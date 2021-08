Carenza globale di chip, la pandemia di COVID-19 frena il rimbalzo del mercato automobilistico francese

TechCrunch

Argo AI, una startup tecnologica per auto a guida autonoma sostenuta da Ford e Volkswagen, ha ottenuto una licenza in California che consentirà all’azienda di guidare gratuitamente le proprie auto a guida autonoma sulle strade pubbliche dello stato. Sulla base della domanda approvata, la California Public Utilities Commission ha rilasciato una cosiddetta licenza di pilota AV all’inizio di questo mese. È stato pubblicato sul suo sito Web venerdì, dopo che Argo e Ford hanno annunciato l’intenzione di essere in più città (da Miami e Austin) entro i prossimi cinque anni.

