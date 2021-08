Capital One lancia due nuove carte di credito per studenti

Capital One ha appena lanciato due nuove carte di credito per studenti, Capital One Quicksilver Student Rewards Credit Card e Capital One SavorOne Student Rewards Credit Card. Come la versione di punta di queste carte, offrono ricompense eccellenti, ma i requisiti di idoneità sono meno rigorosi.

Punti chiave Capital One ha annunciato il lancio di due nuove carte di credito progettate per aiutare gli studenti universitari a costruire credito e allo stesso tempo ottenere ricompense per lo shopping quotidiano.

La banca ora offre un totale di tre carte di credito per studenti, inclusa la carta di credito Journey Student Rewards.

La nuova carta è adatta a studenti con credito buono o buono e offre lo stesso tasso di ricompensa della versione non studenti.

Cosa offre la Nuova Carta di Credito per Studenti Capital One?

La carta di credito Capital One Quicksilver Student Rewards fornisce un rimborso illimitato dell’1,5% su ogni acquisto.

La carta di credito Capital One SavorOne Student Rewards offre un rimborso illimitato del 3% in ristoranti, intrattenimento, servizi di streaming popolari e negozi di alimentari e un rimborso dell’1% su tutti gli altri acquisti. Entro gennaio 2023, i titolari di carta possono anche ottenere uno sconto dell’8% sui beni acquistati tramite il venditore di biglietti per eventi online Vivid Seats.

Come la carta Journey Rewards, non è prevista alcuna quota annuale per le due nuove carte. Inoltre, non addebitano commissioni sulle transazioni estere, il che può tornare utile se hai intenzione di studiare o viaggiare all’estero.

Finché il tuo account rimane aperto, i premi in denaro che guadagni non hanno una data di scadenza. Puoi riscattare i premi per estratti conto o effettuare acquisti online tramite Amazon e PayPal, acquistare carte regalo, ecc.

Come si accumulano con altre carte studente

Ci sono molte carte di credito per studenti tra cui scegliere, ma molte offrono ricompense mediocri. Queste nuove carte di credito offrono lo stesso tasso di ricompensa della loro versione non per studenti e sono una delle migliori carte di credito cash back sul mercato.

L’unica differenza è che la carta dello studente non fornisce un bonus di benvenuto o una promozione APR 0% introduttiva.

Ad ogni modo, se stai cercando una carta di credito che ti aiuti a costruire credito durante il college, dovresti prestare attenzione a questi due.