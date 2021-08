Casa vacanza o investimento redditizio?

questo sogno americano Negli ultimi 50 anni la quota di abitazioni acquistate è notevolmente cambiata, estendendosi alle seconde case o alle case vacanza. Ma questi rifugi in riva al lago, in montagna e sulla spiaggia di solito sono vuoti per il 90% dell’anno e i loro proprietari stanno riservando del tempo per la prossima vacanza e pagando per la prossima vacanza. . mutuo insieme a imposta patrimoniale.

Certo, quando non puoi andare alla casa delle vacanze, c’è un modo alternativo per tenere la tua casa delle vacanze piena di polvere: affittarla ad altri che vogliono godersi un po’ di tempo fuori dal lavoro. Sebbene l’affitto possa essere redditizio, è necessario considerare le implicazioni fiscali.

Punti chiave L’IRS tratta la seconda casa come un investimento immobiliare, a condizione che tu viva in essa per meno di due settimane e cerchi di affittare il resto del tempo.

La perdita di affitto può essere compensata solo da altri affitti, partnership private che non gestisci o reddito da società S.

Il periodo di tempo in cui possiedi una casa per le vacanze influirà sull’imposta sulle plusvalenze che paghi.

Se possiedi una seconda casa in affitto e il tuo AGI è inferiore a $ 150.000, inizia a gestirla attivamente.

Seconda casa conveniente

Acquista e mantieni uno Seconda residenza È una decisione finanziaria enorme.La seconda casa ha tutte le tue spese Prima casa Di solito di più, ma senza la facile cancellazione dell’IRS.

Se stai pensando di acquistare una seconda casa, il primo passo è decidere se utilizzare un mutuo o pagare in contanti.Per aiutarti a prendere una decisione, usa Calcolatore mutuo Ricerca i tassi di interesse degli istituti di credito nella zona in cui si trova la tua proprietà per le vacanze. Quindi, dopo aver raccolto una stima del costo totale mensile del mutuo, controlla la tua situazione finanziaria per vedere se è più adatto per un mutuo o un pagamento in contanti.

Se hai intenzione di acquistare una casa per le vacanze ma non hai i fondi per comprarla tutta in contanti, tieni presente che l’IRS è chiuso scappatoie È possibile utilizzare una seconda ipoteca per acquistare un separato Investimenti immobiliari Allo stesso tempo, il tuo pagamento viene ancora detratto come interesse ipotecario personale.Se hai intenzione di prendere in prestito denaro per acquistare una seconda casa, dovrai richiedere un altro mutuo Interessi esentasse.

7,4 milioni Il numero di abitazioni negli Stati Uniti che possono beneficiare di sgravi fiscali sui mutui per la seconda casa è pari al 5,6% del patrimonio immobiliare totale. Associazione Nazionale Costruttori di Casa E l’ufficio del censimento.

U.S. Internal Revenue Service sugli investimenti in case vacanza

Se possiedi una casa e la affitti per meno di 15 giorni, non devi Segnala le entrateTuttavia, se vivi nella seconda casa per meno di due settimane e poi provi ad affittare il resto del tempo, l’IRS tratterà la seconda casa come un investimento immobiliare. È importante ricordare che la richiesta per la tua cabina nel bosco può verificarsi solo durante le ore di punta, durante lo stesso periodo, potresti voler utilizzare la proprietà da solo.

La seconda casa sembra essere una zona grigia per l’IRS. Tutte le perdite di affitto sono “perdite passive” o “Perdita d’amore. “Questi possono essere compensati solo da altri redditi Attività passiva Come altri contratti di locazione, partnership private che non aiuti a gestire, o S aziendaLe perdite passive che non puoi utilizzare vengono riportate fino alla vendita della casa vacanza.Quando vendi la tua proprietà, puoi utilizzare le perdite passate per compensare qualsiasi redditoSe hai ulteriori compensazioni di perdite passive dopo la vendita, puoi richiedere il reddito fisso.

Secondo le ultime linee guida dell’Internal Revenue Service degli Stati Uniti per l’anno fiscale 2020, puoi detrarre fino a $ 25.000 all’anno se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

La tua regolazione Entrate totali Meno di 100.000 USD

Partecipi attivamente alla gestione della proprietà

questo Tagli fiscali Scomparso al prezzo di $ 150.000 Entrate totali rettificate (AGI) Anche l’AGI della maggior parte delle persone che possono permettersi l’acquisto di una seconda casa e’ molto piu’ alto di queste cifre. Se il tuo AGI è compreso tra US $ 100.000 e US $ 150.000, hai diritto alla metà di dedurreLa partecipazione attiva è la sfida più grande. Se tu o il tuo coniuge volete diventare un professionista immobiliare qualificato e gestire attivamente la proprietà e sostenere perdite passive, potete utilizzare la detrazione annuale. Ma tieni presente che Agenzia delle Entrate È improbabile che tu abbia un lavoro a tempo pieno e al chiaro di luna come Gestore di proprietàAvrai bisogno di un registro dettagliato che indichi il motivo, l’ora, la posizione e il lavoro come gestore di proprietà per dimostrare la tua situazione e fare detrazioni.

La maggior parte delle persone che possiedono una seconda casa otterranno servizi migliori perché sono classificate come proprietà a uso misto ai fini fiscali e vengono affittate solo per 14 notti in un determinato anno.

Vendita di case vacanza

I tassi di apprezzamento delle proprietà nelle località popolari sono generalmente al di sopra della media, quindi a volte potresti voler incassare e vendere.Il periodo di tempo in cui possiedi una casa per le vacanze ti influenzerà Imposta sulle plusvalenzeSe vendi un anno fa, sarai limitato dal tasso di plusvalenza a breve termine.Se vendi dopo un anno, la tua imposta federale verrà calcolata su base a lungo termine Tasso di plusvalenza.

Tuttavia, se sei disposto a trasferirti completamente, puoi evadere. Se vendi la tua residenza principale con una detrazione esentasse di USD 250.000 a persona e ti trasferisci nella casa vacanza e la dichiari come nuova residenza principale, potrai utilizzare USD 250.000 (USD 500.000 per le coppie) Esonerare Di nuovo-fornire con due anni di soggiorno nella casa vacanza precedente.Sfortunatamente, questa strategia di solito si applica solo a lavoratore autonomo O la pensione. Per le case vacanza trasformate in prima abitazione sono previste altre limitazioni all’utilizzo delle clausole di esclusione delle plusvalenze.

Secondo gli ultimi dati per il 2020, quasi il 54% degli americani ha acquistato una qualche forma di assicurazione sulla vita.

Se decidi di diventare il proprietario della tua seconda casa e il tuo AGI è inferiore a $ 150.000, allora la tua migliore linea d’azione potrebbe essere quella di partecipare attivamente alla gestione della tua proprietà.

Suggerimenti per il secondo proprietario di casa

Se possiedi una seconda casa in affitto e il tuo AGI è inferiore a $ 150.000, entra e inizia a gestirla attivamente. Ciò significa che non sarai in grado di utilizzare un agente per trovare inquilini. Organizzerai tu stesso le riparazioni, ma questo ti porterà a perdite passive.

Se Gestione attiva Non è attraente per te o il tuo AGI è troppo alto.Ti preghiamo di rimanere in cabina per un po’ e trasformarla in una proprietà a uso misto invece di un investimento immobiliare. Ciò significa che la tassazione varia con il famoso nome, principalmente perché non è possibile utilizzare le perdite passive. Ma puoi richiedere una certa percentuale di interessi ipotecari e imposta sulla proprietà come detrazione per l’imposta sul reddito.