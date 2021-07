Cathie Wood è solo l’inizio, perché gli stock picker stanno investendo il mondo degli ETF

Reuters

I dirigenti del settore hanno affermato che il miliardario indiano Rakesh Jhunjhunwala prevede di lanciare una compagnia aerea a bassissimo costo, che potrebbe dare al produttore di aeromobili Boeing la possibilità di riconquistare il terreno perduto in India dopo il crollo di uno dei suoi più grandi clienti, Jet Airways, due anni fa. Conosciuto come il “Warren Buffett dell’India” a causa del suo investimento in azioni di successo, Jhunjhunwala prevede di lavorare con le più grandi compagnie aeree del paese IndiGo e gli ex amministratori delegati di Jet Airways per sfruttare la domanda di viaggi aerei nazionali. Sebbene Akasa Air di Jhunjhunwala arrivi in ​​un momento in cui l’industria aeronautica indiana è colpita dalla pandemia e le compagnie aeree stanno perdendo miliardi di dollari, le prospettive a lungo termine del settore lo rendono un mercato popolare per i produttori di aeromobili Boeing e Airbus.

