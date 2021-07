Centinaia potrebbero morire dopo che la storica ondata di caldo ha colpito il nord-ovest del Pacifico e il Canada – shareandstocks.com

Il bilancio delle vittime nella sola Oregon ora supera 100 Poiché l’ondata di caldo senza precedenti della scorsa settimana ha raggiunto livelli record nel nord-ovest del Pacifico e nel sud del Canada, il bilancio delle vittime è aumentato drasticamente.

Il display della filiale della Federal Reserve di Olympia ha mostrato che la temperatura su… è di 107 gradi Fahrenheit. [+] La sera di lunedì 28 giugno 2021, Olympia, Washington. (Foto AP/Ted S. Warren)

Secondo il medico legale dello stato, almeno 107 persone in Oregon sono morte a causa delle alte temperature, la maggior parte delle quali si sono verificate nell’area di Portland. nel WashingtonAlla fine della scorsa settimana, i funzionari hanno dichiarato che circa 30 decessi erano legati all’alta temperatura, la maggior parte dei quali proveniva da Seattle e dalle aree circostanti. British Columbia Il capo medico legale della provincia canadese ha dichiarato la scorsa settimana che 486 persone sono “morte improvvisamente e accidentalmente” entro cinque giorni. È troppo presto per dire se tutti questi decessi siano dovuti all’alta temperatura, ma il medico legale ha affermato che questo è molto più alto delle 165 persone che dovrebbero morire entro cinque giorni.

‘S villaggio Litto Il 27 giugno la temperatura nella Columbia Britannica è salita a 116 gradi, un record nella storia del Canada. Il giorno dopo, il record è stato battuto quando ha raggiunto i 118 gradi il 28 giugno, e poi è stato battuto di nuovo il 29 giugno, quando la temperatura è salita a un livello sorprendente. 121 gradi. Il giorno successivo, il 30 giugno, a causa del caldo e della siccità, l’intero villaggio è stato praticamente distrutto da un incendio.

Il Pacifico nord-occidentale è una delle estati più fresche degli Stati Uniti: la temperatura più alta in una tipica giornata di giugno a Seattle non raggiunge nemmeno i 70 gradi. Ma la scorsa settimana un sistema ad alta pressione chiamato cupola termica si è fermato nella zona, Porta un calore implacabile Questo è durato per alcuni giorni e di solito ha comportato un calo storico dopo 24 ore. Portland ha stabilito il massimo storico per tre giorni consecutivi, raggiungendo i 116 gradi martedì, un record che segnerà anche il massimo storico in molte città che tradizionalmente hanno affrontato temperature elevate, come Dallas, Atlanta e Miami. Lunedì Seattle ha raggiunto un massimo di 108 gradi.

La scorsa settimana, anche la costa orientale degli Stati Uniti ha subito una forte ondata di caldo. Central Park a New York City ha raggiunto la sua temperatura più alta dal 2013, mentre Newark, nel New Jersey, ha raggiunto un massimo record a giugno, raggiungendo i 103 gradi.Il sindaco di New York Bill de Blasio (D) esorta i residenti Limitare significativamente il consumo di energiaHa detto che il tempo ha causato una così grande pressione sul sistema elettrico della città, che ha definito una “emergenza termica”.

