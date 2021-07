Cardinale processi vaticani per crimini finanziari Financial

Il Vaticano ha adottato misure senza precedenti per processare un cardinale in carica per far fronte alle accuse di corruzione finanziaria legate all’uso di fondi di beneficenza cattolici per investire in lussuose case londinesi.

L’incriminazione di Giovanni Angelo Becciu segna la drammatica accelerazione di papa Francesco, che fino allo scorso anno era il cardinale sovrintendente all’istituzione preposta alla selezione dei santi cattolici Motivazione per la riforma Dopo decenni di polemiche, la situazione finanziaria della Santa Sede.

Il Vaticano ha dichiarato che il processo inizierà questo mese ed è la prima volta nella storia cattolica moderna che un cardinale è accusato di reato finanziario. Prima che papa Francesco lo costringesse a dimettersi dalla carica clericale senior l’anno scorso, Becky era una delle persone più potenti della Santa Sede, un processo che ha reso Becky il cardinale nominale.

Altri quattro funzionari o ex funzionari vaticani e cinque consulenti esterni, tra cui due uomini d’affari londinesi Gianluigi Torzi e Raffaele Mincione, sono stati anche accusati di varie accuse di frode, corruzione, riciclaggio di denaro e abuso di potere.

Le accuse mosse sabato dal Vaticano in un’indagine cooperativa con la Guardia di Finanza italiana riguardano una serie di complessi investimenti finanziari supervisionati da Becciu, tra cui Acquista edifici di grandi dimensioni Nel quartiere Chelsea di Londra.

Papa Francesco ha preso una posizione molto più forte rispetto ai suoi predecessori nell’eliminare la corruzione finanziaria all’interno del Vaticano e ha rivisto il modo in cui la Chiesa cattolica gestisce i suoi investimenti.

Prima della sua nomina a cardinale nel 2018, Becky era la seconda al comando della potente burocrazia interna del Vaticano e la Segreteria di Stato era responsabile della gestione delle cosiddette donazioni di beneficenza di Peter Pence fatte dai credenti alla Chiesa cattolica. L’anno scorso papa Francesco, Privato della segreteria Il suo controllo su questi fondi.

Dopo aver annunciato le accuse e il processo, Becky ha affermato di aver negato qualsiasi illecito e ha accolto con favore l’opportunità di ripulirsi.

Becky ha dichiarato in una dichiarazione: “Sono vittima di una cospirazione contro di me. Aspetto da molto tempo di conoscere eventuali accuse contro di me, in modo da poterle negare in tempo e dimostrare al mondo che sono assolutamente innocente. . .” Attraverso il suo avvocato.

Il Vaticano ha dichiarato di aver formulato le accuse dopo un’indagine interna iniziata nel luglio 2019, e da allora è stato coinvolto in collaborazione con la Guardia di finanza italiana e la Procura di Roma, oltre a richieste di assistenza da altri paesi come il Regno Unito , Svizzera e Lussemburgo. .

Il Vaticano ha affermato che queste indagini “hanno rivelato un’enorme rete di rapporti con gli operatori dei mercati finanziari, che hanno causato perdite significative alle finanze vaticane e utilizzato risorse anche per l’opera caritativa personale del Papa”.

Il fulcro di questo caso è l’investimento del Vaticano in un progetto di sviluppo immobiliare di lusso a Londra chiamato 60 Sloane Avenue a Chelsea, gestito da Athena Capital, fondo lussemburghese fondato da Mincione, per conto del Vaticano.

La proprietà è stata venduta direttamente al Vaticano da Mincione nel 2018 e la transazione è stata facilitata da Torzi, partner commerciale di Mincione. In quella transazione, il Vaticano accusò Torzi di estorcere denaro alla Santa Sede, e la transazione causò enormi perdite alla Chiesa cattolica.

Torzi, un uomo d’affari italiano con sede a Londra, è stato arrestato nel Regno Unito su richiesta del Vaticano e delle autorità italiane all’inizio di quest’anno e ha negato qualsiasi illecito.

Anche Mincione, un ex banchiere italiano che vive nel Regno Unito, ha negato qualsiasi addebito. L’anno scorso, ha iniziato a intentare un’azione legale contro il Vaticano in un tribunale britannico, chiedendo che lui e la sua compagnia abbiano sempre agito correttamente e in buona fede nei loro rapporti con il Vaticano. Quando il Financial Times ha contattato Mincione e il suo rappresentante legale, non ha risposto a una richiesta di commento.