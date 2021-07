CDC aggiorna le linee guida della scuola per enfatizzare l’apprendimento faccia a faccia Reuters

© Reuters. Foto d’archivio: 13 aprile 2021, alla Kratzer Elementary School di Allentown, Pennsylvania, USA Uno studente si siede davanti al suo computer. La foto è stata scattata il 13 aprile 2021. REUTERS/Hannah Beier



Di Dina Beasley

(Reuters)-I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) venerdì hanno aggiornato le linee guida per la riapertura delle scuole americane in autunno, raccomandando che tutte le persone che non sono state completamente vaccinate e tenute a un metro di distanza in classe indossino maschere al chiuso .

Secondo l’agenzia, gli amministratori scolastici possono scegliere di richiedere agli studenti e agli educatori che sono stati vaccinati di indossare maschere per interni in base alle esigenze della comunità. Le ragioni includono le scuole con bambini sotto i 12 anni che non sono attualmente autorizzati a ricevere il vaccino COVID-19 o l’alto tasso di trasmissione di COVID-19 nell’area.

Il Dr. Amesh Adalja, esperto di malattie infettive presso la Johns Hopkins University, ha dichiarato: “Le linee guida riflettono il fatto che la vaccinazione rende più facile andare a scuola di persona. Questa dovrebbe essere l’impostazione predefinita. “Ma comporta “molte coperture e calcoli del rischio. “, ha aggiunto.

La National Education Association, il più grande sindacato degli insegnanti negli Stati Uniti, ha dichiarato che le linee guida aggiornate del CDC forniscono una tabella di marcia per il ritorno a scuola degli studenti.

“Tutti coloro che sono idonei alla vaccinazione dovrebbero essere vaccinati contro il COVID-19… Le scuole dovrebbero adottare in modo coerente e rigoroso tutte le strategie di mitigazione raccomandate”, ha affermato in una nota il presidente della National Energy Administration Becky Pringle.

Con la diffusione della pandemia di COVID-19, le scuole negli Stati Uniti hanno iniziato a chiudere nel marzo 2020 e molti studenti si sono rivolti all’apprendimento online a casa. I critici accusano il sindacato degli insegnanti di chiedere misure per mitigare il virus, come l’uso diffuso di mascherine, la riduzione dei bambini nelle aule e il mantenimento del distanziamento sociale, rallentando così il ritmo della riapertura. [L1N2K12OT]

discussione

Le linee guida aggiornate potrebbero suscitare più dibattito su ciò che è appropriato. Alcune regioni hanno linee guida più rigorose di altre. Il distretto scolastico unificato di Los Angeles richiede che tutti gli studenti indossino maschere nel prossimo anno scolastico.

“La maggior parte dei dibattiti scolastici non insiste sulla scienza, ma ha a che fare con la politica e il sindacato degli insegnanti”, ha detto Adalia.

L’American Federation of Teachers, il secondo sindacato di insegnanti negli Stati Uniti, ha affermato che le nuove linee guida del CDC hanno senso e aiuteranno gli studenti a tornare in classe.

“Questa guida conferma due fatti: gli studenti imparano meglio in classe e i vaccini sono ancora la nostra migliore opzione per fermare la diffusione di questo virus”, ha dichiarato il presidente dell’AFT Randi Weingarten (NYSE:) in una nota.

Il CDC ha affermato che le scuole dovrebbero fare affidamento sui dati sanitari locali quando decidono di rilassarsi o rafforzare le strategie di prevenzione (compreso indossare maschere e mantenere la distanza fisica).

“A causa dell’importanza dell’apprendimento faccia a faccia, le scuole in cui non tutti sono completamente vaccinati dovrebbero mantenere la massima distanza fisica possibile all’interno della loro struttura, ma gli studenti non dovrebbero essere esclusi dall’apprendimento faccia a faccia per mantenere i requisiti di distanza minima ”, la nuova guida Say.

L’agenzia ha affermato che anche se la variante delta altamente contagiosa del coronavirus si sta diffondendo, le nuove linee guida sono appropriate.

Il dottor Nathaniel Beers, coautore della scuola dell’American Academy of Pediatrics (AAP), ha dichiarato: “Quello che abbiamo visto è che gli studenti possono indossare maschere… Se ci sono prove che le mutazioni si stanno diffondendo, indossare maschere può ridurre il rischio .” Guida all’apertura del conto.

Ha detto che le linee guida AAP aggiornate saranno annunciate nelle prossime settimane.

Uno studio pubblicato dal CDC venerdì ha mostrato che la metà degli adolescenti non vaccinati e i genitori di adolescenti non vaccinati hanno affermato di non essere sicuri se ottenere il vaccino COVID-19 o non hanno intenzione di vaccinarsi affatto.

Secondo le statistiche del CDC di venerdì, a livello nazionale, circa il 55% della popolazione totale e il 67% degli adulti hanno ricevuto almeno un vaccino COVID-19.