C’è un problema con il trading di azioni gratuito?

Gli investitori possono ora scambiare azioni gratuitamente attraverso la maggior parte dei broker. Ma se i broker rinunciano alle commissioni, come possono guadagnare?capire più a fondo Campagna di trading senza commissioni Rivela le varie attività commerciali che creano profitti, a volte dannosi per i clienti. Pertanto, i clienti più grandi e i trader frequenti possono prendere in considerazione il pagamento di account premium.

Punti chiave Robinhood è stato il pioniere del trading senza commissioni: guadagna con interessi, prestiti a margine, commissioni di servizio di aggiornamento, remortgage e pagamenti del flusso degli ordini.

La maggior parte degli altri broker ora offre trading senza commissioni e le entrate dei pagamenti del flusso degli ordini stanno crescendo rapidamente nel 2020.

I pagamenti del flusso degli ordini utilizzati dai broker per guadagnare da transazioni senza commissioni possono comportare una qualità di esecuzione degli ordini inferiore, con prezzi di acquisto leggermente più alti e prezzi di vendita leggermente inferiori.

Quando il remortgage viene utilizzato per finanziare transazioni senza commissioni, può aumentare il rischio durante i periodi di stress del sistema finanziario.

Robin Hood

Robin Hood Crea transazioni senza commissioni, fornisci contanti e conti a margine. Il broker-dealer era solito pubblicizzare che guadagna guadagnando interessi sulla parte non investita dei fondi dei clienti.

Tuttavia, il ritorno di tassi di interesse prossimi allo zero nel 2020 ha notevolmente ridotto la redditività di questa strategia.I documenti di divulgazione hanno rivelato altre fonti di profitto, tra cui prestiti a margine, canoni mensili per l’aggiornamento dei servizi e RemortgageRemortgage consente all’azienda di utilizzare i titoli dei clienti per supportare altre attività finanziarie.

Quando il broker-dealer utilizza beni (in questo caso, titoli azionari), il remortgage avviene nel conto a margine Garanzia Adempiere ai propri obblighi o interessi. In altre parole, possono finanziare le loro scommesse di mercato o prendere in prestito denaro dalla banca e, se le cose si complicano, utilizzare le tue azioni come garanzia. Questo approccio spesso funziona bene quando è silenzioso. D’altra parte, quando il sistema finanziario è sotto pressione, può avere conseguenze disastrose.

I nuovi clienti di Robinhood utilizzano i conti a margine per impostazione predefinita, il che potrebbe esporli al remortgage. Tuttavia, i clienti possono eseguire manualmente il downgrade a un conto in contanti.

Robinhood ha anche alcuni modi più tradizionali per fare soldi. Ad esempio, il livello superiore Robinhood Gold addebita una tariffa mensile, aggiungendo un’altra fonte di profitto. Inoltre, hanno un piano tariffario per tutti i servizi che non sono direttamente correlati alla negoziazione di azioni, come i bonifici e la consegna notturna di assegni domestici. Pagherai anche estratti conto cartacei, trasferimento di conti a un’altra società di brokeraggio e transazioni telefoniche.

Pagamento del flusso dell’ordine

Pagamento del flusso dell’ordine È il modo principale per i broker di fare soldi attraverso il trading senza commissioni. Il pagamento del flusso degli ordini può portare a una diminuzione della qualità dell’esecuzione dell’ordine, determinando un prezzo di acquisto leggermente più alto e un prezzo di vendita leggermente inferiore. Questo approccio non è affatto limitato a Robinhood, è una fonte di reddito crescente per i broker nel 2020. Per esempio, TD Ameritrade Securities Nel secondo trimestre del 2020 è stato ricevuto un pagamento del flusso di ordini di 526,59 milioni di USD.

La stessa Robinhood ha guadagnato 271,2 milioni di dollari dai pagamenti del flusso degli ordini nel secondo trimestre del 2020. Dicono ai loro clienti che stanno ottenendo il miglior prezzo di esecuzione disponibile. Tuttavia, Robinhood ha fornito pochi dettagli su come hanno confezionato questi ordini. Pertanto, nel dicembre 2020, la US Securities and Exchange Commission ha accusato Robinhood di aver violato le leggi federali sui titoli, come la mancanza di trasparenza nel modo in cui la società guadagna entrate e la mancata esecuzione delle transazioni nel migliore interesse dei clienti. Robinhood deve pagare alla SEC una multa civile di 65 milioni di dollari.

Robinhood è regolamentato dalla Securities and Exchange Commission (SEC) Supervisionare il sistema di gestione della rete, che richiede ai clienti di ricevere i migliori prezzi di offerta e di offerta nel paese (NBBO). Dati i termini e le condizioni dell’azienda, questa promessa potrebbe essere più difficile da mantenere di quanto sembri.

Anche se c’è un piccolo ritardo nell’esecuzione degli ordini di mercato, ci saranno opportunità per il self-service, che influenzerà negativamente la qualità e creerà profitti per il broker. Non hanno quasi decorazioni ridondanti e attirano frequenti lamentele del servizio clienti, il che è previsto, perché i profitti ultra sottili creeranno un conflitto di interessi naturale tra le esigenze dei clienti e la redditività dell’azienda. Anche così, hanno regolarmente aggiunto funzionalità negli ultimi anni e mantenuto la loro enorme popolarità. Molte di queste funzionalità sono dotate di cartellini dei prezzi che aumentano la redditività, incluso Robinhood Gold, che genera canoni mensili.

Broker mainstream, tra cui Carlo Schwab e Commercio elettronico*, Fornisce inoltre transazioni senza commissioni e ottiene molti vantaggi dai pagamenti del flusso degli ordini. In definitiva, tutti i clienti di queste società di brokeraggio devono decidere se vale la pena pagare per un servizio migliore Esecuzione dell’ordine.

Rispetto al trading senza commissioni, i clienti facoltosi che commerciano frequentemente possono risparmiare ancora di più fornendo account premium che forniscono un’eccellente esecuzione degli ordini.

Linea di fondo

Il trading azionario senza commissioni si è evoluto da un segmento di mercato dominato da Robinhood a una funzione mainstream in pochi anni. Allo stesso tempo, l’aggiunta di funzionalità avanzate ea pagamento rende Robinhood più simile ad altri broker. Tuttavia, i trader ad alto volume devono ancora prestare attenzione al prezzo e alla qualità dell’esecuzione delle transazioni.