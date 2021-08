“C’è un modo per uscirne?” Gli afgani negli Stati Uniti lavorano duramente per aiutare i parenti a Kabul, Reuters

Autori: Alexandra Ulmer e Nathan Flandino

San Francisco/Fremont, California (Reuters)-Quando domenica i talebani hanno preso il controllo di Kabul, Besmellah Khuram era seduto nel suo soggiorno a Sacramento e ha fatto una videochiamata con la sua famiglia in Afghanistan.

Kulam ha detto che suo fratello di 34 anni aveva paura delle ritorsioni dei talebani perché aveva lavorato come appaltatore IT per enti di beneficenza stranieri e il governo afghano. I talebani hanno applicato la rigida legge islamica della sharia durante il loro governo dal 1996 al 2001, che includeva punizioni come lapidazione pubblica, frustate e impiccagione.

I fratelli sperano che Kulam, che un tempo lavorava con l’Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale in Afghanistan e ora vive negli Stati Uniti con una carta verde, possa aiutare.

“C’è un modo per uscire?” Kulam ha detto che suo fratello gli ha chiesto. A fissare Kulam sullo schermo c’erano anche la sua anziana madre, la moglie di suo fratello ei loro due bambini piccoli.

Khuram ha risposto piangendo che era impossibile farli uscire, ha detto a Reuters.

“Allora c’era solo silenzio. Nessuna parola”, ha detto Kulam.

Non ha rivelato il nome di suo fratello, perché aveva bisogno di proteggerlo.

Kulam è ora un venditore di auto e un leader della comunità afghana a Sacramento e spera che la comunità internazionale, in particolare l’amministrazione Biden, faccia di più per gli afgani.

Ha detto: “Hanno compiuto la loro missione fianco a fianco con gli americani”. . . .”

Lunedì, dopo che i talebani hanno occupato la capitale, migliaia di civili desiderosi di fuggire dall’Afghanistan si sono riversati sull’unica pista dell’aeroporto di Kabul, spingendo gli Stati Uniti a sospendere l’evacuazione. Secondo il filmato diffuso dall’emittente privata afghana Tolo News, alcune persone si sono aggrappate a un aereo da trasporto militare statunitense in rullaggio sulla pista.

Per criticare il caos, lunedì il presidente Joe Biden ha difeso il suo ritiro e ha accusato i leader politici afgani che sono fuggiti dal paese di aver preso il controllo dei talebani e l’esercito afghano ben addestrato degli Stati Uniti per la riluttanza a cooperare con il gruppo militare.

Alcuni dei circa 156.000 afgani che vivono negli Stati Uniti hanno invitato Washington a invadere l’Afghanistan nel 2001 per ricevere più afgani.

“Gli Stati Uniti hanno un obbligo morale. Accettare il maggior numero possibile di rifugiati afgani”, ha twittato Khaled Hosseini, autore del romanzo best-seller “The Kite Chaser” che vive nel nord della California.

Rona Popal, direttore esecutivo dell’Afghanistan Alliance con sede a Fremont, stima che almeno 60.000 afgani vivano nell’area della baia di San Francisco, il che potrebbe renderla la più grande comunità afghana negli Stati Uniti.

Alcune persone sono venute qui già negli anni ’80 per sfuggire all’invasione sovietica, mentre altri erano afgani a rischio che erano arrivati ​​di recente nel governo degli Stati Uniti con visti di immigrazione speciali.

Popal ha detto che la coalizione afghana sta cercando di aiutare gli afgani a presentare le domande di visto per i loro parenti bloccati nel paese, ma l’organizzazione è impotente.

Dopo essere arrivato negli Stati Uniti cinque anni fa, il 31enne Jawid Amerian gestisce un’attività di importazione di cibo afghano a Fremont.

Amerian di Herat ha criticato l’amministrazione Biden per il ritiro delle truppe dall’Afghanistan.

“Il calendario è sbagliato. Spero che l’amministrazione Biden abbia preso una decisione migliore e non abbia permesso a questo gruppo estremista di distruggere il paese”, ha detto Amerian. “Non sappiamo cosa accadrà domani in Afghanistan”.

(Scrittura e resoconto di Alexandra Ulmer a San Francisco; resoconto aggiuntivo di Nathan Frandino a Fremont; montaggio di Donna Bryson e Stephen Coates)