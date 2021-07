Carriera da consulente finanziario: pro e contro

Come professione consulente finanziario Può essere utile, ma come ogni lavoro ha degli svantaggi.

Carriera di consulente finanziario: panoramica

Il ruolo di un consulente finanziario offre molte opportunità che non sono ampiamente disponibili in molti campi di carriera. Oltre a fornire preziosi consigli ai clienti, Consulente finanziario di successo Quasi illimitato Potenziale di guadagno, Orari di lavoro flessibili e controllo delle loro pratiche.

271.900 Quantità consulente finanziario Secondo l’US Bureau of Labor Statistics, negli Stati Uniti.

Anche questa professione presenta una serie di carenze di varia gravità e durata.Il difetto più evidente è l’ambiente ad alta pressione del settore, ci vuole molto tempo per stabilire un Base di clienti, E la necessità di continuare a soddisfare i requisiti normativi.

Punti chiave Entro il 2024, il tasso di crescita dei consulenti finanziari è molto più alto delle prospettive lavorative medie.

I vantaggi di diventare un consulente includono un potenziale di reddito illimitato, orari di lavoro flessibili e la capacità di adeguare le pratiche personali.

Gli svantaggi includono l’alta pressione, lo sforzo e il tempo necessari per costruire una base di clienti e la continua necessità di soddisfare i requisiti normativi.

Vantaggi di una carriera di consulente finanziario

I vantaggi di una carriera di consulente finanziario vanno ben oltre il compenso. Secondo il Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti, il tasso di crescita stimato del settore della consulenza finanziaria dal 2016 al 2024 è del 15%, che è significativamente superiore alla prospettiva di occupazione media (7%). Ecco alcuni dei principali vantaggi di diventare un consulente finanziario:

Fornire suggerimenti significativi

Sebbene fornire consigli significativi di solito non sia il motivo per cui i consulenti finanziari hanno iniziato la loro carriera nel settore, di solito quest’area di lavoro è la più preziosa. I consumatori sono spesso perplessi e confusi su quali strumenti di investimento o assicurativi siano adatti a loro. Il ruolo più importante svolto dai consulenti finanziari è quello di educare i clienti a prendere le decisioni appropriate. Il successo nella vita finanziaria di un cliente è solitamente equiparato al successo del consulente finanziario del cliente.

Potenziale di reddito illimitato

Per la maggior parte dei consulenti finanziari, non c’è limite al potenziale di reddito.Consulente finanziario è O addebito o commissione, O una combinazione dei due.Ciò significa che le entrate si basano sul numero di nuove attività o Reddito ricorrente Creato ogni anno. Sebbene la struttura salariale sia diversa, il consulente ha la capacità di guadagnare il più o il meno possibile.

Flessibilità dell’orario di lavoro

Quando si inizia una nuova carriera, trovare un equilibrio tra lavoro e vita personale può essere una sfida e i consulenti finanziari non fanno eccezione. Tuttavia, una volta che il consulente ha stabilito una base di clienti, la professione può regolare l’orario di lavoro in modo flessibile. Il vantaggio dei consulenti esperti è che possono programmare incontri con i clienti in base ai loro calendari personali e, nel tempo, hanno l’opportunità di lavorare meno di 40 ore a settimana.

La creatività nella struttura della pratica

I consulenti finanziari hanno l’opportunità di essere creativi nella costruzione di una base di clienti. Alcuni sono dedicati al servizio dei baby boomer, mentre altri sono dedicati al servizio dei millennial. La generazione X è un altro gruppo da servire. I consulenti possono anche decidere di concentrarsi su specifici tipi di clienti, come medici, avvocati o imprenditori.

Possono anche fornire ai clienti un’ampia gamma di prodotti e servizi, compresa la pianificazione finanziaria, Gestione degli investimenti, Vita o Assicurazione invaliditàO piani pensionistici che danno loro il controllo completo sulle loro pratiche.

Svantaggi della professione di consulente finanziario

Sebbene l’elenco dei vantaggi associati all’attività di consulente finanziario sia lungo, ci sono ancora molti svantaggi da considerare.

Industria ad alta pressione

I consulenti finanziari possono sperimentare molta pressione All’inizio di questa carriera. Il settore dei servizi finanziari è ciclico e strettamente correlato all’andamento dei mercati nazionali e globali. Quando l’economia sta andando male, i clienti contatteranno prima i loro consulenti. I consulenti finanziari gestiranno costantemente il sentiment dei clienti in base alle flessioni del mercato, che possono portare a livelli elevati di stress nel tempo.

Esplorazione continua

Iniziare una carriera come consulente finanziario non è facile. Molte società di servizi finanziari completano le quote di vendita ogni mese, il che significa che, prima di costruire una solida base di clienti, i consulenti hanno costantemente bisogno di nuovi potenziali clienti. Un gran numero di consulenti che hanno lasciato il settore dei servizi finanziari ha parlato della pressione causata dal tempo e dal denaro spesi per creare e mantenere un sistema di esplorazione redditizio. Per i nuovi consulenti con una piccola rete personale, la creazione di un libro di affari è l’aspetto più impegnativo della loro carriera.

Requisiti normativi e di conformità

I consulenti finanziari devono essere autorizzati a fornire consulenza o vendere prodotti ai clienti. Il processo per ottenere queste licenze può essere lungo.Inoltre, i consulenti devono completare un certo numero di corsi di formazione continua ogni anno per mantenere la buona reputazione della loro licenza e devono portare Assicurazione per errori e omissioni Copri l’intera carriera. La conformità a questi requisiti normativi aiuta a proteggere i clienti da comportamenti impropri, ma può essere un’attività costosa e dispendiosa in termini di tempo per i consulenti finanziari.