Cardano: Alonzo Purple è un tentativo dopo il lancio della testnet pubblica a supporto degli smart contract

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

cardano La fase Alonzo Purple è stata lanciata come previsto in concomitanza con l’uscita di Hard Fork Combinator [HFC] evento. L’aggiornamento è stato annunciato per la prima volta dal team IOHK su Twitter.

L’aggiornamento di cui sopra è in linea con le aspettative di Alonzo questa settimana. In un recente video blog, il fondatore e CEO di IOHK Charles Hoskinson (Charles Hoskinson) discutere Il programma delle attività, l’amministratore delegato parlerà presto di scambi di onboarding.

“Una pietra miliare”

Ora, lo scambio testerà questi cambiamenti insieme ai fornitori di infrastrutture. Forniranno inoltre feedback al team su eventuali errori o problemi esistenti.

A quel tempo, Hoskinson Dire,

“Sulla base del feedback fornito dallo scambio e del feedback fornito da altro personale dell’infrastruttura, si sono riuniti per formare un’opinione unificata sulla migliore data di consegna in base al tempo di aggiornamento”.

Alonzo Purple è un evento di riferimento nella comunità di Cardano. Soprattutto perché sarà la prima testnet Cardano completamente pubblica a supportare gli smart contract.

Squadra IOHK Aggiungere a,

“Questo è un momento importante, che segna progressi significativi nel lancio degli #smartcontracts sulla mainnet di #Cardano, che è previsto per fine agosto/inizio settembre”.

Hoskinson ha fatto una stima approssimativa del prossimo contratto intelligente sulla rete principale e ritiene che la data di uscita esatta sarà annunciata durante l’aggiornamento di metà mese. Questo è previsto intorno al 12 agosto. Per quanto riguarda la mainnet, il team sta ancora decidendo i candidati a partecipare al nodo.

Ottimizzato o no

Hoskinson ha commentato questi problemi nel suo video di Alonzo Purple.lui dichiarazione,

“Abbiamo iniziato a prendere alcune decisioni sui candidati mainnet per i nodi che vogliamo includere nell’evento HFC e ci sono alcune domande sull’opportunità di includere alcune ottimizzazioni.

Ha aggiunto,

“Se includiamo alcune ottimizzazioni, i nodi candidati della rete principale verranno spinti più lontano, il che richiederà un tempo più breve per l’aggiornamento della rete di prova”.

Queste ottimizzazioni porteranno ulteriori vantaggi al nodo. Tuttavia, se questa volta non viene considerata, l’ottimizzazione verrà inclusa nel prossimo evento di combinazione di hard fork. Secondo Hoskinson, ciò avverrà prima della fine dell’anno.

Tuttavia, Alonzo Purple ha già iniziato il viaggio per introdurre i contratti intelligenti nella mainnet di Cardano. Il team partecipa anche alle attività HFC alla fine di agosto o all’inizio di settembre come previsto.

Iscriviti alle nostre notizie

leggi di più