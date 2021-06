Carta di credito e carta di debito: qual è la differenza?

Carte di credito e di debito: panoramica

carta di credito con carta di debito Di solito sembra quasi lo stesso, con un numero di carta di 16 cifre, data di scadenza e codice PIN (Personal Identification Number). Entrambi possono rendere lo shopping nei negozi o online facile e conveniente, con una sola differenza fondamentale.Una carta di debito ti permette di spendere soldi nei seguenti modi Mobilitare fondi Hai depositato in banca. Le carte di credito ti consentono di prendere in prestito denaro dall’emittente della carta fino a un certo limite per acquistare oggetti o prelevare contanti.

Potresti avere almeno una carta di credito e una carta di debito nel tuo portafoglio.La comodità e la protezione che forniscono non hanno eguali, ma Hanno differenze importanti Questo potrebbe influire gravemente sul tuo portafoglio. Ecco come decidere quale utilizzare per soddisfare le vostre esigenze di spesa.

Punti chiave Una carta di credito consente di ottenere una serie di debiti emessi dalla banca, mentre una carta di debito consente di addebitare direttamente denaro sul proprio conto corrente.

Rispetto a una carta di debito collegata a un conto bancario, una carta di credito può fornire ai consumatori una migliore protezione dalle frodi.

Le carte di debito più recenti offrono maggiore protezione come le carte di credito e molte carte di credito non addebitano più commissioni annuali.

Quando si confrontano le carte di credito o di debito associate ai conti bancari, è importante considerare commissioni e vantaggi.

Cos’è una carta di credito?

Una carta di credito è una carta emessa da un istituto finanziario (di solito una banca), che consente ai titolari di carta di prendere in prestito fondi da tale istituto. Secondo i termini dell’agenzia, il titolare della carta ha accettato di rimborsare il denaro con gli interessi.

Esistono quattro tipi di carte di credito:

Carta standard Fornire semplicemente ai propri utenti una linea di credito per acquisti, trasferimenti di saldi e/o anticipi di cassa.

Fornire semplicemente ai propri utenti una linea di credito per acquisti, trasferimenti di saldi e/o anticipi di cassa. Carta premio Fornire contanti indietro, luogo turistico, O altri vantaggi forniti ai clienti in base ai loro modelli di consumo.

Fornire contanti indietro, luogo turistico, O altri vantaggi forniti ai clienti in base ai loro modelli di consumo. Carta di credito protetta L’emittente è tenuto a detenere un deposito iniziale in contanti come garanzia.

L’emittente è tenuto a detenere un deposito iniziale in contanti come garanzia. Ricarica carta Non esiste un limite di spesa preimpostato, ma generalmente non è consentito riportare saldi non pagati ogni mese.

Gli utenti di carte di credito possono ottenere contanti, sconti, punti viaggio e molti altri vantaggi che i titolari di carte di debito non possono ottenere attraverso i seguenti metodi Usa le carte premioI premi possono essere applicati a una tariffa fissa o a una tariffa scaglionata. Ad esempio, potresti avere una carta con accesso illimitato a 2 miglia per ogni dollaro speso, mentre un’altra carta vale 3 miglia per ogni dollaro speso in viaggio, 2 miglia per ogni dollaro speso per i pasti e 1 miglio per ogni dollaro speso per tutto altro. È quindi possibile utilizzare le miglia accumulate per prenotare futuri viaggi.

mancia Quando scegli una carta premio, presta attenzione se il premio scadrà e quali opzioni di riscatto hai.

Vantaggi dell’utilizzo di una carta di credito

Rispetto alle carte di debito, le carte di credito possono fornire alcuni vantaggi, ma presentano anche alcuni svantaggi. Di seguito sono riportati i pro ei contro della spesa con carta di credito.

Stabilire una storia creditizia

L’utilizzo della carta di credito si riflette nel tuo Rapporto di creditoCiò include record storici positivi, come pagamenti puntuali e basso utilizzo del credito, nonché elementi negativi, come pagamenti in ritardo o inadempienze. Quindi, le informazioni sul tuo rapporto di credito verranno utilizzate per calcolare il tuo punteggio di credito. I consumatori responsabili possono migliorare i propri punteggi registrando i registri delle spese ed effettuando pagamenti tempestivi e mantenendo bassi i saldi delle carte rispetto al limite della carta.

mancia Molte società di carte di credito forniscono Monitoraggio gratuito del punteggio di credito Viene anche registrato come vantaggio della carta di credito in modo che tu possa prestare molta attenzione ai tuoi progressi mentre stabilisci il credito.

Garanzia e protezione dell’acquisto

Alcune carte di credito possono anche fornire garanzie o assicurazioni aggiuntive per gli articoli acquistati, superiori alla garanzia o assicurazione fornita dal rivenditore o dal marchio. Ad esempio, se un prodotto acquistato con una carta di credito è difettoso dopo la scadenza della garanzia del produttore, vale la pena verificare con la società della carta di credito se fornirà il servizio di garanzia. In alternativa, potresti avere funzionalità di acquisto e protezione del prezzo integrate per aiutarti a sostituire gli articoli rubati o smarriti o rimborsare la differenza se gli articoli acquistati vengono venduti a un prezzo inferiore altrove.

Protezione dalle frodi

Nella maggior parte dei casi, le carte di credito offrono una protezione maggiore rispetto alle carte di debito. Fintanto che i clienti segnalano lo smarrimento o il furto in tempo, la loro responsabilità massima per gli acquisti dopo la scomparsa della carta è di $ 50.Questo Legge sul trasferimento elettronico di fondi Offri la stessa protezione ai clienti con carta di debito contro lo smarrimento o il furto, ma solo se il cliente lo segnala entro 48 ore dalla scoperta. Dopo 48 ore, la responsabilità del titolare della carta aumenta a $ 500; dopo 60 giorni, non c’è limite.

Altri vantaggi della carta di credito

Questo Legge sulla fatturazione del credito equo Gli utenti di carte di credito possono contestare acquisti non autorizzati o acquisti danneggiati o persi durante il trasporto. Tuttavia, se le merci vengono acquistate con una carta di debito, non possono essere revocate a meno che il commerciante non lo desideri. Ancora più importante, le vittime del furto di carta di debito non possono ottenere un rimborso fino al completamento dell’indagine.

Il titolare della carta di credito non è invece responsabile della commissione contestata; l’importo viene solitamente detratto immediatamente e ripristinato solo quando la controversia viene ritirata o risolta in modo vantaggioso per l’esercente. Sebbene alcuni fornitori di carte di credito e di debito forniscano una protezione da responsabilità zero per i propri clienti, la legge è più tollerante nei confronti dei titolari di carte di credito.

Se hai bisogno di noleggiare un’auto, molte carte di credito possono fornire una qualche forma di esenzione in caso di collisione. Anche se desideri utilizzare una carta di debito, molte società di autonoleggio richiedono ai clienti di fornire i dati della carta di credito come backup. L’unico modo per i clienti potrebbe essere quello di consentire all’agenzia di leasing di depositare alcune centinaia di dollari sulla carta di debito del conto bancario come deposito cauzionale.

Svantaggi dell’utilizzo di una carta di credito

I principali svantaggi dell’utilizzo delle carte di credito si concentrano sul debito, sull’impatto del punteggio di credito e sui costi.

Le spese possono portare a debiti

Quando usi una carta di credito per fare acquisti, stai spendendo denaro in banca, non i tuoi soldi. Il denaro deve essere restituito insieme agli interessi.Almeno, devi fare Pagamento minimo Scade ogni mese. Accumulare saldi elevati su più carte può rendere difficile tenere il passo con i pagamenti mensili e mettere a dura prova il budget.

Impatto sul punteggio di credito

Pagare le bollette in tempo e mantenere basso il saldo della carta di credito può aiutarti punteggio FICOTuttavia, se sviluppi l’abitudine di pagare in ritardo, utilizzare una o più carte, chiudere vecchi conti o richiedere nuove carte di credito troppo frequentemente, l’abuso di carte di credito può danneggiare la tua storia creditizia.

mancia Imposta un avviso della carta di credito per informarti della data di scadenza del pagamento e del saldo della carta di credito in modo da poter pagare in tempo ed evitare di massimizzare il limite di credito.

Interessi e spese

Poiché una carta di credito è essenzialmente un prestito a breve termine, devi rimborsare gli interessi spesi.I tassi di interesse e le commissioni addebitati dalla società di credito vengono utilizzati per calcolare il tuo Tasso annuo annuo (TAEG)Più alto è il TAEG della carta, maggiore è il costo del tuo saldo mensile.

In termini di commissioni, dovresti sapere se la tua carta addebita commissioni annuali, commissioni di transazione estera, commissioni di trasferimento del saldo, commissioni di anticipo contanti, commissioni di ritardo o commissioni di rimborso. Come regola generale, migliore è un programma di premi con carta di credito, maggiori sono i vantaggi che offre, maggiore è la quota annuale.

Che cos’è una carta di debito?

Una carta di debito è un tipo di carta di pagamento che paga detraendo denaro direttamente dal conto corrente del consumatore invece di prendere un prestito bancario. Le carte di debito sono emesse dai principali processori di pagamento come Visa o Mastercard, offrendo la comodità delle carte di credito e molte delle stesse tutele dei consumatori.

Esistono anche due tipi di carte di debito che non richiedono ai clienti di avere un conto corrente o un conto di risparmio e un tipo standard:

Carta di debito standard Preleva dal tuo conto bancario.

Preleva dal tuo conto bancario. Carta di trasferimento elettronico dei benefici (EBT) Rilasciato da agenzie statali e federali per consentire agli utenti idonei di utilizzare i propri vantaggi per effettuare acquisti.

Rilasciato da agenzie statali e federali per consentire agli utenti idonei di utilizzare i propri vantaggi per effettuare acquisti. Carta di debito prepagata Fornire un modo per le persone che non possono accedere ai conti bancari per effettuare acquisti elettronici con un importo che non supera l’importo pre-depositato sulla carta.

I consumatori frugali potrebbero preferire l’uso di una carta di debito perché di solito ci sono poche o nessuna commissione correlata, a meno che gli utenti non spendano più dell’importo nel loro conto e incorrano in commissioni di scoperto. (Il vantaggio gratuito non si applica Carta di debito prepagata, che spesso addebita costi di attivazione e costi di utilizzo. ). Al contrario, le carte di credito di solito addebitano commissioni annuali, commissioni in eccesso, commissioni di ritardo e un gran numero di altre sanzioni, oltre agli interessi mensili che la carta di credito non ha pagato. equilibrio.

Vantaggi dell’utilizzo di una carta di debito

Le carte di debito hanno vantaggi e svantaggi, proprio come le carte di credito.

Evita i debiti

La carta di debito utilizza i fondi esistenti dell’utente, eliminando il pericolo di pesanti debiti. I rivenditori sanno che le persone di solito spendono di più quando usano prodotti in plastica che quando pagano in contanti. Utilizzando le carte di debito, i consumatori impulsivi possono evitare la tentazione delle carte di credito e rispettare il proprio budget. Questo può aiutarti a sbarazzarti del debito ad alto interesse.

Protezione dalle frodi

Inoltre, alcune carte di debito, in particolare quelle emesse dai processori di pagamento, come Visa o Mastercard, iniziano a fornire maggiore protezione agli utenti di carte di credito.

La chiave è segnalarlo non appena si viene a conoscenza di frode o furto. La tua responsabilità per acquisti fraudolenti dipende dal periodo di tempo della segnalazione. Aspettare troppo a lungo per far sapere alla banca che la tua carta è stata utilizzata per acquisti non autorizzati può comportare la tua responsabilità per qualsiasi perdita.

Nessuna tassa annuale

Sebbene molte carte di credito addebitino una tariffa annuale, le carte di debito non addebitano una tariffa annuale. Non è previsto alcun addebito per l’utilizzo di una carta di debito per prelevare contanti presso gli sportelli automatici di una banca.D’altra parte, le carte di credito possono addebitare Anticipo in contanti Per comodità, la commissione è abbinata a un tasso di interesse elevato. Tuttavia, puoi pagare altre tasse per mantenere il tuo conto corrente.

importante Non è previsto un periodo di grazia per gli anticipi in contanti con carta di credito, ma gli interessi inizieranno ad accumularsi immediatamente.

Svantaggi dell’utilizzo di una carta di debito

Simile alle carte di credito, i maggiori svantaggi dell’utilizzo delle carte di debito sono l’impatto e il costo del punteggio di credito.

Nessuna ricompensa

A meno che tu non ne abbia uno Conto corrente premio, Non guadagnerai punti, miglia o cash back per gli acquisti con una carta di debito. Poiché i premi possono farti risparmiare denaro, dipende da come li riscatti, se spendi solo con una carta di debito, potresti perdere l’occasione.

Non creerà credito

Costruire un buon credito significa dimostrare al creditore che puoi rimborsare il prestito in modo responsabile. Quando utilizzi la carta di debito associata al tuo conto bancario per effettuare acquisti, non hai alcuna possibilità di farlo. Pertanto, l’utilizzo di una sola carta di debito non ti aiuterà a stabilire o stabilire una cronologia del credito.

costo

Sebbene non ci sia una tassa annuale per una carta di debito, puoi pagare altre tasse per avere un conto corrente. Questi possono includere costi di manutenzione mensili, Scoperto Se utilizzi una carta di debito su un’altra banca o istituto finanziario, il tuo account verrà sovraccaricato, gli articoli restituiti e le commissioni dei bancomat esteri.