Cassiere di banca: percorso professionale e qualifiche

I cassieri di banca sono dipendenti del servizio clienti in prima linea Unione di Credito E la banca. Forniscono servizi bancari di base e transazioni finanziarie giornaliere complete per i titolari di conti e il pubblico, compresa la gestione di depositi e prelievi, incassare assegni, cambio valuta, accettare pagamenti di prestiti e fornire informazioni relative al conto.

Il cassiere è responsabile della corretta gestione di contanti e assegni durante la giornata lavorativa, del controllo accurato dei documenti finanziari, della verifica degli importi digitali e della corretta registrazione di tutte le transazioni nel sistema informativo bancario. Il cassiere deve inoltre essere in grado di spiegare i prodotti finanziari che i clienti possono ottenere attraverso la banca, come prestiti, linee di credito, certificati di deposito (CD) e conti pensione, e quindi presentare i clienti interessati ad altri dipendenti della banca che gestiscono questi prodotti .

Punti chiave Gli sportelli bancari sono solitamente posizioni di livello iniziale nelle banche, che interagiscono direttamente con i clienti e forniscono servizi ai clienti.

La maggior parte dei datori di lavoro ha bisogno almeno di un diploma di scuola superiore, ma la promozione di solito richiede una laurea.

Il cassiere è di solito il primo nel percorso di carriera e presto porterà funzionari di prestito o banchieri privati ​​a coloro che mostrano promessa.

Percorso di carriera

Le posizioni di cassiere di banca sono solitamente posizioni di livello iniziale aperte ai diplomati delle scuole superiori. La maggior parte dei candidati di lavoro di successo ha prestazioni eccezionali in altri lavori, incluso un gran numero di componenti del servizio clienti. I nuovi cassieri generalmente non hanno bisogno di una formazione specifica o di esperienza lavorativa in una banca; di solito ricevono una formazione pratica per un mese o più. Con sufficiente esperienza e ottimi risultati di lavoro, i cassieri possono alla fine diventare cassieri. Il capo cassiere sovrintende e assiste il cassiere durante la giornata lavorativa e svolge i compiti generali di gestione.

Gli cassieri che hanno conseguito una laurea in finanza, economia, economia o altre discipline affini possono accedere ad altre posizioni in banca. I banchieri personali vendono prodotti e servizi finanziari ai clienti bancari.Un tipo Ufficiale di prestito Valutare la richiesta di prestito dei clienti della banca e formulare raccomandazioni alla direzione della banca. Possibilmente una posizione manageriale in una banca. Molti direttori di banca hanno un master in finanza o amministrazione aziendale, ma questo di solito non è un requisito assoluto.

Formazione scolastica

Un diploma di scuola superiore è la qualifica di base per una posizione di cassiere di banca. Ad esempio, i cassieri che hanno completato un diploma di laurea sono generalmente qualificati per ricoprire posizioni più elevate, come banchieri personali, consulenti finanziari personali o funzionari di prestito. Secondo i dati dell’American Community Survey 2016-2017, il Bureau of Labor Statistics (BLS) ha riferito che il 36% degli impiegati di banca negli Stati Uniti non aveva un diploma di scuola superiore o superiore. Circa il 34% degli impiegati di banca ha completato alcuni corsi universitari o ha conseguito una laurea.

Anche se a partire dal 2021, non esiste un nome professionale ampiamente accettato per gli cassieri di banca, ma Associazione dei banchieri americani (ABA) Il percorso formativo previsto si conclude con un attestato di sportello bancario ABA. Poche banche (se presenti) richiedono questo certificato per essere impiegato, ma può fornire supporto nel mercato del lavoro per coloro che non hanno esperienza nel settore. Il programma di certificazione online comprende 35 corsi brevi che possono essere completati in circa 13 ore.

Altre qualifiche e competenze

La maggior parte delle posizioni di cassiere di banca richiede ai candidati di dimostrare una vasta esperienza lavorativa nelle posizioni del servizio clienti. Oltre alle forti capacità matematiche e alla particolare attenzione ai dettagli, sono essenziali anche forti capacità di servizio al cliente per diventare un buon cassiere di banca. Il cassiere può fornire servizi a decine di clienti ogni giorno e ogni cliente ha esigenze e aspettative importanti. In un ambiente di vendita al dettaglio frenetico, devono essere in grado di prendere le giuste decisioni sotto pressione. Gli sportelli competenti hanno eccellenti capacità di ascolto attivo, capacità di comunicazione verbale efficaci e la capacità di soddisfare i clienti nel rispetto di tutte le procedure e gli standard bancari. Prestazioni efficienti e accurate sono l’aspettativa di base del lavoro.

Sebbene la formazione sul posto di lavoro sia di solito fornita a tutti i nuovi dipendenti, la maggior parte delle banche cerca candidati con precedenti esperienze lavorative che implichino una regolare gestione dei fondi. Anche le buone capacità informatiche sono molto importanti.Nella maggior parte delle banche, i cassieri utilizzano terminali di computer per accedere alle informazioni sul conto e potrebbe essere necessario utilizzare Software di contabilità, Software per fogli di calcolo e altre tecnologie software nel normale processo del loro lavoro quotidiano.