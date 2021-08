C&D International Group (01908.HK) ha stipulato un accordo di cooperazione per sviluppare progetti commerciali e residenziali a Zhangzhou

Condividi questo articolo!

Data: 15 agosto 2021 alle 13:41

[Caihua News Agency]C&D International Group (01908.HK) ha annunciato che il 13 agosto 2021, le sussidiarie indirette interamente controllate dalla società Xiamen Zhaochengyao, Xiamen International Trust, Fujian Zhaofeng, C&D Jiarun e Xiamen Liyuan hanno stipulato un accordo di cooperazione, ai sensi a cui Xiamen Zhaochengyao e Xiamen International Trust hanno concordato di costituire una joint venture, di cui Xiamen Zhaochengyao e Xiamen International Trust detenevano rispettivamente l’80% e il 20% del capitale; C&D Jiarun e Xiamen Liyuan hanno concordato La joint venture ha accettato di acquistare il 100% del capitale di Fujian Zhaofeng per un corrispettivo di 20.024.000 RMB e il capitale sociale di Fujian Zhaofeng sarà aumentato da 20 milioni di RMB a 900 milioni di RMB.

Al completamento della transazione proposta nell’ambito dell’accordo di cooperazione, Xiamen Zhaochengyao deterrà direttamente l’80% del capitale della joint venture e la joint venture deterrà il 100% del capitale di Fujian Zhaofeng. Pertanto, la joint venture e Fujian Zhaofeng diventeranno le filiali della società ei rispettivi risultati finanziari saranno consolidati nel bilancio consolidato della società.

Entro dieci giorni lavorativi dalla costituzione della joint venture e dall’approvazione delle autorità cinesi competenti, C&D Jiarun e Xiamen Liyuan venderanno e la joint venture acquisirà il 100% del capitale di Fujian Zhaofeng per un corrispettivo di RMB 20.024.000. .

Fujian Zhaofeng è una società a responsabilità limitata costituita in Cina il 17 marzo 2004. La sua attività principale è lo sviluppo e la gestione di proprietà.

Il terreno si trova a sud di Guihua Seventh Road e ad ovest di Jiaomei Avenue nella contea di Zhangpu, città di Zhangzhou, provincia del Fujian, Repubblica popolare cinese. Copre un’area di circa 36.790 metri quadrati con una superficie lorda stimata di n. oltre 95.654 mq circa, è adibito ad uso residenziale urbano e commerciale al dettaglio. I diritti d’uso del terreno sono di 70 anni per i terreni residenziali e 40 anni per i terreni commerciali e commerciali. Il terreno sarà sviluppato in una fase. Il terreno dovrebbe iniziare la costruzione prima di dicembre 2021 e essere completato prima di dicembre 2023; e il terreno dovrebbe iniziare la prevendita prima di febbraio 2022.

