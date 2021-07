Charlottesville rimuove le statue di Lewis, Clark e Sacagavia dopo aver smantellato il controverso monumento confederato – Shareandstocks.com

Share it

Sabato pomeriggio, in un parco a Charlottesville, in Virginia, i lavoratori hanno demolito una statua raffigurante gli esploratori del XIX secolo Meriwether Lewis e William Clark che torreggiava sulla loro traduzione nativa americana Sacagavia.A quel tempo la città ha demolito due statue confederate, scatenando una violenta manifestazione nazionalista bianca nel 2017.

Le statue di Meriwether Lewis, William Clark e Sacagavia sono state rimosse da Charlottesville,… [+] Sabato, Virginia.

AFP tramite Getty Images



Il consiglio comunale di Charlottesville ha votato all’unanimità in una riunione speciale sabato per rimuovere le statue di Lewis, Clark e Sacagavia. Lo ha confermato il portavoce della città, Brian Wheeler. Forbes. Wheeler ha spiegato che il lavoro per smantellare le statue dei generali confederati Robert E. Lee e Thomas “Stonewall” Jackson è avvenuto prima del previsto e si è concluso sabato, quindi il consigliere comunale ha scelto di continuare la demolizione di Lewis, Clark e Sakagarve. Ya statua, mentre gli operai e le attrezzature sono ancora sul posto. Dopo che la scultura dell’esploratore del 19° secolo è stata rimossa dal parco del centro, è stata inviata al vicino Lewis and Clark Discovery Center. Wheeler ha affermato che la città lavorerà con l’organizzazione per esporre il monumento nel contesto appropriato. Le statue di Lee e Jackson sono attualmente conservate nella proprietà della città e i funzionari locali non hanno ancora deciso il loro destino finale.

Il consigliere comunale di Charlottesville ha dichiarato che intendono demolire le statue secolari di Lewis, Clark e Sacagavia. anno 2019La scultura mostra Sacagawea – era la chiave della spedizione di Lewis e Clark attraverso il West americano – accovacciato timidamente ai piedi di due esploratori della Virginia, che a molte persone piace Gruppi di nativi americani Trovato reato.

La rimozione riuscita delle statue di Jackson e Lee ha posto fine a un processo controverso, oscuro e talvolta violento, durato anni.Consiglio comunale votazione Le sculture di questi due uomini sono state rimosse nel 2017, ma il piano della città è Entra in una causa Dal figlio di un veterano confederato. Più tardi quell’anno, gruppi di estrema destra, nazionalisti bianchi e neonazisti vennero a Charlottesville per partecipare alla manifestazione “Unity Right”, che era nominalmente per impedire la demolizione della statua.In uno spettacolo scioccante, alcuni giocatori di rally hanno reso pubblico Tenendo la bandiera nazista, Urlando Razzismo e slogan antisemiti Ed era legato a omicidio La contro-manifestante Heather Heyer.

Nikuyah Walker, sindaco di Charlottesville, ha dichiarato: “La rimozione di questa statua è un passo avanti per aiutare Charlottesville, in Virginia e negli Stati Uniti a superare il malvagio obiettivo di distruggere i neri per ottenere un guadagno economico”. Dire di sabato.

