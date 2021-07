Carta di credito garantita e carta di credito per studenti: quale scegliere

Se sei uno studente, ottenere una carta di credito tradizionale può essere difficile perché potresti avere poca o nessuna storia di credito dall’emittente della carta di credito per giudicarti.In questo caso, a Carta di credito per studenti o Carta di credito protetta Potrebbe essere la risposta. Entrambi i tipi ti forniranno la comodità di una carta di credito, aiutandoti anche a stabilire una buona storia creditizia e un punteggio di credito affidabile. Ecco come determinare quale carta è giusta per te.

Punti chiave Per le persone con poca o nessuna storia creditizia, le carte di credito per studenti e le carte di credito garantite sono più facili da ottenere rispetto alle carte di credito tradizionali.

Entrambi i tipi di carte possono aiutarti a costruire una storia creditizia e ottenere un buon punteggio di credito.

Le carte di credito garantite richiedono di depositare denaro in banca, mentre le carte di credito degli studenti no.

Che cos’è una carta di credito per studenti?

Molti dei principali emittenti di carte di credito offrono carte di credito per studenti. La maggior parte richiede che tu abbia almeno 18 anni e che sia attualmente iscritto a un programma a tempo pieno o part-time presso una scuola ammissibile. Devi anche mostrare una prova di reddito fisso, o ci sono altre persone, come i genitori, Co-firma La tua applicazione. Se soddisfi questi requisiti, dovresti scoprire che una carta di credito per studenti è relativamente facile da ottenere.

Come altri tipi di carte di credito, le carte di credito per studenti hanno i loro vantaggi e svantaggi:

Vantaggi delle carte di credito per studenti

Costruzione anticipata del credito. Quando usi una carta di credito per studenti e paghi mensilmente il conto della carta di credito, molti emittenti di carte segnaleranno il tuo pagamento a Tre importanti agenzie di creditoIn questo modo stabilirai gradualmente una storia creditizia e Punteggio di creditoDopo la laurea, molte pietre miliari della vita, come ottenere un mutuo per la prima casa, possono dipendere dal tuo punteggio di credito. Il tuo punteggio di credito influisce anche sui tassi di assicurazione, se il tuo padrone di casa ti affitterà un appartamento e anche se il tuo datore di lavoro ti assumerà. A partire da una carta di credito per studenti, puoi iniziare bene la tua storia creditizia.

Se non sei bravo nella pianificazione e nel budget, le carte di credito degli studenti possono aiutarti a tenere traccia delle tue spese mensili e sviluppare l’abitudine di pagare le bollette in tempo. Inoltre, la carta di credito dello studente è volutamente impostata con un limite di credito basso, in modo da evitare di entrare troppo in profondità. Utile in situazioni di emergenza. È successo un incidente. Se non sei a scuola e accade qualcosa di imprevisto (e costoso), la carta di credito dello studente può fungere da rete di sicurezza.

È successo un incidente. Se non sei a scuola e accade qualcosa di imprevisto (e costoso), la carta di credito dello studente può fungere da rete di sicurezza. Vantaggi aggiuntivi. Come le normali carte di credito, anche alcune carte di credito per studenti hanno premi, come cash back o sconti da alcuni rivenditori e, in alcuni casi, dalla libreria della tua scuola.

Svantaggi delle carte di credito degli studenti

Tassi di interesse elevati. Il tasso di interesse delle carte di credito degli studenti è solitamente superiore a quello delle carte di credito tradizionali, perché gli studenti sono considerati un rischio maggiore, giusto o sbagliato che sia.Questo Tasso annuo annuo (TAEG) Può facilmente superare il 20% su molte tessere studentesche. Naturalmente, se paghi il saldo per intero ogni mese, il tasso di interesse non dovrebbe avere importanza.

Le carte di credito degli studenti di solito forniscono solo poche centinaia di dollari come limite di credito iniziale. Sebbene ciò possa aiutare a prevenire la spesa eccessiva, potrebbe anche essere insufficiente in situazioni di emergenza costose, come le grandi riparazioni di automobili. Spese aggiuntive. Molte carte per studenti addebitano costi aggiuntivi, come le tasse annuali, le commissioni per le transazioni estere (utilizzate per utilizzare la carta al di fuori degli Stati Uniti) e le commissioni per ritardi, anche se dovresti fare ogni sforzo per evitare l’ultimo.

Che cos’è una carta di credito protetta?

Per gli studenti con poca o nessuna storia creditizia, una carta di credito protetta è un’altra opzione. Questa è anche un’opzione per le persone con una storia creditizia scadente.

Con una carta di sicurezza, puoi depositare denaro in banca, e poi la banca agisce come GaranziaIl limite di credito sulla tua carta di garanzia può essere uguale o leggermente inferiore all’importo che hai depositato. Di solito, i depositi partono da circa $ 200. Se chiudi il tuo account in un secondo momento, puoi riavere il tuo deposito.

Vantaggi delle carte di credito garantite

Costruisci (e ripara) il credito. Questo è di gran lunga il vantaggio più importante di una carta di credito sicura. Come le carte di credito degli studenti, le carte di sicurezza di solito segnalano l’attività del tuo account alle principali agenzie di credito. Pertanto, fintanto che paghi le bollette in tempo, dovresti essere in grado di stabilire una buona storia creditizia e stabilire un punteggio di credito affidabile.

Svantaggi delle carte di credito garantite

Margine. Il motivo principale per cui potresti ottenere una carta di credito protetta è anche il motivo principale per cui potresti essere turbato dall’ottenere una carta di credito. Se sei uno studente universitario a cui mancano i contanti, anche poche centinaia di dollari sembrano essere un sacco di soldi.

Linea di fondo

Le carte di credito degli studenti o le carte di credito garantite sono un buon modo per gli studenti di stabilire una storia creditizia per il futuro. Puoi richiedere prima una carta dello studente, in quanto non richiede un deposito. Se rifiuti di utilizzare una carta di credito per studenti, una carta di sicurezza potrebbe essere una buona scelta.