Capo banda coinvolto in disordini ad Haiti e ha visto la cospirazione dietro l’uccisione del presidente Reuters

Andre Poulter e Sarah Marsh

Port-au-Prince (Reuters)-Sabato, uno dei più potenti capi di bande di Haiti ha dichiarato che i suoi uomini sarebbero scesi in piazza per protestare contro l’assassinio del presidente Jovenel Moise e ha minacciato di lasciare che questo povero paese caraibico precipitasse in un caos più profondo .

Jimmy Cherizier, un ex agente di polizia, è noto come barbecue https://www.reuters.com/world/americas/haiti-gang-leader-launches-revolution-violence-escalates-2021-06-24 Alla guida del cosiddetto Lega G9 in nove Tra le bande, ha accusato la polizia ei politici dell’opposizione di aver colluso questa settimana con la “borghesia puzzolente” per “sacrificare” Moise.

“Questa è una cospirazione nazionale e internazionale contro il popolo haitiano”, ha detto in un video discorso, indossando un’uniforme militare kaki e seduto di fronte alla bandiera haitiana.

“Abbiamo detto a tutte le basi di mobilitarsi, mobilitarsi e scendere in piazza per dare il via alla verità sull’assassinio del presidente”.

Prima dell’alba di mercoledì, Moise è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nella sua casa di Port-au-Prince da un’unità di assassini ben addestrata, tra cui 26 colombiani e due haitiani americani, secondo le autorità haitiane.

Questo omicidio e la cospirazione ancora oscura dietro di esso hanno causato ulteriore instabilità politica in questo paese a lungo travagliato, spingendo il governo a chiedere assistenza agli Stati Uniti e alle Nazioni Unite.

Cherizier ha affermato che i suoi seguaci praticheranno la “violenza legale” ed è tempo che il “padrone del sistema” – i magnati degli affari di origine siriana e libanese che controllano parti dell’economia – “rimborsi” il paese.

Ha detto: “È tempo che le persone con i capelli ricci neri come noi possiedano supermercati, concessionarie di automobili e banche”.

Alcuni magnati hanno litigato con Moiz.

Le preoccupazioni per l’aggravarsi del conflitto hanno messo in uno stato di tensione i cittadini di Port-au-Prince, torturati violentemente per settimane mentre i membri delle bande competono con la polizia per il controllo delle strade.

“Non hanno davvero la capacità di affrontare i problemi di sicurezza”, ha detto Benoit Jean, un residente della città. “La polizia non basta”.

La descrizione del governo dell’omicidio di Moise ha causato tensioni e almeno due famiglie di colombiani hanno affermato di essere state assunte come guardie del corpo.

Sabato scorso, la vedova di Moyes, Martina Moys, che è stata ferita nell’attacco, ha accusato il losco nemico di complottare per assassinarlo per contrastare il cambiamento democratico.

Ha detto: “A causa delle strade, dell’acqua, dell’elettricità, dei referendum e delle elezioni alla fine dell’anno, hanno inviato mercenari per uccidere il presidente a casa del presidente e della sua famiglia in modo che non ci sia transizione nel paese”.

Jovenel Moise ha parlato delle forze oscure dietro gli anni di turbolenze – concorrenti e oligarchi arrabbiati per i suoi cosiddetti tentativi di ripulire i contratti e la politica del governo – e ha proposto un referendum per cambiare la costituzione di Haiti.

Il referendum e le elezioni presidenziali e legislative previste per il 26 settembre potrebbero eliminare la carica di primo ministro, rimodellare il ramo legislativo e rafforzare la presidenza. I critici lo chiamano presa di potere.

L’omicidio di Moise ha gettato un’ombra su questi piani e ha causato il caos politico ad Haiti, innescando richieste di aiuti esteri.

Gli Stati Uniti hanno dichiarato di non avere intenzione di fornire assistenza militare ad Haiti per il momento https://www.reuters.com/world/americas/colombian-suspects-haiti-presidents-killing-arrived-via-dominican-republic -2021-07-09 e le Richieste alle Nazioni Unite richiedono l’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza.

sondaggio

I funzionari haitiani non hanno fornito il movente dell’assassinio, né hanno spiegato come l’assassino abbia superato le guardie di sicurezza a Moise.

Il ministro delle elezioni Matthias Pierre ha detto a Reuters che le guardie di Moise non sono state ferite nell’attacco.

La polizia ha detto che dopo uno scontro a fuoco con le autorità haitiane nei sobborghi di Port-au-Prince, 17 degli uomini sospettati di aver partecipato all’assassinio sono stati arrestati, di cui 3 sono stati uccisi e 8 sono ancora latitanti.

Secondo il Miami Herald, i colombiani detenuti hanno affermato di essere stati reclutati per lavorare ad Haiti dalla società di sicurezza CTU con sede a Miami, gestita dall’immigrato venezuelano Antonio Enmanuel Intriago Valera (Antonio Enmanuel Intriago Valera).

Sabato non c’è stata risposta immediata alle chiamate e alle e-mail al CTU Security. Non è stato possibile raggiungere immediatamente Intriago per un commento.

La sorella del 40enne colombiano Duberney Capador è stata uccisa in uno scontro a fuoco con la polizia haitiana, ha detto a Reuters in un video https://www.reuters.com/world/americas/colombian-ex-soldier-killed -haiti-was -assured -bodyguard-sister-says-2021-07-10 Chiamato sabato per dire che il soldato in pensione è stato assegnato un lavoro di sicurezza per una persona ben nota.

Jeanne Carolina Cappado ha detto che suo fratello ha inviato un messaggio a Moise il giorno della sua morte, dicendo: “Siamo arrivati ​​troppo tardi; sfortunatamente, le persone che vogliamo proteggere… non possiamo fare nulla”.

Il ministero degli Esteri colombiano ha dichiarato sabato scorso che sta fornendo assistenza consolare ai detenuti colombiani.

Il ministero ha twittato che avrebbe collaborato con le autorità haitiane per riportare i resti di due colombiani in quella che ha definito una “situazione caotica”.

Lotta di potere

Più tardi, venerdì, Moise, che ha nominato il primo ministro prima dell’assassinio, ha rivendicato il diritto di guidare Haiti facendogli affrontare il capo di stato ad interim, Claude Joseph, il cui governo si è finora occupato dell’omicidio.

Ariel Henry, un neurochirurgo nominato lunedì da Moise come primo ministro, ha detto a Reuters di essere al potere, non il primo ministro ad interim Joseph, che sta formando un governo.

“Dopo che il presidente è stato assassinato, sono diventato l’autorità più alta, legale e regolare perché c’era un decreto che mi nominava”, ha detto.

Henry ha detto che il suo governo istituirà un nuovo comitato elettorale, che fisserà nuove date elettorali “il prima possibile”.

Ma Henry non ha ancora prestato giuramento e Joseph, nominato primo ministro ad interim ad aprile, è rimasto in carica.

La lotta per il potere ha creato confusione su chi sia il legittimo leader degli 11 milioni di persone del paese.

Il ministro delle elezioni Matthias Pierre ha dichiarato che il primo ministro ad interim Joseph continuerà a ricoprire questo incarico fino al voto del 26 settembre.

Allo stesso tempo, il Senato haitiano rappresenta attualmente solo un terzo dei suoi soliti 30 senatori, nominandone il capo https://www.reuters.com/article/us-haiti-president-senate/haitis-senate-says – its-head- Un documento esaminato da Reuters ha mostrato che Joseph Lambert, che ha assassinato il presidente idUSKCN2EG00K, dovrebbe essere sostituito come presidente ad interim venerdì.