casi: 80° anniversario Orson Wells Il capolavoro “Citizen Kane” porta una nuova presentazione, e Set standard Pubblica una versione restaurata in 4K dell’opera e Evento esoterico Uscite teatrali speciali coordinate il 19 settembre e il 22 settembre.

Il film di Wells del 1942 “The Magnificent Ambersons” è tornato ad essere una notizia per i documentaristi Joshua Greenberg Rintracciare un possibile vantaggio è che il director’s cut di 131 minuti perduto da tempo potrebbe ancora esistere in Brasile. Foto di RKO Nel 1942, quando Wells stava girando un film in Brasile, ha rimontato i “Magnifici Ambersons” – lo studio ha cancellato le scene e ha aggiunto nuove inquadrature, risultando in un lavoro di 88 minuti che Wells ha negato. Tuttavia, è noto che Wells ha ricevuto il lavoro dei “Magnifici Amberson” durante il suo soggiorno in Brasile, e da molti anni si vocifera dell’esistenza dell’obiettivo.

L’uscita del documentario di Grossberg sulla ricerca del film scomparso è prevista per il 2022, che coincide con l’80° anniversario dei “Magnifici Amberson”.

Foto: Yahya Abdul-Mateen II in “Candy Man” per gentile concessione di Universal.