C’è ancora una possibilità per salvare l’Afghanistan

L’autore è il presidente e amministratore delegato di MOBY Group

Quando gli Stati Uniti e le altre forze internazionali decolleranno dall’aeroporto internazionale Hamid Karzai di Kabul, la capitale dell’Afghanistan, la prossima settimana, lasceranno questo Paese in profonda crisi umanitaria ed economica. Le valute sono crollate e l’inflazione sta distruggendo i risparmi. L’assistenza allo sviluppo è quasi cessata e ci sono 550.000 sfollati in tutto il paese.

Molte delle persone migliori e più brillanti in Afghanistan sono state costrette a partire per cercare sicurezza e opportunità all’estero. Migliaia di persone attraverseranno il confine a piedi per tentare la fortuna nella zona e non solo. Tuttavia, la maggior parte delle persone sarà costretta a rimanere. Tuttavia, la comunità internazionale può ancora fare molto per sostenerli e fare abbastanza pressione sui talebani per impedire che l’Afghanistan diventi un paese paria.

Sarebbe un terribile errore rinunciare del tutto all’Afghanistan.Questo è un disastro facoltativo, creato dal Presidente degli Stati Uniti Joe BidenLa sconsiderata decisione di ritirarsi, unita alla decisione del primo ministro afghano Ashraf Ghani di fuggire frettolosamente dal Paese, ha reso la situazione più complicata. Se non viene fatto uno sforzo concertato per risolverne le conseguenze, la situazione non farà che peggiorare.

Rispettata

Negli ultimi giorni abbiamo visto vecchi nemici politici Siediti di fronte A Kabul. Questo dovrebbe accadere prima. È essenziale che questi negoziati non solo condividano il potere, ma si concentrino anche sugli interessi del popolo afghano.

questo talebani Sono state fatte alcune dichiarazioni incoraggianti sui diritti umani, la libertà di movimento delle donne e l’istruzione delle ragazze. Questi devono ora essere tradotti in impegni costituzionali per preservare i risultati degli ultimi due decenni. I talebani devono decidere se vogliono governare attraverso la paura e l’intimidazione, o se vogliono che gli afghani abbiano un interesse per il futuro.

L’Afghanistan è già il Paese più povero dell’Asia Pro capite Prima che i talebani prendessero il sopravvento. I miliardi di dollari investiti negli ultimi 20 anni sono stati utilizzati principalmente per finanziare guerre. Non hanno aiutato i comuni afgani, molti dei quali sono caduti ulteriormente nella povertà negli ultimi anni e hanno urgente bisogno di assistenza salvavita.

I talebani devono rendersi conto che questa situazione è insostenibile. Non saranno in grado di governare un paese con una popolazione affamata, un’economia al collasso e nessun investimento straniero. Anche la comunità internazionale deve affrontare questo pericolo. Il Consiglio di sicurezza dell’Onu deve nominare immediatamente un inviato speciale per risolvere la crisi umanitaria. Il governo deve mobilitare le risorse necessarie per sostenere questo lavoro. In questi momenti, abbiamo visto le tragiche conseguenze dell’inazione nello Yemen e altrove.

Questa è anche un’opportunità per impegnarsi con i talebani e la regione in generale. I talebani sanno benissimo di aver ereditato un Paese distrutto da quattro anni di guerra e non possono attrarre le risorse necessarie per la ricostruzione. Sanno anche che l’Afghanistan è diverso da 20 anni fa. Ora devono fare i conti con la crescente popolazione giovanile, che non ha mai capito il dominio dei talebani, l’emancipazione delle donne e la struttura sociale che è cambiata a causa delle connessioni digitali e del contatto con il mondo esterno.

I talebani cercano anche la legittimità internazionale per impedire che l’Afghanistan diventi una Corea del Nord senza sbocco sul mare. La comunità internazionale ha un interesse acquisito nell’impedire ai santuari terroristici di minare la stabilità regionale con le tre potenze nucleari, quindi deve trarre vantaggio da questa necessità di riconoscimento e persuadere i talebani a prendere una posizione più accomodante.

Tutti coloro che sono strettamente legati alla stabilità dell’Afghanistan devono riunirsi e concordare una serie di interessi comuni di base. Queste misure includono il mantenimento dell’integrità del paese ed evitare ulteriori conflitti e possibili divisioni. L’Afghanistan deve essere economicamente sostenibile come rotta commerciale che collega l’Asia centrale con il resto del continente africano. I diritti del popolo afghano devono essere tutelati e le loro esigenze fondamentali devono essere soddisfatte. Il sistema economico deve essere sostenuto per avviare i centri urbani con investimenti tanto necessari.

Nessun paese può svolgere questo ruolo, ma richiede gli sforzi congiunti di tutte le parti per far uscire l’Afghanistan dalla sua crisi interconnessa. Gli Stati Uniti e i loro alleati non hanno più l’influenza o la credibilità per farlo in modo indipendente, mentre i paesi della regione sono guidati da interessi personali in competizione.

L’unica via d’uscita è che le Nazioni Unite intervengano per rispondere ai bisogni umanitari, unire la classe politica afgana, sostenere un nuovo accordo basato sui diritti umani e garantire che quando l’ultimo volo militare decollerà da Kabul, coloro che sono rimasti indietro non saranno dimenticati .