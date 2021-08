Century United (01959.HK) ha registrato una perdita di 7,921 milioni di RMB nel frattempo

Condividi questo articolo!

Data: 30 agosto 2021 alle 10:43

[Caihua News Agency]Century United (01959.HK) ha annunciato che per i sei mesi terminati il ​​30 giugno 2021, le entrate sono state di circa 980 milioni di RMB, con un aumento anno su anno del 38,94%. La perdita attribuibile agli azionisti è stata di circa 7,921 milioni di RMB, rispetto a un utile di 8,306 milioni di RMB nello stesso periodo dello scorso anno. Perdita di 1,58 RMB per azione; nessun dividendo.

Durante il periodo, i ricavi delle vendite di autoveicoli (comprese le auto nuove e usate) sono stati di circa 856 milioni di RMB, con un incremento di circa il 43,6% rispetto ai 596 milioni di RMB circa del periodo precedente. Il fatturato delle vendite di auto nuove è stato di circa 833 milioni di RMB (per un totale di 7.079 unità), in aumento di circa il 42,1% rispetto alle 5.272 unità vendute nel periodo precedente, pari a circa 587 milioni di RMB. I marchi di auto di lusso come Jaguar e Land Rover hanno venduto 108 veicoli, con un fatturato di circa 44,6 milioni di RMB, un aumento significativo del 92,2% rispetto al periodo precedente di circa 23,2 milioni di RMB e 53 veicoli. Durante il periodo di riferimento, le vendite di auto giapponesi, che hanno registrato prestazioni costanti e costanti, sono state di circa 518 milioni di RMB (4.662 veicoli in totale), con un aumento di circa il 38,6% rispetto a circa 374 milioni di RMB nel periodo precedente (3.403 veicoli in totale). .

Chevrolet e Buick hanno venduto un totale di 702 veicoli (periodo precedente: 406) durante il periodo di riferimento, con un fatturato di circa 75,2 milioni di RMB, con un incremento di circa il 67,8% rispetto al periodo precedente. Tuttavia, poiché l’epidemia si è stabilizzata e l’economia si è gradualmente ripresa, le case automobilistiche hanno generalmente aumentato gli obiettivi di vendita dei concessionari di auto nel 2021. Al fine di aumentare le vendite di auto nuove e soddisfare gli standard per ottenere sconti sui premi di fine anno, il gruppo ha abbassato il prezzo delle auto nuove, il che a sua volta ha portato a un calo dell’utile lordo del gruppo.

Beneficiando delle continue politiche favorevoli a livello nazionale, nel periodo di riferimento, il Gruppo ha venduto 487 veicoli usati con un fatturato di circa 23,1 milioni di RMB, in aumento del 131% rispetto a circa 10 milioni di RMB nel periodo precedente (230 veicoli in totale). I tre centri commerciali di carretti a mano istituiti dal Gruppo forniscono servizi di trasferimento di proprietà di auto usate e servizi correlati per la sostituzione di auto usate per auto usate autovendute e concessionari di auto usate di terze parti. Nel periodo di riferimento, il gruppo ha gestito un totale di 3.433 veicoli di seconda mano (periodo precedente: 1.254).

Durante il periodo di riferimento, i ricavi dei servizi di manutenzione sono stati di circa 102 milioni di RMB (periodo precedente: 79,7 milioni di RMB), pari a circa il 10,4% dei ricavi totali, con un aumento del 27,6% rispetto al periodo precedente; il margine di profitto lordo è aumentato del 9,4% al 39,7%. Il reddito dei servizi di agenzia assicurativa è stato di circa 6,6 milioni di RMB, in diminuzione di circa il 31,3% rispetto a circa 9,6 milioni di RMB nel periodo precedente. L’utile lordo è diminuito del 33,7% da 9,2 milioni di yuan nel periodo precedente a circa 6,1 milioni di yuan. Il motivo principale del calo è legato al calo dell’utile lordo degli agenti di assicurazione dovuto alle polizze di abbuono delle case automobilistiche e al calo dei premi assicurativi dei veicoli.

Borsa di Hong Kong originale

Per saperne di più

Condividi questo articolo!





Source link