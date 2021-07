Capire la scatola di stile dei fondi comuni di investimento

Un tipo Scatola di stile È una rappresentazione grafica delle caratteristiche dei fondi comuni di investimento.Questo Servizi finanziari Il fornitore di ricerche Morningstar, Inc. promuove lo strumento giustapponendolo al noto sistema di rating dei fondi comuni, che valuta i fondi comuni tra 1 e 5 stelle. Pertanto, molti investitori di fondi comuni di investimento hanno già familiarità con lo style box e il suo utilizzo come strumento di valutazione dei fondi comuni di investimento.

Allo stesso tempo, la style box è uno strumento con molte altre applicazioni pratiche.Continua a leggere per imparare a utilizzare le caselle di stile per classificare fondi comuni di investimento e titoli personali e aiutarti a capire Gestione del denaro con Allocazione delle risorse La tua strategia di portafoglio.

Uno sguardo alla scatola

domestico Casella di stile di equità Progettato per assistere nella valutazione dei titoli, è il tipo più famoso e popolare di questo strumento. La casella in stile azioni nazionali di Morningstar, come mostrato nella figura seguente, fornisce un semplice sistema di classificazione delle azioni.

Immagine per gentile concessione di Julie Bang © Investopedia 2020



L’asse verticale è diviso in tre categorie, in base a Valore di mercatoPer la valutazione dei fondi comuni, viene utilizzato il metodo di valutazione del valore di mercato proprietario di Morningstar per classificare le azioni sottostanti di ciascun fondo comune e determinare il valore di mercato del fondo.Tra i 5.000 titoli nel database delle azioni domestiche di Morningstar, il 70% migliore è classificato come Azioni a grande capitalizzazioneIl 20% successivo è classificato come azioni a media capitalizzazione e le azioni rimanenti sono classificate come Azioni a piccola capitalizzazione.

Anche l’asse orizzontale è diviso in tre categorie, secondo ValutazioneRiesaminare nuovamente le azioni sottostanti in ciascun portafoglio di fondi comuni.Questo Rapporto P/E (rapporto P/E) e Prezzo di prenotazione Il rapporto (P/B) viene utilizzato come base per i calcoli matematici per classificare ciascun titolo come crescita, ibrido o valore. Il termine ibrido viene utilizzato per descrivere i titoli che presentano caratteristiche di crescita e valore.

Come usare la casella di stile

In sintesi, gli assi verticale e orizzontale possono essere utilizzati per classificare i fondi comuni di investimento in una delle nove categorie:

Ottimo valore

Grande mix

Crescita sostanziale

Valore medio

Misto medio

Crescita media

Piccolo valore

Piccolo mix

Piccola crescita

Questo sistema di classificazione è molto utile Dal punto di vista dell’asset allocation, determinare come l’investimento è adatto a un particolare portafoglio di investimenti. Alcuni investitori lo usano per trovare fondi per ogni categoria, mentre altri si concentrano su aree specifiche.Ad esempio, a Investitore aggressivo Può concentrarsi principalmente su fondi a bassa capitalizzazione o Fondo di crescitaTuttavia, il posizionamento dei fondi nella style box non è utile solo per la scelta degli investimenti.È anche utile a lungo termine, i dati della casella di stile storico possono essere utilizzati per verificare la consistenza del portafoglio tenendo.

Lo stesso stile di caselle utilizzato per valutare i fondi comuni può essere utilizzato anche per valutare singole azioni e obbligazioni; dopotutto, queste caselle sono già utilizzate per valutare ciascuno Sicurezza di basso livello Prima di un dato fondo, i dati vengono mediati per fornire un rating a livello di fondo.Molti investitori non hanno familiarità con questo utilizzo della style box; a causa del famoso sistema di rating dei fondi comuni di Morningstar, molti altri società di fondi Per scopi di marketing, una casella di stile viene posizionata accanto al sistema a stella, che mette in ombra altri usi dello strumento.

Oltre alla scatola in stile stock domestico, Morningstar ne fornisce anche altre due: Scatola in stile azionario internazionale con uno Casella di reddito fisso.

Scatola in stile stock internazionale

Questo stile di scatola assomiglia esattamente al suo cugino domestico, con il valore di mercato sull’asse verticale e la valutazione sull’asse orizzontale. Sebbene sembrino simili, utilizzano specifiche diverse per determinare il valore di mercato e la valutazione. Nella casella dello stile azionario internazionale, il valore di mercato si basa sul valore di mercato mediano di una specifica risorsa del fondo e ciascuna risorsa viene misurata e inclusa nel totale.Uso di valutazione Rapporto P/E Più che il rapporto prezzo/utili, si può dire che rende più facile il confronto tra titoli perché reddito I dati possono variare in base al paese/regione.

Casella di reddito fisso

Oltre alla scatola in stile stock, c’è anche una scatola in stile investimento a reddito fisso. Come la casella del tipo azionario, la casella del tipo a reddito fisso può essere utilizzata per classificare gli investimenti in una delle nove categorie. Misura la qualità del credito sull’asse verticale, classificando gli investimenti come alto, medio o basso.Tasso dell’asse orizzontale Sensibilità al tasso di interesse, Misurato dalla durata delle obbligazioni in portafoglio (scadenza). Le categorie di durata includono breve termine, medio termine e lungo termine.Ogni obbligazione sottostante nel portafoglio del fondo è diversa Qualità del credito Vota e un gruppo Bar mitzvah, Semplificare la classificazione.

Oltre Morningstar

Sebbene Morningstar abbia ricevuto la maggior parte degli elogi per i frame di stile, la maggior parte delle principali società di fondi comuni nordamericani e società di servizi finanziari personali hanno adottato frame di stile e li hanno personalizzati in base alle proprie pratiche. Ad esempio, nella casella stile equo, l’asse di solito cambierà il mix per includere il nucleo, da medio a medio. Possono essere sviluppati anche metodi di classificazione proprietari per determinare il valore di mercato, ma la maggior parte dei metodi opera entro parametri ragionevoli basati su standard di settore.

Oltre i fondi comuni

Oltre allo sviluppo di scatole di stile proprietarie, fornitori di ricerca e titoli Analista È andato oltre l’utilizzo di questo strumento per valutare fondi comuni e titoli personali, utilizzandolo per valutare e classificare i gestori di fondi. Analista di ricerca Usa la casella di stile per sviluppare un portafoglio ipotetico che combini vari gestori di denaro.In questo modo, è possibile mostrare agli investitori facoltosi come creare un Portafoglio di investimento diversificato Attraverso l’uso di gestori di denaro personali.I dati storici possono essere utilizzati per eseguire una varietà quasi infinita di scenari, fornendo agli analisti consulente finanziario, E gli investitori hanno l’opportunità di considerare i risultati delle prestazioni e la coerenza dello stile prodotti dalla combinazione di vari gestori di fondi in una disposizione specifica e una percentuale di allocazione delle attività. Lo stesso tipo di analisi può essere effettuato anche su singoli titoli.

Oltre alle scelte di investimento, la style box può anche monitorare Gestore di denaro Rimani fedele al suo stile autoproclamato.Ad esempio, i core manager che hanno una tendenza all’acquisto Azioni di valore Verrà contrassegnato come “il nucleo con valore inclinato”.Se il gestore inizia improvvisamente a favorire i titoli in crescita, gli investitori potrebbero dover prestare attenzione a questo Deriva di stile E considera la scelta di un nuovo manager, se l’aumento Titoli in crescita Conflitto con il modello di asset allocation desiderato o sposta il portafoglio in una direzione che non soddisfa i suoi obiettivi a lungo termine Obiettivo di investimentoPoiché i conti individuali vengono venduti tramite consulenti finanziari professionali, il tuo consulente può fornire facilmente le informazioni della casella di stile che desideri visualizzare.

Linea di fondo

Che si utilizzi lo style box per recensire fondi comuni, titoli personali o gestori di denaro, è uno strumento semplice e molto utile che continuerà a svolgere un ruolo nella valutazione degli investimenti. Può anche aiutarti a determinare l’allocazione complessiva delle risorse del tuo portafoglio determinando dove si trovano le tue risorse nella scatola. Anche se non hai mai utilizzato uno style box, puoi scommettere che il settore degli investimenti continuerà a fare affidamento su questo strumento collaudato nel tempo per promuovere i suoi prodotti e guidare gli investitori a prendere decisioni.