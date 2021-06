Charlie Bigham mira ad espandere il mercato del cibo pronto

Share it

Charlie Bigham ha recentemente ricevuto un’e-mail da un cliente che aveva consumato i pasti dell’azienda per più di 400 giorni durante la pandemia.

“Anche più di me!” ha detto Bigham, un ex consulente aziendale di 54 anni il cui volto è stampato sugli 80.000 pasti consumati nel Regno Unito ogni settimana, per coloro che si sono rivolti al suo cibo nell’ultimo anno. in altre parole, lo conoscerà.

Venticinque anni fa, Bigham ha visto il delizioso ma fast food che desiderava dopo una giornata intensa. Ha iniziato a fare e pedalare tre diversi tipi di piatti fatti in casa, venduti in negozi come Selfridges e Harvey Nichols.

Quest’anno spera che le vendite supereranno per la prima volta i 100 milioni di sterline, da 80,8 milioni di sterline nei 12 mesi fino ad agosto 2020, e ha venduto più di 50 pasti attraverso supermercati e grandi magazzini. Secondo i conti recentemente depositati, l’utile prima delle imposte è passato da 1,3 milioni di sterline a 5,5 milioni di sterline lo scorso anno. Circa 1,1 milioni di sterline in dividendi sono stati pagati allo stesso Bigham, in qualità di principale azionista della società.

I pasti vengono preparati in due cucine a Londra e nel Somerset, ed entrambe si stanno ampliando e aggiornando in modo significativo per soddisfare le nuove esigenze. Poiché ristoranti e bar sono stati costretti a chiudere, il mercato alimentare familiare è aumentato durante il blocco.

Bigham si rifiuta di usare il termine “pasto pronto” ma accetta che questa sia la categoria in cui compete, anche se di solito è più costoso e più sofisticato © Charlie Bibby/FT

Aziende come Gousto e HelloFresh forniscono ai clienti ingredienti freschi e schede di ricette in modo che possano ridurre il tempo che trascorrono a cucinare a casa.

Charlie Bigham fa un passo avanti, il cibo in genere ha solo bisogno di essere riscaldato. Si rifiuta di accettare il termine “pasto pronto” ma ammette che questa è la categoria in cui compete, anche se di solito è più costoso e di alto livello. Ha detto che Waitrose è sempre stato un fedele sostenitore.

“Chi vuole mangiare piatti pronti? È un compromesso, la sua funzione prima del piacere, i piatti pronti non sono niente di piacevole. Ma ci sono persone che amano il cibo e non vogliono scendere a compromessi, ma a volte non vogliono cucinare da zero”.

Negli ultimi dieci anni, l’azienda è cresciuta a un tasso dal 15% al ​​17% ogni anno, ma quest’anno si aspetta che cresca ancora più velocemente.

Ha detto che sebbene il mercato del cibo pronto si sia ridotto durante il blocco, questo è ancora il caso perché le persone hanno più tempo per cucinare a casa.

“Una volta che le persone superano la loro passione iniziale per cucinare tutto da zero ogni giorno, torneranno da noi e diranno: ‘Oh, in realtà voglio davvero riposarmi.'”

Il successo dipende in gran parte dalla comprensione di ciò che vogliono i consumatori britannici, e questo di solito è qualcosa che sanno già che gli piace. I più venduti sono le torte di pesce, le lasagne e il pollo tikka. Ci sono scelte più esotiche, ma in generale è meno probabile che le persone trovino il cibo troppo impegnativo.

“Siamo tutti prevedibili”, ha detto Bigham. “Una cosa che ho imparato negli anni è che a molte persone piacciono le ricette che già gli piacciono, ma le fanno molto bene. Nessuna grossa sorpresa [but] Mi ci sono voluti circa 10 anni per capirlo, non solo per provare cose nuove. “

Bigham possiede l’azienda, sebbene circa la metà dei suoi dipendenti detenga una quota azionaria attraverso l’assegnazione di azioni incentivanti © Charlie Bibby/FT

Gli piace trasformare esperti di cibo. Nel Sunday Times di questo mese, i suoi critici gastronomici hanno commentato le lasagne di Bigham. Questo articolo inizia a descrivere la serie come “una combinazione di pasti pronti a basso costo e boujie desiderabile, inventata da un uomo un po’ lussuoso, beh, niente mento”.

Alla fine, il recensore ha concluso: “È sorprendente: è delizioso. Non è la pasta rossa amorfa delle lasagnette, ma la carne, le verdure e le erbe distinguibili… Sì, non la pasta morbida. . Sì, c’è una densa salsa di formaggio bianco vellutata sopra. Bene, Chaz.”

Dato che le persone prestano sempre più attenzione al mangiare bene, questo sapore vellutato di formaggio non è esente da problemi di salute, ma Bigham crede che la sua gamma non sarà insufficiente.

“Penso che se lo fai correttamente, eviti di elaborarlo eccessivamente e usi ingredienti di alta qualità per mantenerlo semplice e autentico, e fa parte di una dieta equilibrata, allora puoi mangiare le lasagne, che ti fanno molto bene ” Lui dice.

“Non intendiamo essere un marchio di alimenti sani. Il nostro primo compito è dire che vogliamo che il nostro cibo abbia un sapore assolutamente delizioso, ma insisto sul fatto che il nostro cibo sia sano”.

Bigham ha lavorato duramente per garantire che le sue operazioni fossero sostenibili, stabilendo un impianto di trattamento dell’acqua e pannelli solari nel suo stabilimento di Somerset e mantenendo stretti rapporti con i fornitori. I suoi pasti sono confezionati in piatti di ceramica riutilizzabili o scatole di legno riciclabili.

“Il business deve essere redditizio. Il profitto è sinonimo di libertà, assumersi dei rischi, investire e fare cose interessanti. Rimettere a posto le cose. Ma questa non è la nostra motivazione principale”, ha affermato.

La Brexit continua a causare danni. “Abbiamo dei costi stupidi in termini di scartoffie e trasporti”, ha detto. “Abbiamo scoperto che trovare dipendenti è più difficile che mai”.

È il proprietario dell’azienda, anche se circa la metà dei suoi dipendenti detiene una quota azionaria attraverso l’assegnazione di azioni incentivanti. Non ha intenzione di vendere la società o cercare azioni esterne.

“La maggior parte del cibo venduto con noi sugli scaffali dei supermercati è prodotto da aziende con vendite di miliardi, non milioni. Abbiamo ancora molte opportunità per crescere e divertirci con loro”.