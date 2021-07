Chase, Delta, Goldman Sachs, Pepsi e altri titoli da tenere d’occhio questa settimana – shareandstocks.com

Share it

La stagione degli utili del secondo trimestre inizierà questa settimana e diverse grandi banche annunceranno i loro guadagni.

di venerdì.

Il calendario economico di questa settimana sarà altrettanto intenso. Il Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti ha pubblicato martedì l’indice dei prezzi al consumo di giugno e mercoledì l’indice dei prezzi alla produzione di giugno. Si prevede che il core CPI e il core PPI aumenteranno rispettivamente del 4,0% e del 6,4% su base annua.

Questa settimana investitori ed economisti presteranno attenzione anche a due sondaggi sul sentiment: martedì l’indice di ottimismo delle piccole imprese di giugno della Federazione nazionale delle imprese indipendenti e venerdì l’indice di fiducia dei consumatori dell’Università del Michigan a luglio.La Federal Reserve ha pubblicato mercoledì il suo ultimo Beige Book, venerdì il Census Bureau ha riportato i dati sulle vendite al dettaglio di giugno e

Banca del Giappone

Venerdì ha annunciato la sua ultima decisione di politica monetaria.

lunedì 7/12

Federal Express

Tieni una teleconferenza per aggiornare le sue prospettive di business alla comunità degli investitori.

Martedì 7/13

JPMorgan Chase e Goldman Sachs hanno annunciato i loro risultati prima dell’apertura del mercato, iniziando la stagione degli utili. Le due banche del centro valutario hanno recentemente aumentato i loro dividendi rispettivamente dell’11% e del 60%.

Marchio ConAgra,

chiusura,

Banca della Prima Repubblica,

E PepsiCo ha annunciato i risultati trimestrali.

Dell Technologies

Tieni una teleconferenza per discutere la sua strategia ESG.

ufficio del lavoro Le statistiche hanno pubblicato l’indice dei prezzi al consumo per giugno. Gli economisti prevedono una crescita del 4,9% su base annua dopo l’aumento del 5% a maggio, il tasso di crescita più rapido dall’agosto 2008. L’IPC core, che esclude la volatilità dei prezzi alimentari ed energetici, dovrebbe aumentare del 4%, rispetto al precedente 3,8%.

Federazione Nazionale Delle società indipendenti ha pubblicato l’indice di ottimismo delle piccole imprese di giugno. La stima generale è di 99,5, più o meno la stessa del dato di maggio.

mercoledì 7/14

Banca d’America,

Pietra nera,

Citigroup, Delta Airlines,

PNC Financial Services Group,

E la Wells Fargo Bank ha rilasciato utili.

Riserva federale Quest’anno, il libro beige è stato pubblicato per la quinta volta su otto. Il rapporto ha raccolto prove aneddotiche sulle attuali condizioni economiche in 12 distretti della Federal Reserve.

Versione BLS Indice dei prezzi alla produzione a giugno. Il PPI e il core PPI dovrebbero aumentare dello 0,5% rispetto al mese precedente. Al contrario, maggio è aumentato rispettivamente dello 0,8% e dello 0,7%.

giovedì 15/7

Banca di New York Mellon,

Nastro,

Morgan Stanley, TSMC,

Affidamento Finanza,

Banca d’America,

Tieni una teleconferenza con UnitedHealth Group per discutere i risultati trimestrali.

venerdì 7/16

Carlo Schwab

Ericsson,

South Kansas City e

Strada Fu Street

Annunciare guadagni.

Banca del Giappone Annunciando la sua decisione di politica monetaria. È ampiamente previsto che la banca centrale manterrà il suo tasso di interesse principale a breve termine invariato a meno 0,1%. A giugno, la Banca del Giappone ha dichiarato che lancerà un piano per il cambiamento climatico alla fine di quest’anno e annuncerà il suo piano preliminare nella riunione di luglio. Ciò può manifestarsi come tassi di interesse più elevati pagati alle banche per misure di prestito verde.

Università del Michigan Rilasciare l’indice di fiducia dei consumatori di luglio. Gli economisti prevedono 86,5, leggermente superiore a 85,5 di giugno. L’indice è ancora molto al di sotto del livello prima della pandemia.

Ufficio del censimento Riporta i dati sulle vendite al dettaglio di giugno. Dopo un calo dell’1,3% a maggio, il mercato generalmente stima che la spesa diminuirà dello 0,5% al ​​mese a 617 miliardi di dollari.

Scrivere a Nicholas Jacinski nicholas.jasinski@barrons.com