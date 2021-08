CDC estende il divieto di espulsione federale per 60 giorni-Schumer Da Reuters

Il leader democratico ha dichiarato in una nota: “Mi complimento con il CDC per aver imposto una moratoria sulle deportazioni per la stragrande maggioranza della popolazione”. “Per chiunque, perdere la propria casa per colpa propria è devastante. È vergognoso che la maggior parte dei repubblicani non lo abbia fatto. allunga un dito per evitare che ciò accada.”

WASHINGTON (Reuters) – Il leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer ha dichiarato martedì che i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno esteso il divieto di espulsione che colpisce il 90% del Paese per 60 giorni.

