Carte American Express Gold e Platinum: qual è la differenza?

Carte American Express Oro e Platino: Panoramica

Ammettiamolo, che sia oro o platino, la carta “metallo prezioso” di American Express ha un piacere segreto. Che si tratti di decenni di pubblicità di marchi televisivi, o solo perché sai che il tuo capo ha una tale pubblicità, decidi di unirti al club perché l’appartenenza ha i suoi privilegi. Quando consegni l’iconico marchio di carte con lucentezza metallica, puoi immaginare che il cameriere del ristorante o l’attività locale attireranno l’attenzione. Forse il ronzio di stato deriva dal fatto che la carta viene “addebitata” anziché “accreditata”, il che significa che il conto viene pagato per intero alla fine del mese.Il sottile messaggio che trasmette è: “Posso spendere soldi liberamente per tutto ciò che voglio e di cui ho bisogno, no Debito a lungo termine Vieni a pagare. ”

Ma quando si tratta di scegliere una carta American Express di alta qualità, come si confronta la carta oro con la carta platino? A partire da giugno 2020, la tariffa annuale per l'American Express Gold Card è di 250 USD, mentre la tariffa annuale per la Platinum Card è di 550 USD.

Dopo aver utilizzato per più di 10 anni, Platinum ti costerà un extra di dollari 5.500. Un confronto fianco a fianco conferma che la carta Platinum è fondamentalmente una carta d'oro con una certa attrattiva. Aggiungi su Pertanto, è meglio prendere una decisione in base alla valutazione e all'utilizzo di funzionalità aggiuntive anno dopo anno. In tal caso, il valore della carta platino potrebbe essere superiore tassa annuale.

Punti chiave Se viaggi spesso in aereo ogni anno, sia nazionale che internazionale, la carta American Express Platinum offre vantaggi e vantaggi notevoli.

Le carte Gold sono rivolte ai grandi acquirenti, persone che spesso mangiano fuori e consumano quotidianamente.

La carta oro addebita $ 250 all’anno e la carta platino addebita $ 550 all’anno.

La Platinum Card deve essere pagata per intero ogni mese. I titolari della carta Gold possono riportare determinati saldi con gli interessi.

Carta Oro American Express

La quota annuale per la carta oro è di $ 250 e non è prevista alcuna commissione annuale per eventuali carte aggiuntive aggiunte al conto della carta oro. Per qualsiasi titolare di carta, uno dei maggiori vantaggi è il programma di ricompense per l'iscrizione, che consente ai consumatori di guadagnare punti quando si utilizza una carta di credito.

Le carte Gold sono rivolte ai grandi acquirenti, persone che spesso mangiano fuori e consumano quotidianamente. I titolari di carta American Express Gold possono guadagnare 4 punti per ogni USD 1 speso nei ristoranti e supermercati americani (consumo massimo di USD 25.000), e 3 punti per ogni USD 1 speso sui voli prenotati sulle compagnie aeree o tramite il sito di viaggi American Express, e ogni spendere 1 punto dollaro viene speso per qualsiasi altro acquisto.

A partire da febbraio 2021, i titolari di carta per la prima volta potranno anche guadagnare 60.000 punti dopo aver utilizzato la carta per acquistare 4.000 USD nei primi sei mesi di iscrizione all’account.

A differenza delle carte di credito tradizionali, le carte American Express non hanno un TAEG fisso né addebitano interessi perché tutti i saldi devono essere pagati per intero ogni mese. Tuttavia, le carte oro offrono ai titolari la flessibilità di pagare $ 100 o più di acquisti nel tempo a un tasso di interesse fisso.

Altri vantaggi includono fino a $ 120 all'anno in crediti per cibo e bevande: quando usi la tua carta presso Grubhub, Seamless, The Cheesecake Factory, Ruth's Chris Steak House, Boxed e Shake Shack partecipanti, puoi ottenere fino a $ 10 al mese in automatico Rivendica i punti. Tuttavia, i titolari di carta devono registrarsi per poter beneficiare del programma. Quando la carta oro viene utilizzata per pagare il bagaglio registrato o i pasti a bordo, la carta fornisce anche un credito aereo di $ 100 per anno solare. Questa carta fornisce anche piani di garanzia estesa, protezione dell'acquisto, protezione della restituzione, posto preferito della compagnia aerea American Express e assistenza stradale.

Carta Platino American Express

L'American Express Platinum Card fornisce ai membri 5 punti per ogni dollaro speso sui voli prenotati direttamente tramite compagnie aeree o siti web di viaggio American Express e 5 punti per i soci per ogni dollaro speso sui voli prenotati tramite amextravel.com e uno per ogni dollaro speso su altri acquisti I dollari possono guadagnare punti.

A partire da febbraio 2021, i titolari della carta riceveranno un Bonus di benvenuto Platinum di 75.000 punti quando spenderanno almeno 5.000 USD nei primi sei mesi di iscrizione al conto. Per i voli prenotati tramite il sito web di viaggi American Express, questo è equivalente a $ 855. Tuttavia, se decidi di aggiungere fino a tre carte aggiuntive al tuo account Platinum, dovrai pagare una tariffa annuale aggiuntiva di $ 175. Ad ogni carta successiva verrà inoltre addebitata una tariffa annuale di $ 175.

La carta Platinum è molto adatta a chi ama viaggiare. La carta platino ovviamente porta più vantaggi rispetto alla carta oro, soprattutto se si considera la quota annuale più elevata. I premi possono essere utilizzati per beni, carta regalo, Ristorazione, shopping, intrattenimento o sul sito web di viaggi di American Express. I punti possono essere trasferiti anche ad altri programmi frequent flyer.

Le carte Platinum forniscono punti Uber negli Stati Uniti e i titolari delle carte possono guadagnare fino a $ 15 in punti al mese. La carta include anche crediti di volo vari di una compagnia aerea qualificante da $ 200 all'anno, fornendo ai passeggeri il bagaglio registrato gratuito e i pasti a bordo delle compagnie aeree qualificanti.

I soci possono anche guadagnare US$100 punti hotel per le prenotazioni presso gli hotel The Hotel Collection idonei tramite il sito web di American Express Travel. Altri vantaggi includono (ma non sono limitati a) un credito dichiarato di $ 100 o $ 85 per i piani Global Entry o TSAPre✓, Wi-Fi Boingo gratuito per oltre un milione di hotspot, assicurazione medica di viaggio di emergenza e assistenza stradale avanzata. Alla luce di tutte queste caratteristiche, le componenti aggiuntive della Platinum Card possono infatti aggiungere valore e ridurre i costi.

Per coloro che possono permettersi una vita molto da VIP, la Platinum Card offre una serie di servizi aggiuntivi, come sconti sul noleggio di jet privati ​​e limousine e servizi di concierge dedicati per assistere nella gestione dei dettagli di viaggio. Se hai bisogno di nutrirti durante il viaggio, American Express può persino prenotare ristoranti esclusivi in ​​tutto il mondo.